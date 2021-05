Diese 3 Sternzeichen sind die größten Herzensbrecher

Die Liebe kann wunderschön, aber auch zeitlich sehr schmerzhaft sein – besonders dann, wenn man sich unglücklich verliebt. Und bei einigen Sternzeichen sollte man besonders aufpassen. Denn laut dem Horoskop können diese anderen schnell das Herz brechen.

Verliebt zu sein, ist ein unglaubliches schönes Gefühl. Es läuft aber nicht immer nach Plan – besonders dann, wenn man sich in eine Person verliebt, welche mit den Gefühlen des anderen spielt. Einige Menschen neigen eher dazu, anderen das Herz zu brechen – das trifft laut dem Horoskop besonders auf einige Sternzeichen zu.

Diese 3 Sternzeichen brechen dein Herz

Fische

Fische sind sehr emotional und einfühlsam. Wenn sich das Sternzeichen in jemanden verliebt hat, ist ihm der Partner sehr wichtig und würde alles für ihn tun. Das hält jedoch nur in der verliebten Phase an. Wenn die Gefühle nämlich nachlassen, schauen sich Fische-Geborene auch gerne mal nach anderen um. Dann kann es durchaus sein, dass das Sternzeichen die Partnerschaft sofort beendet. Beziehungen halten bei dem Sternzeichen jedenfalls nicht sehr lange – langfristige Sachen sind einfach nicht so sein Ding.

Skorpion

Der Skorpion ist in Sachen Liebe wohl einer der fiesesten Sternzeichen. Verliebt er sich einmal, ist ihm Sex besonders wichtig – andere Werte sind ihm generell nicht so wichtig und emotional sind Skorpion-Geborene erst recht nicht. Das Sternzeichen ist sehr eifersüchtig und beendet auch gerne sofort Beziehungen. Oder er hat gleich den nächsten und lässt den anderen mit einem gebrochenen Herzen links liegen. Das Sternzeichen spielt mit den Gefühlen anderer und verletzt Personen mit seinem Verhalten auch extrem. Auf diesen Sternzeichen sollte man sich lieber nicht einlassen – der Skorpion meint es einfach nicht ernst.

Löwe

Der Löwe kann in einer Beziehung sehr leidenschaftlich sein und der Partner ist ihm wichtig. Problematisch wird es dann, wenn das Sternzeichen für den anderen nichts wirklich empfindet. Das Sternzeichen steht gerne im Mittelpunkt – auch bei seinem Partner. Ist das nicht der Fall, zieht das Sternzeichen weiter und sucht sich den nächsten. Ganz schön fies! Löwe-Geborene sind daher mit Vorsicht zu genießen und man sollte sich überlegen, ob man sich wirklich auf ihn einlässt.