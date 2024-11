Diese 4 Sternzeichen bekommen an Weihnachten 2024 einen Antrag

Auf vier Sternzeichen wartet eine romantische Überraschung – und das sogar rund um Weihnachten! Denn laut dem Horoskop bekommen diese nämlich einen Antrag.

Weihnachten ist nicht nur das Fest der funkelnden Lichter, sondern auch der Liebe. Es ist überrascht daher wenig, dass einige Paare gerade in der besinnlichen Zeit den nächsten Schritt wagen. Das Weihnachtsfest in diesem Jahr steht bei vier Sternzeichen laut dem Horoskop im Zeichen der Romantik. Denn diese werden von einem Verlobungsantrag überrascht.

Diese Sternzeichen können sich zu Weihnachten auf die Frage alle Fragen freuen

Steinbock

Stabilität ist dem Steinbock besonders wichtig – nicht nur im Beruf, sondern auch im Privatleben. Nun könnte auch die Liebe in der Weihnachtszeit mit einem Antrag gekrönt werden. Wenn der Steinbock-Geborene in einer längeren Beziehung ist, könnte die Partnerin oder der Partner jetzt Nägel mit Köpfen machen und die Frage aller Fragen stellen. Ein Antrag im Kreise der Liebsten – was für eine schöne Überraschung!

Krebs

Der Krebs liebt die Weihnachtszeit über alles und ist harmoniebedürftig. Die Romantik könnte rund um Weihnachten auf ein neues Level steigen, denn schon länger plant seine Partnerin oder sein Partner einen Antrag. Und was könnte es Schöneres geben, als ein Antrag vor der ganzen Familie? Die Taschentücher sollte man bereithalten, denn es wird ein unvergesslicher Moment für alle. Materielle Weihnachtsgeschenke werden dabei zur Nebensache.

Widder

Der Widder kann sich möglicherweise noch im Dezember auf einen Antrag freuen. In diesem Jahr lief es in Sachen Liebe für das Sternzeichen perfekt – der Höhepunkt kommt mit einem Antrag zu Weihnachten. In der besinnlichen Zeit gibt es viele gemeinsame Stunden und seine Partnerin und sein Partner will nun den nächsten Schritt wagen – unterm Tannenbaum könnte also der Verlobungsring verpackt sein.

Stier

Der Stier liebt vor allem Harmonie und auch Beständigkeit ist ihm extrem wichtig. In diesem Jahr sorgt Venus für besonders romantische Schwingungen. Die Partnerin oder der Partner bereitet schon lange den romantischen Moment vor – und dieses Jahr zu Weihnachten könnte es so weit sein. Unterm Weihnachtsbaum stellt seine Liebste oder sein Liebster den Antrag – besonders, wenn man in diesem Jahr gemeinsame Pläne geschmiedet hat, stehen die Chancen besonders gut.