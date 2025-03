Diese 4 Sternzeichen neigen zu emotionalen Zusammenbrüchen

Ob Stress bei der Arbeit oder zu wenig Schlaf – jeder hat mal einen schlechten Tag. Die Emotionen können in einigen Situationen schon mal überkochen. Laut dem Horoskop neigen jedoch vier Sternzeichen oft zu emotionalen Zusammenbrüchen.

Ihnen gehen Ereignisse besonders nahe und zeigen sich extrem mitfühlend mit ihrem Umfeld. Und auch mit sich selbst haben sie immer wieder zu kämpfen – einige Sternzeichen sind besonders emotional und neigen laut dem Horoskop oft zu Zusammenbrüchen.

Diese Sternzeichen haben mit emotionalen Zusammenbrüchen zu kämpfen

Widder

Der Widder kommt selten zur Ruhe und nimmt sich kaum Zeit für sich selbst. Widder-Geborene lassen Emotionen nur schwer an sich heran und unterdrücken sie so lange, bis es knallt – schließlich kommt es dann zu einem emotionalen Zusammenbruch. Das Sternzeichen ist dann meist komplett fertig mit den Nerven. Ob traurig, niedergeschlagen, wütend oder frustriert – der Widder ist in dieser Situation kaum zurechnungsfähig. Dann benötigt er vor allem sein Umfeld, welches ihn in die richtige Bahn lenkt. Denn mit der extremen Gefühlswelt ist das Sternzeichen völlig überfordert.

Krebs

Der Krebs kann seine Gefühlswelt nur schwer kommunizieren. Dabei ist das Sternzeichen extrem verletzlich. Manchmal weiß er sich dann nicht anders zu helfen, lautstark zu reagieren, wenn er sich angegriffen fühlt. Das passiert jedoch erst dann, nachdem er seine Gefühle in sich hineingefressen hat und das Fass dann zum Überlaufen bringt. Der Krebs hat ein Helfersyndrom und ist für sein Umfeld immer da – jedoch vergisst er sich dabei oft selber und ist deshalb einer enormen Belastung ausgesetzt. Diese kann dann zu einem Gefühlsausbruch führen.

Skorpion

Wenn der Skorpion enttäuscht oder verletzt wird, sind emotionale Zusammenbrüche vorprogrammiert. Denn das Sternzeichen ist oft impulsiv – auch auf der emotionalen Ebene. Dann kann er sogar rachsüchtig und jähzornig werden. Selbst wenn er sich angegriffen fühlt und am liebsten in Tränen ausbrechen würde, reagiert der Widder eher aggressiv als verletzt. Ein weiteres Problem: Skorpion-Geborene sind sehr nachtragend.

Fische

Fische sind weniger impulsiv, dafür aber vor allem sensibel. Das Sternzeichen lässt sich sehr von seinen Gefühlen einnehmen. Sie können sich sehr gut in andere Menschen hineinversetzen und sind sehr feinfühlig. Sie haben den Drang, anderen zu helfen. Doch dieses Gefühlschaos kann der Fisch oft nicht händeln – emotionale Phasen oder Tränenausbrüche sind dann die Folgen. Empathie ist eine tolle Fähigkeit – jedoch sollte auch eine emotionale Distanz bewahrt werden. Sonst schadet der Widder sich damit nur selbst.