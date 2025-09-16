Connect with us

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen lassen sich im Herbst 2025 auf eine Affäre ein

    gepostet am

    Paar im Herbst
    iStock / Geribody

    Einige Sternzeichen lassen in diesem Herbst laut dem Horoskop nichts anbrennen! Statt Routine lockt nämlich das Abenteuer: Sie lassen sich auf eine Affäre ein.

    Der Sommer ist vorbei, der Herbst steht in den Startlöchern. Und offenbar wollen einige in der kälteren Jahreszeit etwas mehr Abwechslung in ihrem Liebesleben. Drei Sternzeichen können der Versuchung nicht widerstehen, sich auf eine Affäre einzulassen.

    Diese Sternzeichen sind im Herbst besonders anfällig für eine Affäre

    Skorpion

    Paar im Herbst
    Diese 4 Sternzeichen treffen im Herbst 2025 auf die große Liebe

    Die starken Energien von Venus und Mars haben auf den Skorpion einen großen Einfluss. Das Sternzeichen sehnt sich nach verbotenen Abenteuern – deshalb ist der Skorpion im Herbst besonders anfällig für ein Techtelmechtel außerhalb der Beziehung. Mit der Abwechslung will er etwas Neues erleben und aus dem Alltag ausbrechen. Er kann demnach kaum der Versuchung widerstehen, eine Affäre einzugehen. Er lebt nach dem Lustprinzip – ob er sich in einer Beziehung befindet, spielt für ihn zunächst eine untergeordnete Rolle.

    Löwe

    Der Löwe hat in diesem Herbst große Lust auf das Verlangen von intensiven Begegnungen. Das liegt vor allem daran, dass Venus das eigene Zeichen durchläuft. Das Sternzeichen liebt es, bewundert zu werden – das findet in der kalten Jahreszeit jedoch vor allem außerhalb der Partnerschaft statt. Löwe-Geborene können heißen Flirts nicht widerstehen und lassen sich auf ein leidenschaftliches Abenteuer ein. Das Sternzeichen ist regelrecht süchtig nach Bestätigung – und diese holt er sich woanders.

    Zwillinge

    Stabilität haut der Zwilling in diesem Herbst über den Haufen. Stattdessen will das Sternzeichen lieber Nervenkitzel und ein Abenteuer – und dieses findet er bei einem Seitensprung. Aus einem Flirt kann schnell eine Affäre werden. Das Sternzeichen ist auch bereit, seine Beziehung dafür zu riskieren – der Zwilling setzt in dieser Jahreszeit alles auf eine Karte. Ein weiterer Aspekt: Der Zwilling hat das Bedürfnis, neue Erfahrungen sammeln zu wollen – und das kann er vor allem mit Menschen außerhalb der Beziehung ausleben.

    Fische

    Fische neigen vor allem dann zu einem Seitensprung, wenn die Romantik in der Beziehung flöten geht. Fühlen sie sich von ihrem Partner nicht mehr wertgeschätzt, ist das Sternzeichen anfällig für ein Abenteuer – und das könnte vor allem in diesem Herbst der Fall sein. Fische-Geborene sind durchaus bereit, sich auf eine Affäre einzulassen. Aus einem lockeren Flirt in einer Bar wird schnell ein One-Night-Stand – da wird der Beziehungsstatus schnell mal vergessen.

