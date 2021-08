Diese 3 Sternzeichen sind süchtig nach Liebe

Ohne einen liebevollen Partner kommen einige Menschen einfach nicht klar. Sie brauchen Zuneigung und auch die volle Aufmerksamkeit – sie wollen einfach geliebt werden. Wenn sie sich gerade nicht in einer Beziehung befinden, sind sie total glücklich. Laut dem Horoskop sind einige Sternzeichen süchtig nach Liebe.

Diese Sternzeichen brauchen einfach immer Liebe

Krebs

Der Krebs liebt einfach die Romantik! Das Sternzeichen fühlt sich nur glücklich, wenn er einen Partner um sich hat, welcher ihm Stabilität bietet und die volle Aufmerksamkeit schenkt. Ist das Sternzeichen mal Single, fällt es in ein tiefes Loch und kommt mit der Situation absolut nicht klar. Krebs-Geborene können sich ziemlich schnell verlieben und können dann einfach nur noch an ihren Schwarm denken, mit welchem sie sehr viel Zeit verbringen wollen.

Löwe

Löwen können von Zärtlichkeiten und Zuneigung einfach nie genug bekommen! Deshalb lautet der Beziehungsstatus des Sternzeichens meist „vergeben“. Und falls er doch mal Single ist, hat er immer einen Lover als Ersatz an seiner Seite. Single sein ist für das Sternzeichen der absolute Horror. Und geht mal eine Beziehung krachen, sucht er direkt einen neuen Partner oder zumindest jemanden, den er daten kann. Zudem sucht er meist nach Bestätigung – deshalb flirtet er, was das Zeug hält. So holt er sich die Bestätigung, dass er wirklich gut ankommt.

Waage

Die Waage ist sehr harmoniebedürftig. Das Sternzeichen legt zudem viel Wert auf sein Äußeres – und genau deshalb kommen sie auch gut bei anderen an und haben viele Verehrer um sich. Das Gefühl liebt das Sternzeichen, denn Einsamkeit wäre das schlimmste für sie. Sind Waage-Geborene mal vergeben, weichen sie ihrem Partner nicht mehr von der Seite – das kann aber auch ein Nachteil sein. Denn ihr Partner könnte sich dadurch schnell eingeengt fühlen. Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen können am besten flirten