Diese 4 Sternzeichen sind geborene Fremdgänger

Treue ist in einer Beziehung am wichtigsten. Einige Menschen nehmen es aber dennoch damit nicht so genau und gehen fremd. Sie betrügen ihren Partner immer wieder und haben sogar mehrere Affäre am laufen. Laut dem Horoskop sind besonders drei Sternzeichen geborene Fremdgänger.

Sternzeichen sagen einiges über den Charakter aus. Einige Tierkreiszeichen sind dafür bekannt, in einer Beziehung es mit der Treue nicht so ernst zu nehmen. In der Astrologie sind sie dafür bekannt, am häufigsten untreu zu sein und lassen nichts anbrennen. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Sternzeichen notorische Fremdgeher sind, aber es zumindest häufig bei einigen vorkommen kann.

Diese Sternzeichen sind am häufigsten untreu

Zwilling

Der Zwilling hat zwei Gesichter. Sie können in einer Beziehung total romantisch sein und erfüllen die Wünsche des Partners. Es gibt aber auch noch die andere Seite bei dem Sternzeichen. Sie wissen manchmal selbst nicht, was sie tun – und wenn es die Situation zulässt, liegen sie in den Armen eines anderen. Das kann auf einer Party oder auch im Freundeskreis sein. Zwilling-Geborene lassen in bestimmten Momenten nichts anbrennen und vergnügen sich mit anderen – sie sind extrem anfällig für Affären.

Widder

Der Widder ist zu Beginn einer Beziehung extrem verliebt. Lässt die Phase nach, wird es kompliziert. Denn dem Sternzeichen wird schnell langweilig und sucht dann Abwechslung bei anderen, mit denen er sich vergnügt und seinen Bedürfnissen nachkommen kann. Statt sich eher um die Partnerschaft zu kümmern, sucht der Widder lieber eine Affäre. One-Night-Stands kommen bei dem Sternzeichen ziemlich häufig vor. Dass er seinen Partner damit verletzt, wird ihm erst viel später bewusst.

Schütze

Der Schütze lässt sich nur ungern auf feste Beziehungen ein. Ist das doch mal der Fall, könnte ihm schnell langweilig werden. Das Sternzeichen ist bekannt dafür, immer wieder neue Sachen auszuprobieren oder das nächste Abenteuer zu suchen. Fremdgehen ist für das Sternzeichen absolut kein Tabu – er macht es sehr regelmäßig und hat im besten Fall gleich mehrere Affären gleichzeitig. Daraus macht er nicht mal ein Geheimnis – deshalb halten Beziehungen bei Schützen auch nur von kurzer Dauer.

Waage

Die Waage ist total harmoniebedürftig. Das Sternzeichen geht jeder Diskussionen oder Streit aus dem Weg. Wird es in der Beziehung doch mal brenzlig, suchen Waage-Geborene dann eher Zuneigung bei jemanden anderen – und das meist im Bett! Auch, wenn der Waage mal ein Ausrutscher passiert, bereuen sie es meist danach. Zwar betrügt die Waage nicht allzuoft ihren Partner, aber es kommt immer mal wieder vor. Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen sind wahre Herzensbrecher