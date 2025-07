„Die Bachelors“ 2025: Fremdgeh-Bekenntnisse – eine Kandidatin wirft freiwillig das Handtuch

Das Liebesabenteuer startet in eine neue Woche und für die Bachelors und die verbliebenen 13 Frauen wird es einmal mehr emotional: Während ein Bachelor in Tränen ausbricht, legt der andere ein Fremdgehgeständnis ab – und eine Frau wirft freiwillig das Handtuch.

Für Esra, Nadine, Hannah und Paulina steht beim Gruppendate gemeinsames Art Jamming mit Felix an. Zu selbstgewählten Themen können sie ihren Emotionen in kleinen Kunstwerken Ausdruck verleihen. Ein Date, das tief blicken lässt – so auch Felix im Gespräch mit Nadine: „Ich hab auch tatsächlich in einer Beziehung einmal Sch*** gebaut. Im Sinne von, dass ich einmal nicht ganz treu war.“ Weiter gesteht er: „Ich hab immer noch Struggle damit und ich bin immer noch bei Therapiesitzungen, wo ich darüber rede. Weil ich krass darunter gelitten hab. Und das, obwohl ich ja den Fehler gemacht habe.“

Bei Martin geht es derweil sportlich zu. Er hat vier Ladys zum Reformer Pilates eingeladen, aber auch für Gespräche zu zweit ist Gelegenheit. Vor allem mit Leonie, die er im Anschluss zum Einzeldate einlädt, um mit ihr da anzuknüpfen, wo sie bei ihrem ersten Date aufgehört haben. „So knutschen an sich ist ja was echt Tolles“, lässt der Bachelor durchblicken – und ergreift tatsächlich die Initiative.

Neuer Tag, neues Date: Felix und Martin laden Clara und Viki zur Quad-Safari ein. Allein das ist ein Erlebnis, das wohl für immer verbindet. Doch besonders magisch wird es für die beiden Date-Paare als sie den Abend jeweils zu zweit ausklingen lassen. Felix und Viki kommen sich dabei nicht nur emotional näher… Und weil Vivi über den Verlauf ihres Dates mit Felix gelogen hat, denkt die 26-jährige Blondine aus Stuttgart nun, dass ihr der magische erste Kuss gehörte – und lässt das nicht unerwähnt.

Clara und Martin kommen sich näher

Zwischen Clara und Martin ist der erste Kuss bereits gefallen. Und dennoch gelingt es ihnen heute, einander noch näher zu kommen, denn Clara lässt tief in ihre Vergangenheit blicken: „Für viele Menschen ist das so ein kleines Tabu-Thema, ein kleines Fragezeichen mit der Selbstverletzung.“ Ihre Eltern haben sich getrennt, der Papa ist abgehauen, die Mama damals erkrankt und Clara selbst hatte nicht nur mit ihrer Pubertät zu kämpfen, sondern auch mit Depressionen: „Und dann hab ich nie gelernt, wie ich mit meinen Emotionen umgehen kann“, erklärt sie Martin die Narben an ihrem Arm. Eine Zeit, die sie lange hinter sich gelassen hat und nach der sie heute positiv nach vorn blicken kann. Vielleicht gemeinsam mit Martin?

Die 6. Nacht der Rosen steht unter dem Motto „Von der Muse geküsst“ – und nimmt nicht nur eine überraschende Wendung. Esra lässt die Bombe platzen: „Ich hab halt für mich das Gefühl, dass Felix‘ Favoriten Viki, Vivi und Nadine es einfach nicht wirklich ernst meinen. Weil ich auch einfach Sachen mitbekommen habe, die dafürsprechen.“ Eine andere Frau sucht das Gespräch zu Martin: „Ich hab dir ja schon mal gesagt, dass ich Angst habe, verletzt zu werden und ich habe einfach gemerkt, dass es mir damit nicht gut geht. Deswegen glaube ich oder hoffe, ich, dass du nicht zu überrascht sein wirst, aber ich habe mich entschieden zu gehen.“ Der Bachelor ist sichtlich überfordert mit der Situation und bricht vor der Entscheidung in Tränen aus: „Ich merk halt, dass es bei mir auch immer mehr wird. Und immer mehr auf mich einprasselt. Ich hab sehr viele Emotionen, die sehr tief gehen.“

RTL zeigt „Die Bachelors“ immer mittwoch um 20.15 Uhr. Die Folge ist vorab bei RTL+ abrufbar.