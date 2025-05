„Die Bachelors“ 2025: Das sind die Single-Ladys

Im malerischen Südafrika setzen wieder zwei begehrte Single-Männer alles auf die Karte der Liebe. Fotograf Felix Stein und Versicherungs- und Finanzanlagefachmann Martin Braun sind „Die Bachelors“ 2025.

Was sie verbindet: Sie sind beide Väter und bereit für die große Liebe. Jetzt soll es bei dem 32-jährigen Felix nicht nur mit der Kamera Klick machen, sondern auch endlich wieder im Liebesleben, und der 35-jährige Martin wünscht sich die richtige Partnerin für das Familienglück an seiner Seite. „Die Bachelors“ starten am 18. Juni um 20:15 Uhr mit insgesamt 10 Folgen bei RTL und schon am 11. Juni vorab auf RTL+.

Diese Kandidatinnen buhlen um die Bachelors

Ann-Kathrin (35), PR-Beraterin aus Mülheim an der Ruhr

„Ich bin ein typischer Wassermann: individuell, freiheitsliebend, zukunftsorientiert.“

Ein BVB-Spiel in Dortmund, Après-Ski im Winterurlaub oder ein Rap-Battle-Besuch bei DLTLLY – so in etwa sähe Ann-Kathrins Traumdate aus. Ob einer der Bachelors sie auch mit Qualitytime in Kapstadt überzeugen kann? Gute Chancen hätte er, wenn er Humor und Neugierde aufs Leben mitbringt. Ihr Traumtyp sollte Fußball- und Wintersport-affin sein und gerne mal ein gutes Steak mit ihr essen gehen. Gut ein Jahr war Ann-Kathrin Single, als sie beschloss, sich auf das Abenteuer Bachelor einzulassen: „Nie haben meine beruflichen und privaten Lebensumstände besser gepasst als jetzt“, so die 35-Jährige. Happy ist die hübsche Brünette mit ihren zwei Katzen Trina Norma Jean und Mimi Sugar Pepper in ihrer Traum-Altbauwohnung auch ohne Mann. Doch wer weiß, vielleicht macht Mr. Right ihr Glück am Ende noch ein kleines bisschen perfekter?

Aylin (32), Inhaberin einer Kosmetik-Filiale aus München

„Auf der Couch zu Hause werde ich meinem Traummann sicher nicht begegnen.“

Stark, selbstbewusst, ambitioniert – Aylin ist eine Frau, die weiß, was sie möchte und was sie erreichen kann. Deshalb ist sie fest entschlossen, auch ihr Glück in Sachen Liebe einfach selbst in die Hand zu nehmen. Nach drei Beziehungen und drei Jahren ohne Mann an ihrer Seite ist die 32-Jährige bereit anzukommen – wenn es der Richtige ist. Optisch hat Aylin gar keinen bestimmten Typen: „Mir ist viel wichtiger, ob man dieselben Ansichten über die Zukunft hat, dieselben Werte und Normen vertritt.“ In jedem Fall sollte er abenteuerlustig, ehrlich und selbstbewusst sein. Was die selbstständige Kosmetikerin machen würde, um das Herz des Bachelors zu erobern? „Ganz ich selbst sein. Das funktioniert nämlich am besten. Ich verstell mich selten und finde, dass ich mit meiner Authentizität am besten punkte.“

Christina (28), Social Media Managerin, Stewardess und Studentin aus Köln

„Ich liebe das Leben und liebe es zu lachen – vor allem laut und viel.“

Christina ist ein echtes Energiebündel und strahlt pure Lebensfreude aus. Gern unter Menschen, am liebsten auf Reisen: Ihr Hobby hat sie zum Beruf gemacht und fliegt als Stewardess um die Welt – und das neben dem Studium und ihrem Job als Social Media Managerin. Mal zur Ruhe kommen? Völlig überbewertet: „Ich lade meine Social Battery auf, wenn ich unterwegs bin“, so die abenteuerlustige Blondine. Auf ein romantisches Abenteuer hofft die 28-Jährige nun in Kapstadt. Nach einem Jahr Singledasein und bisher drei Beziehungen träumt Christina davon, mit dem Mann an ihrer Seite all in zu gehen. Ihr großer Wunsch: eine genauso glückliche Ehe führen wie ihre Eltern seit 29 Jahren und ihren Kindern eine ebenso unbeschwerte Kindheit schenken, wie sie sie erleben durfte. Was der Bachelor mitbringen muss, um ihr Perfect Match zu sein? „Ich habe schon ein Faible für schöne Männer – groß, sportlich. Vor allem aber sollte er loyal, treu und empathisch sein.“

