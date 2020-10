Diese 3 Sternzeichen können keine Gefühle zeigen

Emotionen können ganz schön viel Angst machen. Vor allem, wenn man dabei unkontrolliert ist. Bei manchem Menschen geht das so weit, dass sie jegliche Gefühle unterdrücken wollen. Und bei einigen Sternzeichen ist das ganz besonders ausgeprägt.

Wir können nicht immer unsere Gefühle offen zeigen – oft wurde man enttäuscht und das prägt einen sehr. Irgendwann heilt die Zeit bekanntlich alle, bzw. einige Wunden – doch so nicht bei allen Tierkreisen. Bei ihnen gibt es meist keinen bestimmten Grund für ihre Kälte, sie sind einfach von Natur aus so. Und sie sind Spezialsten darin ihre Gefühle konsequent aus ihrem Leben zu halten.

Diese Sternzeichen sind gefühlskalt

Zwilling

Zwillinge möchten Situationen lieber nüchtern und rational betrachten. Für sie macht es keinen Sinn sich in emotionalen Momenten entscheiden zu müssen – geschweige allgemein zu viele Gefühle zu zeigen. Zwar kann das Sternzeichen nur schwer über seine eigenen emotionalen Zustand reden, dafür lieben Zwillinge es sich mit denen andere zu befassen. Sie haben immer in offenes Ohr, auch wenn man ihnen das vielleicht nicht zutraut. Solange es nicht um sie dabei geht ist für den Zwilling alles in bester Ordnung.

Schütze

Schützen leben meist sehr extrovertiert und lebenslustig. Doch kommt es zu tieferen Gesprächsthemen suchen sie schnell das Weite. Sie sind wahre Meister darin ihre Emotionen zu verstecken und diese auch unter allen Umständen unterdrücken zu wollen. Nicht mal nahestehende Personen schaffen es beim Schützen vorzudringen – er schließt jegliche leidenschaftliche Gefühle einfach konsequent aus.

Wassermann

Zwar hat der Wassermann einen Draht zu seinen tieferen Gefühlen, doch auch er möchte diese nicht freilassen. Denn das Sternzeichen liebt es alles in Ordnung und Struktur vorzufinden – Gefühle sind da fehl am Platz! Sie wissen ganz genau wie sie sich von ihren Emotionen unterdrücken können, sei jetzt mal dahingestellt wie gesund das ist. Meist kommt erst Monate später alles hoch, doch auch dann möchte das Sternzeichen nichts damit zu tun haben.