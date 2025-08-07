„Die Bachelors“ 2025: Dramatische Entscheidung – Wer darf mit auf die Dreamdates?

Die Zeit in Kapstadt neigt sich dem Ende und die Bachelors und ihre verbliebenen acht Herzdamen befinden sich auf der Liebes-Zielgeraden. Welche Frauen dürfen mit zu den bevorstehenden Dreamdates in Namibia? Eine letzte reguläre Datewoche soll den attraktiven Junggesellen helfen, Antworten zu finden.

„Heute wird’s tiefgründig“ verspricht Felix vor dem ersten Date der Woche. Und tatsächlich bringt die Session mit einer Sexual- und Beziehungstherapeutin noch einmal ganz neue Seiten bei vielen zum Vorschein. In Einzelgesprächen gibt sie den Paaren Fragen mit, die sie für sich beantworten sollen. Intensive Gespräche, die bei Seyma viel auslösen. Weinend gesteht sie, oft das Gefühl zu haben, nicht genug zu sein: „Ich hab immer so Selbstzweifel.“

Noch mehr Klarheit soll für die beiden Junggesellen anschließende Zeit zu zweit bringen: Martin hofft, mit Clara den nächsten Schritt gehen zu können, während Felix herausfinden möchte, ob er seine Zweifel in Bezug auf Vivi ausräumen kann: „Ich hab einfach in der Vergangenheit Erfahrungen gemacht mit Frauen, die sehr viel von sich geben, die aber auch schnell sehr dickköpfig sein können und wo sich der Vibe dann auch schnell drehen kann.“ Und weiter: „Ich hoffe einfach, dass sie das nicht hat, tatsächlich.“ Findet Felix die Antworten, die er sucht?

„Die letzte Frau, die mein Bruder kennengelernt hat, war meine Ex-Frau“

Die Entscheidung, welche Frauen mit zu den Dreamdates dürfen, ist eine der schwersten bisher. Überraschende Unterstützung bekommen die Bachelors deshalb von ihren Liebsten. Für Martin etwas ganz Besonderes: „Die letzte Frau, die mein Bruder kennengelernt hat, war meine Ex-Frau.“ Welche Lady sieht er am ehesten an Martins Seite?

Als Felix Mama Brigitte und seinen besten Kumpel Kevin sieht, ist er sichtlich gerührt: „Der krasseste Moment, den ich bisher hier hatte.“ In Gruppen- und Einzelgesprächen fühlen die beiden Felix´ Auserwählten auf den Zahn. Doch die machen gute Miene zum bösen Spiel, denn: Vivis Verhalten ist den anderen ein Dorn im Auge: „Mehr Empathie und ein bisschen weniger Egoismus würden nicht schaden“, empört sich Viki. Und auch Paulina hat das Gefühl, Felix sieht nicht, wen er da eigentlich vor sich hat. Unter Tränen macht sie ihrem Ärger Luft: „Ich bin so abgefuckt davon, dass er es nicht checkt anscheinend“.

„Ich hab schon das Gefühl, dass bei meinen Vieren jemand dabei ist, wo ich mich richtig verlieben kann und dass ich die Zukunft mit ihr verbringen möchte“, so Martin vor der Entscheidung. Und auch Felix merkt, wie ernst es geworden ist: „Bei allen Mädels, die noch da sind, sehe ich mich irgendwie. Das macht´s auch so spannend, aber auch so schwer für mich.“ Mit welchen Frauen wagen die Bachelors den nächsten großen Schritt in die Dreamdates?