Clara (27), Eventkauffrau aus Hamburg

„Intoleranz, das Patriarchat und Lügen bringen mich auf die Palme.“

Positiv, verplant, verständnisvoll – so würde sich Clara in drei Worten selbst beschreiben. Bei Intoleranz, Lügen und dem Patriarchat hört’s mit dem Verständnis aber auf. Ein Mann, der eine Meinung darüber hat, wie Frauen „zu sein haben“ – für die 27-Jährige ein absolutes No-Go. (Zu) enge Hosen aber auch. Echtes Traummann-Potenzial hätte einer der Bachelors dagegen, wenn er tolerant, humorvoll und ehrlich ist – und im besten Fall ein wenig wie Channing Tatum aussieht. Warum sie ihren Mr. Right ausgerechnet auf diesem eher unkonventionellen Weg sucht? „Das war eine Schnapsidee, entstanden in einem Londoner Pub. Meine beste Freundin hat mich einfach angemeldet.“ Jetzt wird die Sache also ernst. Claras Flirttaktik: „Viel Sarkasmus. Und ansonsten einfach so sein, wie ich bin.“

Corinna (27), Personalentwicklerin aus Offenbach

„Raus aus der Komfortzone – endlich mal kein 08/15-Dating.“

Zwei Jahre Singledasein müssen reichen, findet Corinna. Also: Koffer gepackt und ab nach Kapstadt! Perfekt, schlägt der Reisejunkie so doch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Mit etwas Glück den Richtigen finden und ihrem Ziel, so viele Orte der Welt wie möglich zu besuchen, ein Stückchen näherkommen. Sich selbst würde Corinna als abenteuerlustig und spontan beschreiben – und als den vielleicht größten Matcha-Latte-Fan der Welt. Eines ihrer größten Hobbys: sich durch das Matcha-Angebot verschiedenster Cafés zu probieren und zu ranken. Wenn auch der Bachelor eine Vorliebe für das Grüntee-Getränk hat, wäre das definitiv ein Pluspunkt. Viel wichtiger aber: „Er sollte kommunikationsfähig sein, emotional verfügbar und spontan.“ No-Gos sind dagegen proletenhaftes Verhalten, ein zu hohes Geltungsbedürfnis – und wenn er keinen Führerschein hat.“

Esra (28), Hochzeits- & Eventplanerin aus Düsseldorf

„Die Ausstrahlung ist das Erste, worauf ich achte.“

„Eigentlich wollte ich immer, dass sich meine Freundinnen anmelden, dieses Jahr dachte ich mir: Wieso nicht selbst machen?!“ Gesagt, getan. Nach gut fünf Jahren als Single stürzt sich Esra ins Bachelor-Abenteuer. Als Hochzeitsplanerin hat sie ganz genaue Vorstellungen von dem wohl wichtigsten Tag des Lebens einer Braut – doch sie selbst träumt gar nicht zwingend von einer Märchenhochzeit. Lust, sich endlich wieder zu verlieben, hat sie dennoch. Extrem ehrlich, verlässlich und cute – so würden Esras Freunde die 28-Jährige beschreiben. Damit hofft sie, auch bei einem der Bachelors punkten zu können. Was er umgekehrt mitbringen muss, um ihr Herz höherschlagen zu lassen? „Charmant, witzig und offen sollte er sein – wenn er dann noch aussieht wie Brad Pitt oder Justin Timberlake, hätte ich auch keine Einwände“, lacht die Düsseldorferin.

