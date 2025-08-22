„Die Küblböck-Story“: Wann läuft die ARD-Doku im TV? Das sind alle Sendetermine

Am 9. September 2018 verschwand der ehemalige DSDS-Star Daniel Küblock spurlos von einem Kreuzfahrtschiff. Die ARD produzierte die dreiteilige Doku „Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser“ – aber wann läuft diese eigentlich im TV?

Am 27. August 2025 wäre Lana Kaiser, ehemals bekannt als Daniel Küblböck, 40 Jahre alt geworden. Gefeierter Star, Identifikationsfigur einer ganzen Generation – und für viele bis heute ein Vorbild: Die dreiteilige Doku-Serie „Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser“ zeigt die berührende Lebensgeschichte von Lana Kaiser, die als Daniel Küblböck durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ berühmt wurde.

Wann läuft „Die Küblböck-Story“ im TV?

Die Dokumentation ist ab dem 26. August 2025 in der ARD-Mediathek verfügbar. Ab dem 27. August 2025 laufen alle Folgen auch im TV. Das sind die Sendetermine im Überblick:

26.8.2025 Veröffentlichung in der ARD-Mediathek

27.8.2025 23:50 Das Erste (Folge 1)

28.8.2025 22:45 BR (Folge 1 und 2)

„Ich hoffe, dass unsere Serie helfen kann, Lana Kaiser ein Stück besser kennenzulernen“

„Ich finde, es ist an der Zeit, Lana Kaisers Geschichte aus heutiger Sicht neu zu erzählen. Der Blick auf die Gesellschaft, der sich darin widerspiegelt, ist angesichts von zunehmendem Populismus und wachsender Hetze gegen Menschen, die nicht dazu gehören sollen, aktueller denn je“, erklärt Regisseur und Autor Tristan Ferland Milewski laut einer Pressemitteilung.

Weiter sagt Tristan Ferland Milewski: „Mir war es wichtig, gemeinsam mit Personen, die Lana nahestanden, eine respektvolle und sensible Annäherung an den liebenswerten, humorvollen, lebenslustigen und stolzen Menschen zu ermöglichen, der der Öffentlichkeit weitestgehend verborgen blieb. Ich hoffe, dass unsere Serie helfen kann, Lana Kaiser ein Stück besser kennenzulernen.“

Darum geht es in der ARD-Doku

Die ARD-Doku erzählt die Coming-of-Age-Geschichte eines Teenagers aus Niederbayern, der ein Star werden wollte und wurde und sich im Laufe seines Lebens immer wieder neu erfand. Und die sich zuletzt, kurz vor ihrem Verschwinden von einem Kreuzfahrtschiff, unter dem selbst gewählten Namen Lana Kaiser als trans Frau sichtbar machte.

Das Leben des Daniel Küblböck, später Lana Kaiser, wird aus der Perspektive von Familie, Freunden und Freundinnen, sowie Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern, u. a. der Dragqueen Olivia Jones und der DSDS-Teilnehmerin Gracia Baur, sowie von Celebrities wie Riccardo Simonetti und Lucy Diakovska erzählt und eingeordnet.