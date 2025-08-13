„Die Bachelors“ 2025: Martin küsst Kandidatin nach dem Finale – aber nicht die Gewinnerin

Nach dem Finale von „Die Bachelors“ kam es zu einem krassen Drama hinter den Kulissen. Bachelor Martin Braun hat eine Kandidatin geküsst – es handelt sich dabei jedoch nicht um die Gewinnerin.

Kaum war die letzte Rose vergeben, da sorgt Bachelor Martin Braun für einen regelrechten Knall. Denn der Rosenkavalier hat eine Kandidatin geküsst – aber nicht die Gewinnerin. Für Clara ist das ein Schlag ins Gesicht.

Martin und Clara kein Paar mehr: „Die Trennung ging von mir aus“

Achtung, Spoiler! Martin Braun entscheidet sich im Finale für Clara und überreicht ihr die letzte Rose. „Ich kann dir sagen, dass ich mich in dich verliebt habe“, erklärt der 35-Jährige. Leonie geht leer aus. Zunächst sieht es zwischen einer Lovestory zwischen Martin und Clara aus. Doch beim Wiedersehen mit Frauke Ludowig wird klar: Nach den Dreharbeiten gingen die beiden getrennte Wege. „Die Trennung ging von mir aus“, so der 35-Jährige.

„Es ist noch mal dazu gekommen, dass wir uns geküsst haben“

Der Grund? Nach dem Finale kam es zu einem Wiedersehen zwischen Martin und Lena, welche im Halbfinale freiwillig das Handtuch geschmissen hat. Und dann kamen sich die beiden näher: „Wir waren länger unterwegs. Es ist noch mal dazu gekommen, dass wir uns geküsst haben.“

Für Clara brach damit eine Welt zusammen. Nach dem Vorfall habe es „keine Kommunikation“ mehr gegeben. Martin Braun stellt aber auch klar: „Wir sind nicht als Paar aus der Sendung.“ Dann musste aber schließlich auch Martin Braun einen Korb verkraften. Denn Halbfinalistin Lena entschied sich nach dem Kuss gegen den 35-Jährigen. Den Kuss habe sie danach auch bereut.

So sieht es bei Bachelor-Kollege Felix Stein aus

Martin Braun hat in der RTL-Show also nicht die große Liebe gefunden und ging komplett leer aus. Und wie sieht es mit Bachelor-Kollegen Felix Stein aus? Er gab Finalistin Seyma die letzte Rose. „Wir sind jetzt in der Kennenlernphase“, lautete die etwas zurückhaltende Antwort. Kurz danach sind aber auch die beiden auseinandergegangen. „Für mich zählt, dass wir bis heute einen guten Draht haben“, so der Rosenkavalier. Böses Blut fließt zwischen den beiden angeblich nicht – sie sollen im Guten auseinandergegangen sein.

Felix Stein hatte Finalistin Viviane in der letzten Show den Laufpass gegeben: „Ich glaube, dass das Temperament, das ich so sehr an dir mag, mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht den Frieden geben kann, den ich suche.“ Die 34-Jährige verstand daraufhin die Welt nicht mehr: „Ist der dumm oder was?! Er braucht sich nicht in zwei, drei Wochen melden, wenn er merkt, es ist vielleicht zu ruhig.“