Hannah (25), Studentin und Talent Managerin aus Köln

„Ich wollte raus aus meiner Komfortzone – und irgendwie bin ich dann hier gelandet.“

Sunset – Picknick – Strand: Mehr braucht es für Hannahs perfektes Date nicht. Kriegt ihr hin, liebe Bachelors, oder? In einem der attraktiven Junggesellen hofft die hübsche Brünette nach ihrer Trennung im November 2023 endlich Mr. Right zu finden. Ob Untreue oder manipulatives Verhalten – von toxic Boys hat die Wahlkölnerin die Nase voll. Stattdessen wünscht sie sich einen Mann, der humorvoll, aufmerksam und respektvoll ist. Warum sie den ausgerechnet im TV sucht? „Das war eine Schnapsidee, außerdem ist Dating im Real Life nun wirklich nicht ergiebig.“ Trotz ihrer erst 25 Jahre weiß die Studentin und Talent Managerin ganz genau, was sie will und wer sie ist. Genau damit will sie auch den Bachelor von sich überzeugen: „Ich bringe eine gute Mischung aus Humor, Tiefgang und Abenteuerlust mit. Neben meiner Authentizität stehe ich zu mir selbst – keine Masken, kein Drama, einfach ich.“

Isabelle (31), Immobilienmaklerin aus Düsseldorf

„Meine Eroberungstaktik? Flirten, was das Zeug hält, authentisch bleiben und ihn mit meiner positiven Art anstecken.“

Gut zweieinhalb Jahre ist Isabelles letzte Beziehung her, mit dem Abenteuer Bachelor soll das Singleleben endlich der Vergangenheit anhören. „Bisher hab ich mich nie getraut, aber jetzt dachte ich mir: Man lebt nur einmal!“ Eine leidenschaftliche Frau, die das Herz am rechten Fleck hat und für jeden Sch*** zu haben ist – so beschreibt die 32-Jährige sich selbst. Klingt nach echtem Traumfrau-Potenzial. Was muss ER denn mitbringen, um eine Chance bei Isa zu haben? In jedem Fall selbstbewusst, lebensfroh und ehrlich sein – wenn der Bachelor dann noch einen sportlichen Körper hat und schöne Zähne mitbringt, hat er gute Karten. Könnte sich die Immobilienmaklerin ihr Traumdate ausmalen, sähe es wie folgt aus: „Da ich das Meer liebe, wäre eine Katamaranfahrt toll – auch, wenn die Haare danach nicht mehr liegen. Anschließend ein Picknick im Sonnenuntergang.“

Lena (30), Digital Sales Managerin aus Berlin

„Das ist eine Erfahrung fürs Leben, die man sonst nicht mitnehmen kann.“

Lenas Motto: No regrets – „das war mein erstes Tattoo – bereu‘ ich auch fast nur ein bisschen“, lacht die 30-Jährige. Klar, dass sie sich nach einem Jahr Singledasein nun voller Zuversicht ins Abenteuer Bachelor stürzt. Im worst case findet sie dort vielleicht nicht den Mann ihrer Träume, ist aber in jedem Fall um eine unvergessliche Erfahrung reicher. Echtes Mr. Right-Potenzial hätte einer der schönen Junggesellen, wenn er groß und sportlich ist, einen dunklen Teint und dunkle Haare hat. No-Gos sind dagegen Unehrlichkeit, Frauenfeindlichkeit und Überheblichkeit. Um den Bachelor von sich zu überzeugen, hat sich die Berlinerin keine Taktik zurechtgelegt, vielmehr ist sie überzeugt: „Liebe hat nichts mit erobern zu tun, es muss von Grund auf einen Vibe geben, den man nicht erzwingen kann.“ Fragt man ihre Freunde, beschreiben sie Lena als extrovertiert, flirty, liebevoll. Klingt, als hätte sie gute Chancen!

Leonie (26), Speditionskauffrau aus Ostfildern

„Ich bin neugierig auf dieses Experiment und dachte: Do it, wer nicht wagt, der nicht gewinnt.“

