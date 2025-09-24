Connect with us

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen erhalten im Oktober 2025 eine Nachricht von ihrem Ex

    Frau am Handy
    iStock / Maksym Belchenko

    Manchmal klopfen alte Kapitel nochmal an. Damit müssen im Oktober laut dem Horoskop vor allem vier Sternzeichen rechnen. Denn plötzlich meldet sich unerwartet der Ex mit einer Nachricht.

    Ob eine Message in den sozialen Netzwerken oder eine liebevolle Nachricht bei Whatsapp: Der Ex-Partner meldet sich im Oktober zurück. Oder er steht vor der Haustür und verlangt eine Aussprache. Auch ein Liebes-Comeback ist nicht ausgeschlossen. Mit diesem Szenario müssen vor allem vier Sternzeichen rechnen.

    Bei diesen 4 Sternzeichen meldet sich überraschend der Ex

    Skorpion

    Eine Beziehung mit dem Skorpion kann sehr intensiv sein. Doch genau das ist das Problem des Ex-Partners: Er kann nicht loslassen – und genau deshalb sehnt er sich nach dieser Zeit zurück. Die Sterne deuten auf eine intensive Nachricht hin, welche alte Gefühle wieder aufwühlen können – eventuell gibt es sogar ein Happy End! Letztendlich liegt es am Skorpion, was er daraus macht oder ob er sich nochmal auf seinen Ex einlässt.

    Fische

    Fische haben ein großes Herz – aber genau das ist ein Problem für den Ex-Partner. Denn er fasst den Mut und versucht, nochmal Kontakt aufzunehmen. Denn der Ex-Partner kann die Beziehung mit dem Fisch-Geborenen nur schwer hinter sich lassen. Das kann die Romantik im Oktober ganz neu entfachen – genau wie beim Zwilling muss der Fisch ebenfalls entscheiden, ob er seiner ehemaligen Liebe nochmal eine Chance gibt.

    Krebs

    Der Krebs ist vor allem gefühlvoll und erinnert sich vor allem in den kalten Herbstmonaten an seine ehemalige Beziehung zurück. Und er könnte sogar Glück haben: Sein Ex meldet sich im Oktober, denn er erinnert sich ebenfalls an die alte Zeit zurück. Unter dem Vollmond im Widder spüren Krebs-Geborene eine starke Sehnsucht zu ihrer alten Liebe. Und beide hören auf ihr Herz – ein Liebes-Comeback ist also durchaus wahrscheinlich.

    Waage

    Die Waage ist ein sehr kommunikatives Sternzeichen. Alte Gespräche könnten neu belebt werden – auch, wenn man damals im Streit auseinandergegangen ist. Die Waage ist jedoch nicht nachtragend und sieht darüber hinweg – somit wäre sie für ein Gespräch mit dem Ex-Partner offen. Und genau dieser meldet sich laut dem Horoskop im Oktober. Es ist eine riesige Chance, alte Wunden zu heilen und einen Neuanfang zu wagen.

