„Die Höhle der Löwen“: Start-up bietet so wenige Anteile wie noch nie zuvor!

In der neuen Folge von „Die Höhle der Löwen“ stellen kreative Köpfe aus ganz Deutschland ihre Innovationen vor – von kulinarischen Neuinterpretationen bis hin zu smarten Alltagslösungen und visionären Hightech-Ideen.

Mit viel Mut, Leidenschaft und persönlichen Geschichten kämpfen die Gründerinnen und Gründer um ein Investment der Löwinnen und Löwen. Ein Angebot sorgt dabei für Aufsehen: 200.000 Euro für zwei Prozent der Firmenanteile. Noch nie hat ein Start-up in der Geschichte von „Die Höhle der Löwen“ so wenige Anteile angeboten!

Das sind die Start-ups in „Die Höhle der Löwen“ am 1. September 2025

Miss Mineva’s aus Bielefeld

Minever Zevker (42)

Angebot: 200.000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile

Löwen: Judith Williams, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel und Frank Thelen

Fertigsuppe ohne schlechtes Gewissen? Gründerin Minever Zevker (42) von Miss Mineva’s hat mit ihrem Startup eine gesunde Alternative zur klassischen Tütensuppe entwickelt – fermentierte, protein- und ballaststoffreiche Suppenpulver auf Basis von Hülsenfrüchten, Gemüse, Kräutern und Gewürzen. Ganz ohne künstliche Zusätze, dafür im Handumdrehen zubereitet. Das Produkt ist inspiriert von der traditionellen Tarhana-Suppe, die in der Türkei, in Griechenland und dem Balkan als „Mutter aller Tütensuppen“ und Wundermittel gilt, da sie durch die Fermentation besonders nährstoffreich ist. „Ich bin Mama von zwei Kindern und weiß, wie stressig der Alltag sein kann – aber auch, wie wichtig gesunde Ernährung ist“, erklärt Minever. Ihr Ziel: Alltagsküche, die nährt, schmeckt und guttut. „Bei uns kommt kein schlechtes Gewissen in die Tüte – nur gute Zutaten!“ Die Suppen gibt es in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen „Kürbis Garam Masala“, „Tomate, Paprika, Kräuter“ und „Erbse, Minze, Kokos“, sowie in unterschiedlichen Verpackungsgrößen. Minevers Vision geht über ihre Suppen weit hinaus: „Im nächsten Schritt folgen Cup-Gerichte, die dem Prinzip meiner Suppenwunder folgen: fermentiert, natürlich, protein- und ballaststoffreich.“ Für 200.000 Euro bietet sie den Löwen zehn Prozent ihrer Unternehmensanteile an. Wird die Gründerin aus Bielefeld die Investoren überzeugen und einen Deal bekommen?

hey mela aus Hannover

Stephanie Pfeil-Coenen (35), Dr. Alina Eilers (31), Stanislaus Hans (35)

Angebot: 200.000 Euro für zwei Prozent der Firmenanteile

Löwen: Janna Ensthaler, Frank Thelen, Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel

Mit einer emotionalen Triggerwarnung startet das Gründer-Team mit Stephanie Pfeil-Coenen (35), Dr. Alina Eilers (31) und Stanislaus Hans (35) in ihren Pitch – und sorgen sofort für Gänsehaut. Das Biotech-Start-up Phaeosynt aus Hannover enthüllt die wenig bekannte Wahrheit hinter handelsüblichen Antikörpertests, zu denen auch Schwangerschaftstests zählen: Noch immer sterben dafür Tiere. Die Gründer beweisen, dass es auch anders geht – und zwar ganz ohne Tierleid. Die Lösung: hey mela, ein zum Patent angemeldeter Schnelltest, dessen Antikörper in der Kieselalge produziert werden. Diese benötigt lediglich Salzwasser, Licht und moderate Temperaturen. Mit dem ersten Produkt, einem veganen Schwangerschaftstest, will hey mela den Markt verändern. Die Anwendung ist gewohnt einfach, das Ergebnis zuverlässig – nur das Herstellungsverfahren ist anders. „Wir setzen technologisch und ethisch völlig neue Maßstäbe – und wollen das weltweit zum neuen Standard machen“, erklärt Stephanie Pfeil-Coenen. Ihr Angebot von 200.000 Euro für zwei Prozent der Firmenanteile polarisiert allerdings sehr. Wird sich dennoch ein Löwe oder eine Löwin trotz der hohen Unternehmensbewertung in hey mela investieren?