Leonies großes Vorbild sind ihre Eltern: Als sie 17 Jahre alt war, trennten sie sich – fanden jedoch sieben Jahre später wieder zusammen und sind heute verliebter denn je. Was Leo daraus mitgenommen hat: „Wahre Liebe rostet nicht.“ Nach mehr als sechs Jahren ohne Mann an ihrer Seite wünscht sich die 26-Jährige auch endlich anzukommen. Ehrlichkeit, Loyalität und über alles miteinander sprechen zu können sind für sie die Basis einer glücklichen Beziehung. Optisch hat die gebürtige Stuttgarterin dagegen keine konkreten Vorstellungen von ihrem Traummann. Groß und tätowiert darf er aber gern sein. Ob sich einer der Bachelors am Ende als ihr Mr. Right entpuppt? „Die Welt bereisen und sich ein gemeinsames Leben aufbauen. Seine 50 %, meine 50 % und gemeinsam werden wir die 100 %“, das wäre ihr größter Wunsch. Erzwingen möchte sie aber nichts. Ihr Motto für das Liebesabenteuer: „Einfach auf mich zukommen lassen.“

Linda (27), Assistenz im Social Media Bereich, Berlin

„Am liebsten mag ich meinen Humor und meine offene Art an mir – und meine Brüste.“

„Spazieren, nette Gespräche und dann Cheese Fries von Burgermeister (aber jeder eine Portion!)“ – so sähe Lindas Traumdate aus. So oder so ähnlich sollte das einer der Bachelors doch auch in Kapstadt möglich machen können, oder? Wenn er dann noch liebevoll, höflich und ein Familienmensch ist, hat Amor leichtes Spiel. Drei Beziehungen hatte die Berlinerin bisher, rund zwei Jahre ist die letzte her – Zeit also für Mr. Right. Wie die 27-Jährige den Bachelor als eine von 26 Frauen davon überzeugen will, die Richtige zu sein: „Einfach die Linda sein, die ich bin. Ich bin liebevoll, habe Humor – und bin bereit, für unsere gemeinsamen Kinder die Dino Nuggets zuzubereiten.“ Eine eigene Familie gründen und irgendwann ein Haus am Meer haben – das wäre Lindas größter Traum. Vielleicht ist Kapstadt der Anfang von allem?

Lisann (30), Lehramtsstudentin aus Halle

„Flirten? Kann ich nicht. Ich hoffe, dass mein Gegenüber durch Gedankenübertragung versteht, dass ich Interesse habe.“

Nach ihrem Lehramtsstudium wollte Lisann die Zeit bis zum Referendariat nutzen, um zu reisen. „Warum nicht eine Liebesreise draus machen?“, dachte sie sich. Auf nach Kapstadt also – in der Hoffnung, nach drei Jahren Singledasein die Heimreise am Ende mit Mr. Right anzutreten. Woran die bisherigen Beziehungen der leidenschaftlichen Raverin scheiterten? „Vermutlich an meinem eigenen Männermuster. Ich habe mich immer zu Männern hingezogen gefühlt, welche emotional nicht verfügbar waren.“ Mit „Die Bachelors“ hofft sie nun auf einen Mann zu treffen, der ebenso bereit für die Liebe ist wie sie. Außerdem sollte er eine offene Art haben, fürsorglich sein und emotionale Intelligenz mitbringen. Sie selbst weiß mit ihrer empathischen, witzigen und verständnisvollen Art zu überzeugen und sagt zudem: „Ich war lange Single und habe die Zeit wirklich genutzt, um an mir und meinen inneren Baustellen zu arbeiten.“

Louisa (31), Direktionsbeauftragte aus Brücken

„Ich habe kein Problem Männer kennenzulernen – nur nicht die Richtigen.“

Sport, Festivals besuchen, in der Natur unterwegs sein – gern auch offroad mit ihrem alten Lada – oder ganz bodenständig Heimwerken: Louisa liebt es, aktiv zu sein und immer wieder Neues auszuprobieren – da kommt das Liebesexperiment „Die Bachelors“ doch wie gerufen! Vier Beziehungen hatte die Direktionsbeauftragte im Versicherungswesen bisher, zwei Jahre ist die letzte her. Seither schlägt Louisas Herz nur für einen: Chihuahua King. Den müsste der Bachelor gleich mit adoptieren, ansonsten wünscht sich die 31-Jährige „einen Mann, mit dem man gute Gespräche führen kann, der das Geschick hat, Menschen einzufangen und einen zu fesseln.“ Zähne, Hände und das eigene Bauchgefühl sind das erste, worauf sie achtet. Mit sich selbst im Reinen, immer gut gelaunt, mitreißend und meinungsstark – das sind die Eigenschaften, mit denen Louisa beim Bachelor punkten will.

