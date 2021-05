Diese 3 Sternzeichen sind besonders temperamentvoll

Temperamentvolle Menschen sind sehr lebendig. Eigentlich ist das eine positive Charaktereigenschaft – auf Dauer kann diese aber auch ziemlich anstrengend sein. Auf einige Sternzeichen trifft das laut dem Horoskop besonders zu.

Sie sind etwas stürmisch und haben viel Energie – vielleicht manchmal etwas zu viel. Sie sagen immer das, was sie denken und zeigen auch ihre Gefühle – für andere kann das auch manchmal sehr verletzend sein. Für andere Menschen ist es nicht immer einfach, mit sehr temperamentvollen Menschen umzugehen. Die Charaktereigenschaft trifft auf einige Sternzeichen besonders zu.

Das sind die temperamentvollsten Sternzeichen

Skorpion

Wenn dem Skorpion jemanden in die Quere kommt oder er angegriffen wird, schlägt er doppelt zurück. Das Sternzeichen ist auch sehr nachtragend – einen Fehltritt wird er nicht so schnell vergessen. Und kommt es zum Streit, können Skorpion-Geborene richtig sauer werden und neigen zu Wutanfällen. Der Skorpion hat auch immer seinen eigenen Willen und will seine Ziele erreichen – um jeden Preis. Generell ist das Sternzeichen voller Energie – mit ihm ist es daher nicht immer ganz leicht.

Löwe

Löwen haben einen besonders starken Willen und sind extrem selbstbewusst. Das Feuerzeichen will einfach immer sein Kopf durchsetzen und geht kaum Kompromisse ein. Wenn jemand eine andere Meinung hat, kann er diese nur schwer akzeptieren – das kann dann schon mal zu einer hitzigen Diskussion führen. Denn das Sternzeichen will einfach in allem recht haben – damit stellt er andere vor eine harte Geduldsprobe.

Widder

Widder-Geborene sind nicht geduldig und sind daher schnell aus der Ruhe zu bringen. Wenn etwas mal nicht nach Plan läuft, ist das Sternzeichen schnell frustriert. Generell ist der Widder sehr impulsiv – das Zusammenleben gestaltet sich mit ihm daher sehr schwierig. Das kann dann auch schon mal in einem Streit enden, welcher sehr aggressiv enden kann. Mit dem Sternzeichen sollte man sich lieber nicht anlegen.