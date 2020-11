Diese 4 Sternzeichen finden 2021 ihre große Liebe

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und die Corona-Pandemie hat alles ziemlich durcheinander gewirbelt – auch in der Liebe. Dates oder neue Leute kennenzulernen war aufgrund der Situation kaum möglich. Doch das könnte sich im nächsten Jahr ändern – zumindest für einige Sternzeichen, welche sich laut dem Horoskop schon bald verlieben werden.

2020 ist bald vorbei. Da wird es Zeit, mal auf’s nächste Jahr zu schauern – und das hält durchaus einige Überraschungen bereit. Was uns das neue Jahr bringt, kann keiner sagen. Doch für einige Sternzeichen scheint es DAS Liebesjahr zu werden uund die Chance auf die große Liebe rückt etwas näher. Ob du auch dazu gehören wirst?

Diese Sternzeichen verlieben sich in 2021

Stier

Der Stier hat sich in den vergangenen Monaten zurückgehalten, neue Menschen kennenzulernen. Das wird sich 2021 ändern – darunter könnte sich sogar seine große Liebe befinden! Selten waren die Chancen so groß, dass er vom Liebespfeil mitten ins Herz getroffen wird. Zwar muss er auch einige Enttäuschungen wegstecken, aber im Laufe des Jahres könnte er sich Hals über Kopf neu verlieben.

Waage

Die Waage wurde zuletzt immer wieder enttäuscht. Doch das neue Jahr steckt voller Emotionen – im positiven Sinne. Bei vergebenen Waagen wird es Zeit für den nächsten Schritt und schon bald könnten die Hochzeitsglocken läuten. Single-Waagen haben dagegen gute Chancen, endlich ihren Traumpartner zu finden. Doch nicht nur in der Liebe sieht es gut aus: Auch neue Freundschaften könnten entstehen.

Wassermann

Der Wassermann knüpft im neuen Jahr viele neue Kontakte und Freundschaften. Darunter könnte sich auch die große Liebe befinden. Zwar ist das Sternzeichen zunächst zögerlich, aber irgendwann funkt es dann doch! Und Wassermann-Geborene, welche sich bereits in einer Beziehung befinden, erleben viele Höhen mit ihrem Partner. Es scheint DAS Liebesjahr des Sternzeichens zu werden.

Schütze

Der Schütze geht eigentlich gern allein durchs Leben und ist als Single glücklich. Doch er könnte 2021 auf die EINE Person treffen, in welche er sich doch verliebt. So könnte das Sternzeichen alle vom Gegenteil überzeugen, dass in ihm ein echter Beziehungsmensch steckt. Er scheint endlich bereits zu sein, sich zu binden. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen werden 2021 schwanger