Mareike (31), Sport- und Gesundheitstrainerin aus Düsseldorf

„Brudi-Slang und Unzuverlässigkeit sind absolute No-Gos.“

Alle guten Dinge sind drei, richtig? Dachte sich auch Mareike und hofft nach zwei Beziehungen mit einem der Bachelors endlich einen Volltreffer in Sachen Liebe zu landen. Seit drei Jahren geht die 31-Jährige ohne Mann an ihrer Seite durchs Leben – doch damit soll nun Schluss sein! Mit ihrer lebensfrohen, positiven Art will sie das Herz ihres potenziellen Mr. Rights erobern und sich mit ihm ihren großen Lebenstraum erfüllen: „Familie, Haustier, Garten mit allem drum und dran.“ Dass sie ihr Perfect Match ausgerechnet beim Bachelor sucht, hat neben ihrer Abenteuer- und Reiselust einen weiteren ganz bestimmten Grund: „Hier weiß ich wenigstens, dass er Single ist. Ganz im Gegenteil zum Real Life.“ Stimmen die Grundvoraussetzungen und ER bringt zudem ein selbstsicheres Auftreten und eine eigene Meinung mit – gern geschmückt mit einem Dreitagebart – stehen die Chancen gut, dass Mareikes Herz ein wenig höherschlägt.

Michelle (31), Supply Chain Managerin aus Duisburg

„Super lustig und humorvoll; sexy, süß und einfühlsam – ich bin einfach das Komplettpaket.“

Groß, Bart und gern mit Tattoos geschmückt: Könnte sich Michelle ihren Traummann backen, sähe er so aus. Viel wichtiger ist ihr aber, dass er ehrlich, fürsorglich und einfühlsam ist. Ob einer der Bachelors diese Kriterien erfüllt? Das will die Duisburgerin herausfinden und begibt sich nach zwei Jahren Singledasein auf Liebesreise nach Kapstadt. Von ihrem Ex-Freund, mit dem die 31-Jährige sechseinhalb Jahre zusammen war, wurde sie schwer hintergangen. Während der Beziehung führte er über lange Zeit ein Doppelleben: „Das war wie im Film“, sagt sie rückblickend. Den Glauben an das Gute und die wahre Liebe hat sie dennoch nicht aufgegeben. Und auch daran, dass Menschen sich ändern können. Das erfährt sie gerade mit ihrem eigenen Vater, zu dem sie 25 Jahre keinen Kontakt hatte. Seit Anfang 2024 nähern sich die beiden nun wieder an. Die Familienzusammenführung ist schon mal geglückt – gibt es auch hier ein Happy End?

Nadine H. (30), Social Media Projektmanagerin aus Köln

„Für Singlefrauen gibt es doch nichts Cooleres als den Bachelor?!“

„Entweder geh ich hier mit meinem Traummann raus oder mit einer geilen Erfahrung. Für mich ist das eine klassische Win-win-Situation.“ Nach vier Jahren ohne Mann an ihrer Seite stürzt sich Nadine voller Zuversicht in ihr persönliches Liebesabenteuer. Eine derart positive Lebenseinstellung hatte sie nicht immer, die falschen Männer verstärkten ihre negativen Glaubenssätze. Irgendwann wusste die 30-Jährige, dass sie etwas ändern muss. Nadine schmiss ihren Job, hat angefangen, sich mit sich selbst zu beschäftigen, viel zu reflektieren und sagte heute: „Ich bin jetzt ein anderer Mensch als vor einem Jahr.“ Yoga, Boxen, Meditieren oder Pole Dance – die Wahlkölnerin liebt es, aktiv zu sein, das sollte im besten Fall auch ihr Traum-Bachelor. Darüber hinaus sollte er selbstbewusst, kommunikationsstark und tiefgründig sein.

