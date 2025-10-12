„Die Cooking Academy“: Steht die ProSieben-Soap vor dem Aus?

Mit „Die Cooking Academy“ wollte ProSieben eine neue tägliche Serie am Vorabend etablieren. Der Versuch in der ersten Woche ist zumindest krachend gescheitert – die Quoten waren katastrophal. Steht die Telenovela womöglich schon wieder vor dem Aus?

Von einem linearen Quoten-Erfolg blieb „Die Cooking Academy“ in der ersten Woche weit entfernt. ProSieben fuhr mit der Soap katastrophale Quoten ein und lag am Freitag auf dem Sendeplatz sogar hinter Spartensendern wie NITRO oder ProSieben Maxx.

Katastrophale Quoten für „Die Cooking Academy“

Nur noch 60.000 Zuschauer schalteten am Freitag die Serie ein, wie DWDL berichtet. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei unterirdischen 0,5 Prozent. Auch in der Zielgruppe konnte ProSieben mit „Die Cooking Academy“ nichts reißen: Der Marktanteil lag bei nur 1,6 Prozent.

Der Wochenschnitt liegt bei unter drei Prozent. Aufgrund des schlechten Abschneidens der Serie lief auch der weitere Vorabend nicht hervorragend – so kam „Newstime“ danach auf nur 2,7 Prozent Marktanteil, „Die Simpsons“ auf 3,6 Prozent. Selbst „Galileo“ tat sich laut DWDL mit 6,7 Prozent diesmal richtig schwer.

Für „Die Cooking Academy“ änderte ProSieben seinen kompletten Vorabend. Denn „Newstime“ wurde aufgrund der neuen Serie nach hinten verschoben und es gibt nur noch eine Folge von „Die Simpsons“. Zwar lief die Zeichentrickserie in den vergangenen Jahren auch nur mittelmäßig, aber deutlich erfolgreicher als die neue ProSieben-Telenovela. Mit dem Umbau des Vorabends ging der Sender ein hohes Risiko ein – steht die Serie im linearen TV möglicherweise vor dem Aus? Bei den katastrophalen Marktanteilen wäre das Szenario zumindest keine Überraschung.

Darum geht es in „Die Cooking Academy“

120 Folgen erzählen die Geschichte der jungen Köchin Irini (Lara Kimpel), die an der renommierten Cooking Academy die hohe Kunst der Sterneküche erlernt. Doch an der Academy erwartet sie nicht nur knallharte Konkurrenz, sondern auch ein unerwartetes Gefühlschaos zwischen Chris (Brian Rosenkranz), dem rebellischen Bad Boy mit dunklem Geheimnis, und Rafael (Louis J. Wagenbrenner), dem schüchternen Küchengenie.

Schulleiterin Felicitas Eichen (Simone Hanselmann) kämpft darum, die Cooking Academy trotz finanzieller Engpässe erfolgreich weiterzuführen – und gleichzeitig ihre kriselnde Ehe mit Sternekoch Alexander Eichen (Matthias Brüggenolte) zu retten. Wie viel persönliche Opfer ist Felicitas bereit zu bringen, um beide Herzensprojekte nicht zu verlieren? Kann Irini sich gegen ihre ehrgeizigen Mitstreiter durchsetzen? Wird sie ihre Gefühle in den Griff bekommen – oder verbrennen sie ihr die Finger? Und welche Geheimnisse brodeln noch unter der Oberfläche?