Diese 3 Sternzeichen sind bei der Partnerwahl extrem wählerisch

Die Partnersuche ist und bleibt eine der größten Aufgaben, die man hat. Und bei manchen gestaltet sich diese besonders schwierig. Durch ihren Drang zum Perfektionismus haben sie hohe Ansprüche an ihre/n Zukünftige/n. Ist da eine Sache nicht so wie sie sein soll stehen die Karten schon äußerst schlecht!

Jemanden fürs Leben zu finden ist gar nicht mal so leicht. Selbstverständlich nicht, sonst würden wir auch noch mit unserer ersten großen Liebe zusammensein. Manchmal will und/oder sollte es einfach nicht sein – manchmal ist das Ende auch wirklich besser für alle Beteiligten. Aber leider steht man dann wieder vor der selben großen Frage: “Welcher Partner passt wirklich zu mir?” Und weil die Standard-Existzenzkrisen bei dieser großen Frage nicht reicht, machen einige Sternzeichen eine ganze Wissenschaft draus!

Diese Sternzeichen suchen lange nach dem richtigen Partner

Löwe

Wenn der Löwe erstmal in festen Händen ist wird er auch erstmal nicht wieder Single. Für ihn gibt es keine Beziehung für kurz, sondern nur ernsthafte Partnerschaften mit einer Zukunft kommt ihm ins Haus. Doch bis dahin erstmal jemanden kommt – dafür brauch der Gegenüber Ausdauer. Beim Löwen muss nämlich einfach alles stimmen. Sind da kleine körperliche oder geistige Eigenschaften, die ohne stören? Raus. Bei diesem Sternzeichen wird Perfektionismus groß geschrieben.

Zwilling

Für den Zwilling sind Charakterzügen wie Humor und Abenteuerlust sehr wichtig! Doch würde es nur dabei bleiben wäre das Sternzeichen nicht auf dieser Liste. Bei diesem Sternzeichen muss man sich wirklich beweisen, denn gerne wartet der Zwilling auch mal auf den nächsten Partner. Sich auf jemanden festlegen wäre ihm auch definitiv zu einfach. Und so kann es Monate dauern bis jemand das Herz des Zwilling für sich erobert hat.

Jungfrau

Die Tatsache, dass du als Jungfrau viel zu gerne alles selber in die Hand nimmt, lässt sie noch zum ewigen Single werden. Egal ob nun auf Arbeit oder im Privatleben: Die Jungfrau vertraut nur auf sich selbst. So haben nur sehr wenige Menschen überhaupt die Chance sich zu beweisen. Dazu kommt, dass die Erwartung bei diesem Sternzeichen, ähnlich wie bei den anderen, viel höher liegt, als bei anderen! Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen wollen eine Freundschaft plus