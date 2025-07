„Die Bachelors“ 2025: Ein heimlicher Kuss & eine Favoritin muss gehen!

Für die Bachelors und ihre 15 Ladys dreht die Achterbahnfahrt der Gefühle eine neue Runde – und die hat es in sich: In Woche 5 gibt es nicht nur Tränen bei den Ladys, sondern auch einer der Rosenkavaliere wird ganz emotional. Außerdem: ein heimlicher Kuss und eine heiße Favoritin muss gehen.

Die fünfte Datewoche steht an – Zeit, vor den Altar zu treten! In der Villa ertönen am Morgen Hochzeitsklänge, Brautkleider hat Felix für seine Ladys auch schon ausgesucht. Die Glücklichen: Vivi, Hannah, Esra, Nadine und Paulina. Ein Date, das unerwartet emotional wird. So auch für Esra, die sich dem Bachelor erstmals richtig öffnet und von dem Tod ihres Papas vor wenigen Monaten erzählt: „Ganz plötzlich und unerwartet. Er ist an einem Herzinfarkt gestorben.“

Als sich der Tag voller emotionaler Aufs und Abs dem Ende neigt, lädt Felix Vivi ein, noch den Abend mit ihm zu verbringen. „Jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, habe ich mir vorgestellt, wie wir uns küssen“, gesteht er ihr. Die perfekte Gelegenheit, Träume Wirklichkeit werden zu lassen: Felix’ erster Kuss – und niemand erfährt davon. Denn als die 34-Jährige in die Villa zurückkehrt und gefragt wird, ob ein Kuss gefallen ist, lautet ihre Antwort: „Nein.“

„Felix ist unterwegs und heiratet und ich hab das ganze Reich hier für mich“ – Martin hat derweil sturmfrei und lädt Michelle zu sich ein. Auch zwischen den beiden wird es emotional, als die Duisburgerin erzählt, dass sie nach 25 Jahren erst seit kurzem wieder Kontakt zu ihrem Vater hat. Einen Einblick in sein Seelenleben als Papa gewährt auch der Bachelor. Die Sehnsucht nach seinen Töchtern ist groß – so groß, dass er mit den Tränen kämpfen muss. Kann Michelle ihn trösten?

Tags drauf steht Hawaii-Feeling und ausgelassene Stimmung auf dem Plan – Martin hat ein Strand-Date organisiert. Und auch hier fällt ein Kuss, von dem keiner erfährt … Derweil nutzt heute Felix die Gelegenheit, die Bachelors-Mansion ganz für sich allein zu haben. Er lädt sich Seyma ein, gemeinsam kochen die beiden und verbringen einen entspannten Abend auf der Couch. Gilt auch hier: „Liebe geht durch den Magen“?

So schön und aufregend die Datewoche für alle war: Erneut steht eine Entscheidung an. Auch, wenn die von Woche zu Woche schwerer fällt, hat Martin sein Ziel klar vor Augen: „Was ich weiß, ist, dass ich inzwischen der festen Überzeugung bin, dass ich hier mit einer Frau rausgehen werde und möchte.“ Und auch Felix merkt, dass es ernst wird: „Ich merke, wie echt das hier alles ist.“ Und weiter: „Ich hab so ´ne kleine Vorstufe von Verknalltsein.“ Was aber auch klar ist: Die Karten werden von Woche zu Woche neu gemischt – und so muss heute eine Favoritin der ersten Stunde die Villa verlassen.

RTL zeigt „Die Bachelors“ immer mittwochs um 20.15 Uhr. Die Folge ist vorab bei RTL+ abrufbar.