Diese 4 Sternzeichen haben schlechte Manieren

Gutes Benehmen ist extrem wichtig – aber das hat leider nicht jeder! Denn es gibt Menschen, welche sich einfach immer wieder daneben benehmen und das kann ziemlich peinlich sein. Das kann laut dem Horoskop auch mit dem Sternzeichen zusammenhängen. Denn einige haben einfach schlechte Manieren.

Anstand? Fehlanzeige? Gutes Benehmen legen nicht alle an den Tag und bringen anderen nicht den nötigen Respekt gegenüber. Ob im Restaurant oder im Freundeskreis – einige Sternzeichen halten nicht viel von gesellschaftlichen Konventionen und denken meist nur an sich selber. Ganz klar: Niemand soll diskriminiert werden. Dennoch neigen einige Sternzeichen jedoch dazu, unfreundlicher zu sein, als die anderen.

Diese Sternzeichen haben kein Benehmen

Widder

Widder haben einfach keine Geduld und deshalb können sie auch schnell aggressiv werden – das lassen sie dann gerne auch mal anderen Menschen in ihrem Umfeld raus. Das Sternzeichen kann auch schnell laut werden und nimmt kein Blatt vor den Mund. Dabei spielt es keine Rolle, ob Widder-Geborene im Unrecht sind – sie wollen einfach mit allen Mitteln ihre Meinung verteidigen.

Skorpion

Und auch den Skorpion kann man schnell auf die Palme bringen, wenn ihnen etwas nicht passt – und das zeigen sie dann auch. Sie können manchmal ziemlich arrogant sein und nehmen keine Rücksicht auf die Gefühle von anderen. Und auch in der Öffentlichkeit, wie beispielsweise im Restaurant oder der U-Bahn, können sie schon mal ziemlich bissig reagieren.

Stier

Dem Stier ist Respekt sehr wichtig – er will gerecht behandelt werden. Dafür nimmt er es selbst nicht so genau bei den anderen und fährt oft mal seine Krallen aus. Er legt selten gute Manieren an den Tag, wenn es darum geht, wie man andere behandelt. Er kann auch mal ziemlich schnell ausrasten und reagiert rebellisch.

Schütze

Der Schütze ist eigentlich etwas zurückhaltend – dennoch kann er auch mal schlechte Manieren an den Tag legen. Oft hat er einen unhöflichen Ton und kann ziemlich ungeduldig werden, wenn er auf etwas länger warten muss. Hat das Sternzeichen mal einen Fehler gemacht, kommt in den seltensten Fällen eine Entschuldigung. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen sind besonders grausam