Die Maus erobert Weihnachten im TV – Alle Sendetermine 2025 im Überblick

Maus, Elefant und Ente erobern das Weihnachtsprogramm in der ARD! Denn die Kult-Sendung läuft an allen Festtagen. Hier gibt es die Sendetermine im Überblick.

„Die Sendung mit der Maus“ ist eine der erfolgreichsten Kindersendungen im deutschen Fernsehen. Und auch zu Weihnachten darf die Maus nicht fehlen und wird an allen Festtagen im TV gesendet.

Das sind die Sendetermine der Maus zu Weihnachten 2025

24.12.25 um 9:20 Uhr in der ARD: „Die Sendung mit der Maus Spezial: Brücken-Maus“

Über das Tal der Else, einem Fluss in Niedersachsen, sollte in den 1990er Jahren eine neue Brücke gebaut werden. „Die Sendung mit der Maus“ begleitete den Brückenbau vom ersten Spatenstich bis zur Fertigstellung. Dabei entstand auch eine XXL-Zeitrafferaufnahme, die den ganzen Bau im Schnelldurchlauf zeigt.

Was geht hier vor? Ein Teil einer Brücke entsteht – mit Hilfe von riesigen Kränen, vielen starken Seilen und Unmengen von Stahl und Beton. Die Riesenkonstruktion wird gut einen halben Kilometer lang und überspannt längst nicht nur den Fluss Else, sondern auch eine Straße und eine Eisenbahnstrecke.

25.12.25 um 7.10 Uhr in der ARD: „MausBlick: Warum ist Lachen ansteckend?“

Warum musst du gähnen, wenn dein Freund gähnt? Oder warum fängst du automatisch an zu lächeln, wenn deine Freundin dich anlächelt? Emilie erklärt, was das mit unserem Gehirn und mit unseren Vor-Vor-Vor-Vorfahren zu tun hat. Und sie hat einen Tipp, wie man miese Laune ganz schnell wieder loswird.

25.12.25 um 9.20 Uhr in der ARD: „Die Sendung mit der Maus Spezial: Wohin ziehen Kraniche?“

Wohin ziehen Kraniche? Und woher kommen sie? Im Frühjahr beobachten wir, wie die Kranichschwärme am Himmel vorüberziehen. Mit einem Tier an der Spitze fliegen sie in V-Form Richtung Norden, wo es langsam auch wärmer wird. Das Maus-Team folgt den Kranichen nach Norddeutschland. Dort legen die Tiere ihre Eier und brüten sie aus. Auch der Kranichjunge Grusini schlüpft dort. Kranichschützer markieren den jungen Vogel mit Ringen an seinen langen Beinen und versehen ihn mit einem Peilsender. Nun können sie seine Flugwege am Computer beobachten. Nach ersten kürzeren Flügen mit seinen Eltern geht es auch für Grusini auf lange Reisen. Über Südfrankreich und die Pyrenäen nach Spanien und wieder zurück: immer der Sonne hinterher.

26.12.25 um 9.25 Uhr in der ARD: Die Sendung mit der Maus Spezial: Kaffeebecher aus Kaffeesatz“

Wie wird aus altem Kaffeesatz ein neuer Kaffeebecher? Anlässlich des Aktionstages „Türen auf mit der Maus 2024“ blickte das Maus-Team tief in den Kaffeesatz und erzählt eine Kaffeesatz-Kaffeetassen-Geschichte. Getreu dem Motto des Türöffner-Tages – „ZusammenTun“ – besucht Jana Schritt für Schritt alle Stationen, die es braucht, um aus Kaffeesatz einen Becher zu machen.

Die Geschichte beginnt bei Julian, der die Idee hatte, aus den riesigen Mengen an Kaffeesatz-Abfall einen Werkstoff herzustellen. Nach drei Jahren des Tüftelns und einigen gescheiterten Versuchen hat Julian herausgefunden, wie das klappen kann. Jana begleitet den alten Kaffeesatz auf seiner Reise vom braunen Pulver über Kügelchen aus einem Kaffeesatz-Holzfasern und Biokunststoff-Gemisch bis hin zu einem neuen modernen Kaffeebecher. Dafür besucht sie eine Werkstatt in Berlin und Firmen in der Pfalz und im Rheinland und trifft die Menschen, die gemeinsam Julians Idee vom Upcycling der Kaffeesatz-Abfallreste umsetzen.