Nadine M. (27), Wimpernstylistin aus Hamburg

„Seine Augen und seine Ausstrahlung sind das Erste, worauf ich achte.“

Meer, Kerzen, der Sonnenuntergang und ein gutes Gespräch – mehr braucht es für Nadine und das perfekte erste Date nicht. Gut, der passende Mann dazu wäre schön. Optisch hat sie keinen bestimmten Typen, wünscht sich charakterlich aber das passende Pendant zu sich selbst, denn: „Ich bin davon überzeugt, dass Gegensätze sich eher abstoßen, daher wünsche ich mir jemand, der die gleiche Sprache spricht.“ Ehrlichkeit, Authentizität und Leidenschaft werden bei der 27-Jährigen großgeschrieben – Eigenschaften, die sie sich auch von ihrem Partner wünscht. Lügner, Selbstdarsteller und untreue Männer kommen ihr dagegen nicht (nochmal) ins Haus. „Wenn nicht jetzt, wann dann“, dachte sich die Hamburgerin und hofft nach einem Jahr ohne Mann an ihrer Seite, in einem der Bachelors endlich ihr Perfect Match zu finden.

Natalie (34), Hair & Make-up Artist aus Ingolstadt

„Better an oops than a what if.“

Fragt man Natalie nach dem wichtigsten Moment in ihrem Leben, schießt es aus ihr heraus: „Na hoffentlich das Finale.“ Voller Vorfreude und Zuversicht blickt die 34-Jährige auf ihre Bachelor-Reise und wünscht sich, in einem der Junggesellen den Mann zu finden, mit dem sie sich ihren Lebenstraum erfüllen kann: „Gesund und zufrieden mit meiner eigenen Familie ankommen.“ Auch ohne Mann ist Natalie, die seit drei Jahren Single ist, rundum glücklich. Aber der Richtige wäre sowas wie die Kirsche auf der Torte. Außerdem ist das Abenteuer auch die Gelegenheit, die eigene Komfortzone mal zu verlassen: „Ich werde sicherlich in einigen Situationen über mich selbst lachen und ich bin offen für neue Dinge, die ich noch nie im Leben gemacht habe.“ Was Natalie außerdem auszeichnet, ist ihre loyale Art – eine Frau, die das Herz am rechten Fleck trägt. Eine Eigenschaft, die sie sich auch vom Mann an ihrer Seite wünscht. Zudem sollte er einfühlsam sein und Humor mitbringen – außerdem ein freundliches und zuvorkommendes Auftreten haben. Kriegt ihr hin, liebe Bachelors, oder?!

Paulina (26), Engagement Managerin aus Hamburg

„Ich bin eine hoffnungslose Romantikerin, die das Abenteuer liebt und ich freue mich auf diese aufregende Reise.“

Fürsorglich, mit großem Herz, lustig – und vielleicht manchmal delulu – so würden ihre Freunde Paulina beschreiben. Und offensichtlich verrückt genug, ihre Liebe als eine von 26 Frauen in einem der beliebtesten Datingformate Deutschlands zu suchen! Genau das ist eine Eigenschaft, die sie an sich selbst sehr schätzt: „Dass ich mich immer wieder aus meiner Komfortzone raushole und zum Beispiel alleine auf ein Konzert gehe“ – oder eben zum Bachelor! Zwei Beziehungen hatte die 1,77 m große Schönheit bereits und war sogar schon mal verlobt. Doch schon vor der Hochzeit stellte sich heraus, dass ER nicht Mr. Right war. Die Chance darauf hat nun einer der Bachelors. Hoch im Kurs stehen bei der Hamburgerin Männer jenseits der 1,85 mit sportlich-gepflegtem Aussehen, großem Herz und der Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren. Extrapunkte gibt es, wenn er ihr eine gute Pasta kocht: „Ich liebe Nudeln – esse ich mindestens viermal die Woche. Mein Laster.“ Na wenn es sonst nichts ist …

Regina (29), Managerin in einer Schönheitspraxis & Female Embodiment Coach aus Düsseldorf

„Alles im Leben passiert für dich nicht gegen dich.“

Um die Häuser ziehen, ein Händchen für falsche Männer und zum Teil auch die falschen Freunde: So sah Reginas Leben lange aus, doch ein Schicksalsschlag bewog sie zum Umdenken: Nachdem ein Tumor entdeckt wurde, musste der heute 29-Jährigen die Schilddrüse entfernt werden: „Eine Zeit, die ich rückblickend als Geschenk verstehe.“ Danach wusste sie: Ich muss etwas ändern! Regina sortierte Freunde aus, zog um und wagte einen Neuanfang. Heute sprüht sie nur so vor Positivität und Lebenslust und ist bereit, ihre Energie nach einem Jahr als Single wieder mit einem Mann zu teilen – dieses Mal aber mit dem Richtigen. Ob es in Kapstadt magic moments geben wird? Ihr bislang romantischstes Erlebnis war ein Heiratsantrag auf den Seychellen: „Hab ich aber abgelehnt, das war schön und unangenehm zugleich“, lacht die Düsseldorferin. Gute Chancen auf ein Ja hätte einer der Bachelors, wenn er eine gute Mischung aus Gentleman und Macher ist, außerdem kommunikationsstark und „ein bisschen verrückt“.

