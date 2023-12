Diese 4 Sternzeichen neigen 2024 zu einem Seitensprung

In einer Beziehung ist Treue und Vertrauen am wichtigsten. Dennoch nehmen es einige damit nicht ganz so genau. Laut dem Horoskop neigen vor allem vier Sternzeichen im Jahr 2024 zu einem Seitensprung.

Studien beweisen immer wieder, dass es viele mit der Treue nicht ganz ernst nehmen und ihren Partner betrügen. Im Jahr 2024 sollte man laut dem Horoskop bei einigen Sternzeichen besonders aufpassen. Denn diese könnten einen Seitensprung wagen. Das bedeutet nicht, dass jeder mit diesem Sternzeichen fremdgehen wird – aber eine Tendenz ist zumindest vorhanden.

Diese Sternzeichen könnten 2024 fremdgehen

Zwilling

Der Zwilling ist in seiner Beziehung glücklich – eigentlich. Denn im Jahr 2024 könnte jemand in sein Leben treten, der ihm schöne Augen macht. Dann muss sich das Sternzeichen entscheiden: Sicherheit oder eine heiße Affäre. Es ist nicht ganz auszuschließen, dass der Zwilling dann einen Seitensprung wagt und das sogar öfter vorkommen kann. Denn obwohl er vergeben ist, hat es ihm die andere Person zumindest auf der sexuellen Ebene angetan. Die Wahl wird ihm jedenfalls nicht leicht fallen und er steht deshalb vor einer Zerreißprobe.

Waage

Die Waage gilt eigentlich also harmoniebedürftig. Im Jahr 2024 könnte es in der Liebe jedoch einige Turbulenzen mit sich bringen. Denn obwohl die Waage in festen Händen ist, könnte sie einen Seitensprung wagen. Und dann könnte sogar das Horror-Szenario drohen: Das Sternzeichen verliebt sich in die andere Person. Im Sonnenjahr 2024 steht dem Sternzeichen also ein echtes Gefühlschaos ins Haus – im Jahr 2025 soll es jedoch wieder deutlich ruhiger werden.

Krebs

Der Krebs gilt als sehr sensibel und liebevoll. Genau das ist aber auch das Problem. Denn im kommenden Jahr wird das Sternzeichen extrem verletzt. Der Zwilling hört auf, rational zu denken und denkt nur noch emotional. In Anbetracht der Tatsache, dass er verletzt wird, sucht er sein Glück und die Aufmerksamkeit woanders. Im kommenden Jahr läuft es in der Liebe für den Krebs jedenfalls nicht allzu rund und er muss entscheiden, ob er seiner Beziehung eine Chance gibt oder doch einen Seitensprung oder eine Affäre wagt.

Wassermann

Der Wassermann gilt teilweise als egoistisch und egozentrisch. Zudem ist er nicht der größte Fan von Kompromissen. Und da es in der Beziehung im Jahr 2024 nicht gerade bestens läuft, könnte er zum Fremdgehen neigen. Um sich ablenken, sucht der Wassermann ein Abenteuer und gefährdet damit enorm seine Beziehung. Er geht raus, um etwas Spannendes zu finden – vielleicht einen Seitensprung? Bei dem Sternzeichen ist jedenfalls Vorsicht geboten.