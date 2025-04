Diese 4 Sternzeichen erleben Horror-Ostern 2025

Ausgerechnet an Ostern sollten vier Sternzeichen wachsam sein. Denn laut dem Horoskop läuft an den Feiertagen nämlich für einige alles andere als glatt – statt Harmonie endet das Fest nämlich in einem absoluten Chaos.

Ostern bedeutet Familienzeit! Denn schließlich kann man ein verlängertes Wochenende mit seinen Liebsten genießen. Das Fest kann für einige jedoch eine riesige Herausforderung werden – laut dem Horoskop erleben nämlich vier Sternzeichen über die Feiertage den absoluten Horror.

Diese Sternzeichen erleben an Ostern den absoluten Horror

Jungfrau

Der Job hat von der Jungfrau zuletzt extrem viel abverlangt. Das macht sich auch an Ostern bemerkbar. Denn das Sternzeichen kann einfach nicht abschalten und die freie Zeit genießen. Stattdessen denken Jungfrau-Geborene nur an die Arbeit und schrecken nicht davor zurück, sich sogar an Ostern an den Laptop zu setzen und berufliche Dinge zu klären oder erledigen.

Skorpion

Der Skorpion hat schon länger den Eindruck, seiner Partnerin oder seinem Partner nicht mehr vertrauen zu können. Und an den freien Tagen kommt es zu einem klärenden Gespräch – ein positiver Ausgang ist dabei nicht garantiert. Ganz im Gegenteil: Es könnten Dinge ans Licht kommen, was einem das Osterfest regelrecht vermiest. Der Haussegen könnte während und auch nach den Feiertagen schief hängen. Die bitteren Folgen des Gespräches machen sich ausgerechnet an Ostern bemerkbar. Autsch!

Waage

Zuletzt hatte die Waage eine turbulente Zeit. Und an Ostern wird es nicht besser! Das Sternzeichen geht sogar so weit, seine Beziehung zu hinterfragen. Bei Waage-Geborene stehen wichtige Veränderungen an – und diese sind nicht immer positiv. Es geht um Entscheidungen, die mit Vorsicht gefällt werden müssen. Das Sternzeichen sollte über die Feiertage also besonders achtsam sein.

Krebs

Für den Krebs könnte Ostern besonders herausfordernd werden. Missverständnisse in Beziehungen oder auch im Job können zu ernsthaften Auseinandersetzungen führen. Auch im familiären Umfeld könnten unerwartete Probleme auftauchen, die Sorgen bereiten und die gewohnte Harmonie stören. Zudem sorgen die Finanzen für zusätzlichen Ärger. Eine offene und ehrliche Kommunikation kann helfen, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen.