„Die Bachelors“ 2025: Süße Küsse für Felix & Unfall-Drama um Martin

Das Abenteuer „Die Bachelors“ startet in Runde 8 – und von ursprünglich 22 Frauen sind nur noch 10 im Rosen-Rennen. Bei actionreichen Dates, süßen Küssen und intensiven Gesprächen versuchen Felix und Martin herauszufinden, wer ihre Mrs. Right ist.

Bei den Frauen herrscht große Aufregung, denn ein kleiner Hund hat den Weg in die Ladys-Villa gefunden. Ein Hinweis auf tierisch gute Dates: Für Linda, Leonie und Ann-Kathrin geht´s mit Martin zu einem Welpen-Shooting für den guten Zweck und Felix versucht sich mit Hannah, Seyma und Vivi beim Ziegen-Pilates.

Martin hat einen Bänderriss

Für Martin jedoch beginnt die neue Datewoche nach einem kleinen Unfall in der Bachelors-Mansion mit schlechten Nachrichten. Diagnose: Bänderriss. Zu Recht ist die Stimmung bei dem 35-Jährigen betrübt. Gelingt es Linda, mit der er den Tag nach dem Gruppendate ausklingen lässt, ihn auf andere Gedanken zu bringen?

Derweil hat Felix Seyma eingeladen, den Abend mit ihm zu verbringen: „Ich will das Eis brechen mit ihr, weil ich das Gefühl habe, sie möchte, aber sich nicht traut“. Und tatsächlich ist es heute so weit: Der erste Kuss fällt. „Es war traumhaft schön. So voller Liebe einfach,“ schwärmt die Fachreferentin. Zurück in der Villa hält sie mit den News nicht lange hinterm Berg. Doch die Stimmung kippt bei allen, als Vivi die Bombe platzen lässt: „Leute, ich muss was sagen. Ich hab mich mit Felix geküsst. Auch nicht nur einmal. Und das erste Mal war bei dem Hochzeitsdate.“

Schon am nächsten Morgen schlagen die Herzen der Frauen wieder höher. Zumindest für zwei von ihnen, denn auf Paulina und Lena wartet ein echtes Adrenalin-Date: Es geht zum Skydiving. „Ich schwöre, dir, wenn wir landen unten, werde ich dich küssen“, verspricht Felix Paulina kurz vor dem Sprung. Und tatsächlich fackelt er nach der Landung nicht lange, läuft auf sie zu und macht sein Vorhaben wahr …

Währenddessen hat Martin Lena am Boden schon erwartet, aufgrund seiner Verletzung durfte er nicht mitspringen. Doch ein Kuss tröstet ihn über das verpasste Erlebnis hinweg: „Die Küsse mit Lena sind sehr schön. Ich kann sagen, dass Lena mein Herz schon ein bisschen höher springen lässt“. Doch die 30-Jährige scheint das anders zu sehen …

Die 7. Nacht der Rosen steht bevor, Paulina fasst die Woche so zusammen: „Rollercoaster at its best“ – passt auch perfekt als Motto für den Abend, denn Lena hat sich vorgenommen, heute das Gespräch mit Martin zu suchen: „Ich bin heute Morgen aufgewacht, das Herz hat gerast. Ich möchte niemandem was vormachen.“ Was wird sie dem Bachelor sagen?

RTL zeigt „Die Bachelors“ immer mittwochs um 20.15 Uhr. Die Folge ist vorab bei RTL+ abrufbar.