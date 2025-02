Diese 4 Sternzeichen mögen Katzen lieber als Menschen

Sie verspüren eine Bindung der ganz besonderen Art zu ihnen und haben unendlich viel Liebe für die Tiere übrig. Laut dem Horoskop mögen einige Sternzeichen besonders Katzen.

Wenn sie eine Katze sehen, müssen sie einfach immer stehen bleiben und die Samtpfote streicheln – einige Menschen können von Katzen nicht genug bekommen. Und lieben diese sogar mehr als Menschen. Diese Eigenschaft trifft laut dem Horoskop vor allem auf vier Sternzeichen zu.

Diese Sternzeichen lieben Katzen über alles

Widder

Widder-Geborene sind genauso abenteuerlustig und neugierig wie Katzen. Samtpfoten passen einfach perfekt zu dem Sternzeichen. Katzen sind vor allem unabhängige Tiere und haben ihren eigenen Kopf – also das, was einige bemängeln. Beim Widder ist genau das Gegenteil der Fall: Eben weil sie so eigensinnig sind, kann sich der Widder perfekt mit den Tieren identifizieren. Die samtigen Vierbeiner tauen beim Widder auf und offenbaren ihren liebevollen Charakter.

Löwe

Das Sternzeichen ist sehr offen und selbstbewusst – Stubentiger sind hingegen sehr zurückhaltend. Deshalb kann sich der Löwe perfekt mit einer Katze ergänzen. Denn die Samtpfote wartet lieber ab, beobachtet seinen Besitzer und springt nicht wie ein Hund auf ihr Herrchen zu. Löwe-Geborene gehen dann lieber auf die Samtpfote zu – und diesen Moment wartet das Tier ab. Löwe-Geborene sind eben die perfekten Katzen-Liebhaber!

Zwillinge

Zwillinge gelten als sehr kommunikativ und extrovertiert. Das Sternzeichen liebt es, mit Freunden auszugehen. Die Katze würde in dem Sternzeichen den perfekten Spielpartner sehen und lässt sich von der verspielten Art des Stubentigers immer wieder begeistern. Besonders Singles sehnen sich nach einem Spielgefährten, welcher ihn etwas Gesellschaft leistet – eine Samtpfote wäre für das Sternzeichen perfekt.

Fische

Fische sind vor allem sensibel und empathisch. Und vor allem bleibt das Sternzeichen sehr ruhig und lässt sich deshalb von der Katze nicht beirren. Fische-Geborenen schaffen es, das Tier zu besänftigen. Mit ihrer Art schaffen sie es, zu dem Stubentiger schnell Vertrauen aufzubauen. Fische-Geborene können perfekt mit der Eigenarten und Sturheit der Katze umgehen. Den kuscheligen Vierbeiner können sie perfekt für sich gewinnen.