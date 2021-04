Diese 4 Sternzeichen sind extrem selbstsüchtig

Manche Menschen denken einfach nur an ihren eigenen Vorteil und nehmen wenig Rücksicht auf ihr Umfeld. Die Personen um sich herum vergessen sie einfach komplett! Diese Charaktereigenschaft trifft laut dem Horoskop auf einige Sternzeichen besonders zu.

Mit ihrem Verhalten überschreiten einige Menschen immer wieder die Grenzen. Dabei denken sie nicht an ihr Umfeld, sondern einfach nur an sich – dabei bringen sie ihre Freunde gegen sich auf, ohne es zu merken. Sie sind einfach extrem selbstverliebt und würden sogar über Leichen gehen, um ihre Ziele zu erreichen – dabei nehmen sie nicht Rücksicht auf andere Person. Bei einigen Sternzeichen trifft das ganz besonders zu.

Diese Sternzeichen sind selbstsüchtig

Skorpion

Ich, ich, ich… So in etwa kann man sich Gespräche mit dem Skorpion vorstellen. Rücksicht auf andere nimmt das Sternzeichen nur selten – es dreht sich einfach immer alles um ihn selber. Die Probleme von seinem Umfeld sind ihm ziemlich egal – er erwartet jedoch, dass ihm andere beistehen, wenn er mal Probleme hat. Skorpion-Geborene sind einfach extrem selbstverliebt und geht keine Kompromisse ein.

Widder

Der Widder ist vom Charakter her sehr stark – er ist selbstbewusst und mutig. Und genau das ist das Problem: Denn er will um jeden Preis seine Ziele erreichen und will versuchen, für sich alleine das beste rauszuholen. Ob er damit andere verletzt, ist ihm ziemlich egal – hauptsache er ist glücklich. Doch mit diesem Verhalten macht er sich schnell Feinde – sowohl im Job als auch im Privatleben.

Steinbock

Und dann wäre noch der Steinbock, welcher ziemlich selbstverliebt ist. Denn er meint, alles richtig zu machen. Und macht er doch mal einen Fehler, will er sich diesen absolut nicht eingestehen. Da er nur an sich selber denkt, hat er eher kurzzeitige Freundschaften. Deshalb sollte das Sternzeichen unbedingt sein Verhalten überdenken und nicht immer nur an sich denken, sondern auch Rücksicht auf andere nehmen.

Wassermann

Eigentlich meint es der Wassermann nicht böse. Dennoch ist er immer wieder selbstsüchtig und bemerkt es nicht mal – bei seinem Umfeld kommt das absolut nicht gut an und verspielt sich damit auch einige Freundschaften. Unterbewusst kann er andere Menschen mit seinem Verhalten verletzen – oft merkt er es in Krisengesprächen, wenn es dann schon zu spät ist. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen sind echte Blender