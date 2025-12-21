Diese 4 Sternzeichen sind mit dem Weihnachtsstress überfordert

Weihnachten steht vor der Tür und bedeutet: Geschenke einkaufen, sich um das Essen kümmern und die eigenen vier Wände dekorieren. Laut dem Horoskop wächst einigen Sternzeichen der Weihnachtsstress über den Kopf und sind damit völlig überfordert.

Der Job, die Familie und die Planungen fürs Fest – die Tage vor Weihnachten können besonders stressig sein. Es bleibt kaum Zeit, durchzuatmen. Einige Sternzeichen haben damit zu kämpfen und kommen mit dem Druck nicht klar.

Diese Sternzeichen leiden besonders unter dem Weihnachtsstress

Skorpion

Bei dem Skorpion können alte Konflikte ausgerechnet zu Weihnachten hochkochen. Das familiäre Umfeld hat zudem zahlreiche Erwartungen – diese kann das Sternzeichen nur schwer erfüllen und steht deshalb ständig unter Druck. Manchmal ist ein Rückzug am sinnvollsten – das ist nicht feige, sondern Selbstschutz. Denn nur so kann der Skorpion-Geborene wieder einen freien Kopf bekommen – er sollte sich die Zeit nehmen, die er benötigt.

Waage

Die Waage will vor allem eins – und zwar, dass alles perfekt wird. Besonders dann, wenn sich die Familie zu den Festtagen ankündigt. Das Sternzeichen versucht, allen gerecht zu werden – doch genau das ist ein großes Problem. Denn die eigenen Bedürfnisse stellt die Waage hinten an und das kann ziemlich viel Energie rauben. Die Waage braucht definitiv ein oder zwei freie Tage vor dem Fest und sollte bewusst auch mal „Nein“ sagen. Denn nur so wird das Weihnachtsfest auch harmonisch und endet nicht im Chaos.

Stier

Die Dekoration, Besuche oder Geschenke kaufen – der Stier ist vor Weihnachten gefühlt rund um die Uhr im Einsatz. Das Sternzeichen nimmt beinahe jeden Termin wahr – jedoch sollte das Sternzeichen auch eine Grenze setzen und kann auch nicht überall sein. Ein freier Abend sorgt für Erholung und vor allem einen freien Kopf – und damit lassen sich die Weihnachtstage besser organisieren. Das sorgt nicht nur dafür, dass die Feiertage gut funktionieren, sondern sich auch erholt anfühlen.

Zwillinge

Für die Zwillinge ist die Zeit kurz vor den Feiertagen besonders stressig. Denn jeder will sie sehen und das Sternzeichen soll überall vorbeischauen – und plötzlich haben Zwilling-Geborene fünf Terminen gleichzeitig zugesagt. Das kann in einem absoluten Chaos enden und die Planung für die Weihnachtsfeiertage gerät außer Kontrolle. Zwillinge sollten auch mal Termine oder Besuche absagen können. Ein freier Nachmittag könnte wahre Wunder bewirken.