Sarah (36), Kauffrau für Bürokommunikation aus Berlin

„Ich liebe meinen Mut.“

Normalerweise lässt Sarah sich lieber erobern, ob sie bei „Die Bachelors“ auch mal in die Offensive geht? Schließlich hat sie 25 Mitstreiterinnen, die alles dasselbe Ziel haben – das Herz von einem der begehrten Junggesellen erobern. Gut ein halbes Jahr nachdem ihre letzte Beziehung endete, fasste die 36-Jährige den Entschluss, ihr Glück selbst in die Hand zu nehmen und sich auf amouröse Reise zu begeben. Mit ihrer empathischen, lebensfrohen Art hofft sie, ihren potenziellen Mr. Right um den Finger wickeln zu können. Warum Sarah glaubt, unter all den Frauen die Richtige für IHN zu sein? „Weil ich in einem Alter bin, wo ich weiß, was ich will.“ Fünf Beziehungen hatte die Berlinerin bereits, bisher scheiterte es an verschiedenen Zielen im Leben. Doch der nächste Mann soll der Eine sein. Der Mann, mit dem sie sich im besten Fall den Traum vom Auswandern erfüllen kann und ihre eigene kleine Familie gründet. Was er mitbringen sollte: „Auf jeden Fall Treue, Ehrlichkeit und Humor.“

Seyma (31), Fachreferentin aus Schwäbisch Gmünd

„Meine größte Liebesenttäuschung war, als ich bei einem Date meinen Almdudler selbst zahlen musste.“

Wenn einer der Bachelors am roten Teppich ein lautes Pfeifen und Kreischen hört, könnte das Seyma sein – was aber ein gutes Zeichen wäre, denn: „Das passiert gerne mal, wenn ich mich sehr freue“, lacht die 31-Jährige. Ihre herzliche Art und positive Einstellung zum Leben merkt man ihr direkt an. Genau damit will sie auch den Bachelor um den Finger wickeln. Ihre 29 Konkurrentinnen sind dabei kein Problem – als eines von fünf Geschwistern weiß sich die 1,65 m große schwarzhaarige Schönheit durchzusetzen. Seit zwei Jahren ist Seyma Single, ist das Ende nun in Sicht? Traummann-Potenzial hätte der Bachelor auf jeden Fall, wenn er ein gepflegtes Äußeres mitbringt: „Das ist mit schon wichtig, es zeigt mir, dass der Mann sich selbst liebt und schätzt, aber viel wichtiger ist für mich die Energie und der Charakter.“ Wenn er dann noch eine ihrer Leidenschaften wie Fitness, Yoga oder persönliche Weiterentwicklung teilt, könnte das das Liebesglück perfekt machen.

Teresa (32), Projektmanagerin aus Graz

„Liebe ist, wenn du ihm die letzten Pommes gibst, obwohl du sie selbst essen wolltest.“

Wie lange Teresa schon Single ist, kann sie gar nicht sagen, „viel zu lange auf jeden Fall“. Sechs bis sieben Jahre dürften es sein. Doch wenn sie sich nach ihrer letzten und bislang einzigen Beziehung eines vorgenommen hat, dann, immer sie selbst zu bleiben. Das war nicht immer so: „In meiner Beziehung habe ich mich stark verändert, nur um meinem Partner zu gefallen. Das war wirklich nicht die beste Idee.“ Dabei ist die 32-Jährige liebeswert genau so, wie sie ist: ehrlich, hilfsbereit und ein kleiner Spaßvogel. Viel Humor sollte auch ihr Traummann mitbringen, außerdem spontan, zuverlässig und optimistisch sein. Optisch hat sie dagegen keine konkreten Vorstellungen, sagt: „Die wahre Anziehungskraft im Charakter. Aber rein oberflächlich betrachtet mag ich braune Haare, gebräunte Haut und ein paar gut platzierte Tattoos.“ Dass sie Mr. Right nun auf diesem Wege begegnen möchte, hat sie ihrer Zwillingsschwester zu verdanken: „Sie hat mich angemeldet.“