Plansalt aus Berlin

Lucia Scheffner (24), Daniel Siebert (32), Dr. Karl Schlumbach (38)

Angebot: 350.000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile

Löwen: Judith Williams, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel und Frank Thelen

Salz ist lebensnotwendig – und gleichzeitig ein globales Gesundheitsrisiko. Denn wir konsumieren zu viel davon, genauer gesagt: zu viel Natriumchlorid. Das Resultat: Bluthochdruck, Herzinfarkte, Schlaganfälle – Millionen Menschen sind jährlich betroffen. Das möchten Lucia Scheffner (24), Daniel Siebert (32) und Dr. Karl Schlumbach (38), die Gründer von Plantsalt, ändern. Ihr Ansatz: Mit BettaSalt, einem pflanzenbasierten Mineralsalz, das bis zu 50 Prozent weniger Natrium enthält als klassisches Tafelsalz – und gleichzeitig mit wichtigen Mineralien wie Kalium, Magnesium, Zink oder Jod angereichert ist. Die Basis bilden salzliebende Pflanzen wie Queller und Algen, die mit einem eigens entwickelten Verfahren ein neuartiges, harmonisches und aromatisch komplexes Salz liefern. Dr. Karl Schlumbach, Experte in der Lebensmittelbranche, weiß, dass 80 Prozent des Natriums, das der Mensch aufnimmt, aus verarbeiteten Lebensmitteln stammt. 99 Prozent der Weltbevölkerung konsumieren täglich zu viel Natrium und es sei somit das größte ernährungsbedingte Problem unserer Zeit. Deshalb möchte Plantsalt auch Lebensmittelhersteller dabei unterstützen, das übermäßige Salz in ihren Produkten durch pflanzliche Alternativen zu ersetzen. Der Geschmackstest in der Höhle überzeugt. Doch die Firmenbewertung schmeckt den Löwen hingegen gar nicht und das Gründer-Trio muss sich vielen kritischen Fragen stellen. Werden sie bestehen oder müssen sie ohne Deal die Höhle verlassen?

Mamaye aus Neu-Isenburg

Yemi Desalegn (34) und Bahleby Tewelde (38)

Angebot: 150.000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile

Löwen: Janna Ensthaler, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel und Frank Thelen

Exklusive Einblicke aus der neuen Gründerlounge: Hier bereiten sich die Gründer und Gründerinnen auf ihren großen Auftritt vor, üben das letzte Mal ihren Pitch, werfen sich in Schale oder kochen ihre Produkte für die Verkostung – alles begleitet von Nervenkitzel und Emotionen. So auch bei Yemi Desalegn (33) und Bahleby Tewelde (38) vom Start-up Mamaye. Mitgebracht haben sie nicht nur ihr ostafrikanisches Essen im Glas, sondern auch ihre Familie: Schwester, Mutter und Tochter fiebern gemeinsam mit Amiaz angespannt mit. Und schon vor dem Pitch in der „Höhle der Löwen“ rollen die ersten Tränchen bei der Familie. Alle hoffen auf den Deal, der das Leben verändert. Mit ihren fertig gewürzten veganen Gerichten in Bio-Qualität möchte das Gründer-Paar eine neue kulinarische Richtung in die deutsche Küche bringen. Die Gründerin stammt aus Äthiopien, ihr Mann Bahleby ist „ein Frankfurter Jung“ mit eritreischen Wurzeln. In ihren Rezepten verbinden sie Tradition mit moderner Convenience und haben drei Gerichte für die Löwen dabei: die pikante Linse Ades, die milde Variante Misir und die pikante Tomate Silsi. Gewürzt wird mit traditionellen Mischungen wie Berbere, die den Speisen eine angenehme, aromatische Schärfe verleihen. Die Inspiration: Bahlebys Mutter, die das Paar mit liebevoll gekochten Gerichten versorgte – besonders während der Schwangerschaft, als das Gründerpaar ihr erstes Kind erwartete. „Mamaye bedeutet ‚meine Mutter‘ – und steht für all die Frauen, die über Grenzen hinweg Kultur und Geschmack bewahren und mit uns geteilt haben.“ Die Löwen kosten und loben den Geschmack – doch reicht das für ein Investment und ist Mamaye bereit für die große Bühne des Lebensmittelmarkts? Für 150.000 Euro bietet das Gründer-Paar zehn Prozent ihrer Firmenanteile an.

NEU: Battle

Zwei Start-ups treten direkt gegeneinander an und haben jeweils 60 Sekunden Zeit, um das Löwenrudel von ihrer Idee zu überzeugen. Nur wer dieses Battle gewinnt, erhält weitere Zeit mit den Löwinnen und Löwen (Judith Williams, Janna Ensthaler, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel und Frank Thelen) und damit die Chance auf den wichtigen Deal. Wer überzeugt in der neuen Rubrik und behält unter dem enormen Druck die Nerven?

Capsello aus Schmelz

Zahnarzt Christian Flasch (55)

Produkt: Hygienische Zahnbürstenbox Capsello inkl. Mundspülbecher

Angebot: 80.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile

Radanker aus Engstingen

Brüder Gerd (58) und Achim Christner (65)

Produkt: Radanker, eine Aufstellmöglichkeit für Fahrräder ohne Ständer

Angebot: 70.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile

VOX zeigt die neue Folge von „Die Höhle der Löwen“ am 1. September 2025 um 20.15 Uhr. Die Folge ist vorab bei RTL+ abrufbar.