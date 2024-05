Diese 3 Sternzeichen sind echte Sturköpfe

Man kann nicht immer alles bekommen, was man will. Einige sehen das jedoch anders und wollen das einfach nicht akzeptieren. Sie können schnell eingeschnappt sein, wenn es mal nicht nach Plan läuft. Laut dem Horoskop trifft das vor allem auf drei Sternzeichen zu.

Wer immer auf seine Meinung beharrt und keine Kritik vertragen kann, gilt als stur. Sie können sich zudem nur schwer auf Kompromisse einlassen und setzen einfach ihren eigenen Kopf durch – egal, ob sie recht haben oder nicht. Laut dem Horoskop sind unter den zwölf Sternzeichen auch drei besonders große Sturköpfe vertreten, welche besonders dickköpfig sind.

Diese 3 Sternzeichen sind extrem stur

Löwe

Dem Löwen mangelt es ganz sicher nicht an Selbstbewusstsein und hat ein ziemlich großes Ego. Das spiegelt sich auch auf seinen Charakter nieder: Das Sternzeichen will immer seinen eigenen Willen durchsetzen, geht kaum auf Kompromisse ein und ist ein echter Sturkopf. Wenn er etwas wirklich will, setzt er alles daran, das auch zu bekommen. Ihre Sturheit führt jedoch nicht immer zum Ziel: Daher kann es schon mal vorkommen, dass sie anderen den Vorrang geben müssen. Manchmal sollte man jedoch bei Löwe-Geborenen nachgeben, denn er ist sehr nachtragend.

Stier

Der Stier ist extrem eifersüchtig. Sobald sie sich ungerecht behandelt oder auch vernachlässigt fühlen, fahren sie ihre Hörner aus. Sie machen dann dicht und akzeptieren keine andere Meinungen mehr. Dadurch hat das Sternzeichen schon die ein oder andere Freundschaft verloren. Wenn er nicht bekommt, was er will, lässt er sich auch gerne mal auf Diskussionen mit anderen ein. Zwar gelangt er so tatsächlich oft an sein Ziel, aber verletzt dabei die Gefühle von anderen Menschen. Der Name des Sternzeichens macht ihn alle Ehre!

Steinbock

Wenn sich der Steinbock etwas in den Kopf gesetzt hat, will er das um jeden Preis erreichen und geht dabei sogar über Leichen. Zudem weiß er einfach alles besser und ist immer überzeugt davon, recht zu haben. Genau wie beim Stier lässt er sich ebenfalls dann gerne auf Diskussionen ein. Und auch selbst ist das Sternzeichen ziemlich hart mit sich: Er verzichtet auf Abende mit Freunden und will stattdessen lieber arbeiten, um bei seinem Chef zu punkten. Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen haben kein Gewissen