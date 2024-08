„Die Gage schmeckt halt“: Darum nimmt Gigi Birofio am Allstars-Dschungelcamp teil

Mit seiner verpeilten, aber auch lustigen Art konnte Gigi Birofio im Dschungelcamp bei den Zuschauern punkten. Nun wagt die Reality-Persönlichkeit erneut die Herausforderung und gehört zum Cast der Legenden-Staffel. Jetzt hat er den wahren Grund für seine Teilnahme verraten.

Im Jahr 2023 kämpfte Gigi Birofio bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ um die Dschungelkrone. Der Reality-Star zog tatsächlich ins Finale ein, jedoch hatte er das Nachsehen – in der Staffel ging Djamila Rowe als Siegerin hervor. Nun kehrt er ins Allstars-Dschungelcamp zurück und hofft diesmal auf den Sieg.

Gigi Birofio: „Die Gage schmeckt halt. Ich mag Überweisungen“

Im Interview mit RTL hat Gigi Birofio den Grund für seine Teilnahme verraten. „Die Gage schmeckt halt. Ich mag Überweisungen“, sagt er total offen. Und das letzte Mal sei „ja noch nicht so lange her. Ich bin also noch abgehärtet“, meint der 25-Jährige. Er freue sich außerdem darauf, dass in der Legenden-Staffel nicht die Zuschauer abstimmen dürfen – so könne er sein, wie er wirklich ist.

Gigi Birofio will außerdem mit einer neuen Taktik ins Allstars-Dschungelcamp in Südafrika gehen. „[Ich habe] schon an so vielen Shows teilgenommen und ich habe immer verloren. Vielleicht sollte ich einfach mal nicht versuchen zu gewinnen, sondern einfach entspannen“, verriet der TV-Casanova.

Dem ein oder anderen Flirt ist er wohl nicht abgeneigt. „Ich habe gehört, es sollen schon viele Frauen mit im Camp sein. Das ist ja Dschungelcamp VIP und als Belohnung, dass ich es reingeschafft habe, kriegt Gigi ganz viele Frauen“, gibt er zu. Neben Gigi Birofio kämpfen Giulia Siegel (Staffel 4, 2009), Sarah Knappik (Staffel 5, 2011), Georgina Fleur (Staffel 7, 2013), Winfried Glatzeder (Staffel 8, 2014), Mola, Adebisi (Staffel 8, 2014), David Ortega (Staffel 10, 2016), Thorsten Legat (Staffel 10, 2016), Kader Loth (Staffel 11, 2017), Hanka Rackwitz (Staffel 11, 2017), Elena Miras (Staffel 14, 2020), Daniela Büchner (Staffel 14, 2020) und Eric Stehfest (Staffel 15, 2022) um die Dschungel-Krone.

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ ab dem 16. August 2024 täglich.