Vanessa (31), Vermögens-Kundenberaterin aus Regensburg

„Ich bin ein Schokosuchti – für einen riesengroßen Schokoeisbecher mit Sahne würde ich alles stehen lassen.“

Dass „Die Bachelors“ tatsächlich eine echte Chance auf Mr. Right ist, weiß Vanessa aus erster Hand: „Serkan Yavuz ist meine erste Liebe gewesen und das beste Beispiel, dass man die Liebe im Fernsehen finden kann.“ Und da ihr der Traumprinz in Regensburg bislang nicht über den Weg gelaufen ist, versucht die 31-Jährige ihr Glück nun in Kapstadt. Reiselustig, treu und bodenständig sollte er sein – aber bitte bloß kein Stubenhocker! Vanessa selbst will mit ihrer spontanen, lebenslustigen Art überzeugen und einfach sie selbst sein: „Ich liebe mich, wie ich bin.“ Das war allerdings nicht immer der Fall, vor allem als Kind belastete sie ihre Mastozytose, eine seltene Erkrankung, die zu Anhäufungen von Mastzellen führt und mitunter durch braunrote Flecken auf dem Körper in Erscheinung tritt. Heute kann die Vermögenskundenberaterin stolz sagen: „Das macht mich einzigartig.“

Viktoria (26), Influencerin aus Sindelfingen

„Bislang hatte ich kein Glück mit Männern – deshalb bin ich hier.“

Nach bislang zwei Beziehungen wittert Viktoria nun die Chance, in einem der attraktiven Junggesellen bei „Die Bachelors“ endlich ihr großes Liebesglück zu finden. Über zwei Jahre ist sie inzwischen Single, wünscht sich mit 26 aber endlich anzukommen und mit ihrem Perfect Match eine eigene Familie zu gründen. Wie ER sein sollte? Gerne groß und gut gebaut, aber vor allem sollte er mit Humor und Ehrlichkeit punkten. Umgekehrt weiß Viktoria mit ihrer offenen, ehrlichen und direkten Art zu überzeugen. Die Chance, in Kapstadt tatsächlich auf Mr. Right zu treffen, hält die Influencerin für recht hoch: „Weil man es hier vielleicht sogar am wenigsten erwartet. Und dann klappt es ja bekanntermaßen meist am besten.“ Und wenn nicht, ist sie überzeugt: „Alles in Leben passiert aus einem bestimmten Grund.“ Ein einmaliges Erlebnis wird es in jedem Fall!

Viviane (34), Operationstechnische Assistentin aus Verden

„Ich will endlich ankommen und suche wirklich nach der wahren Liebe.“

Sie wird den Bachelors mit ihrem brasilianischen Temperament einheizen: Viviane. Geboren in Fortaleza, lebt die Mutter einer vierjährigen Tochter heute in Niedersachsen und strahlt Lebensfreude pur aus! Aber sie gesteht auch: „Ich kann manchmal auch sehr aufbrausend sein. Oft sprudeln Worte aus meinem Mund, die ich nie so sagen wollte.“ Doch in den meisten Fällen hat die 34-Jährige einfach gute Laune, die ansteckt. Genau diese Seite will sie auch bei „Die Bachelors“ zeigen und ist überzeugt, dass sie nur dann (die Liebe) gewinnen kann: „Ich glaube an Seelenverwandtschaft. Entweder es passt oder eben nicht. Ich möchte nicht kämpfen, um geliebt zu werden, ich möchte, dass der Bachelor sich in mich verliebt, weil ich ICH bin.“ 2023 endete ihre letzte Beziehung, heute ist die Operationstechnische Assistentin wieder bereit, ihr Herz an den Richtigen zu verschenken: „Ich wünsche mir einen Mann, der mir die Liebe und Aufmerksamkeit schenkt, die ich brauche. Ich möchte endlich ankommen.“