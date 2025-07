„Die Bachelors“ 2025: Das erste Kuss fällt!

In Kapstadt dreht das Liebeskarussell bei „Die Bachelors“ die dritte Runde. Und tatsächlich nimmt das Ganze diese Woche richtig Fahrt auf: Der erste Kuss fällt – aber auch die ersten bitteren Tränen der Verzweiflung fließen.

Am Morgen klingelt es in der Ladys-Villa, die Einladung zum nächsten Gruppendate flattert ins Haus: „Es wird ein Spektakel, an das ihr euch noch lange erinnern werdet“, verspricht Felix. Acht Frauen dürfen mit zum… Wrestling! Wer schlägt sich am besten?

Neben den Fights gibt es auch ausreichend Zeit zu zweit. Besonders intensiv wird es dabei zwischen Martin und Michelle: „Wären wir alleine gewesen und hätten noch ein bisschen weiter geredet und uns so intensiv angeguckt, dann wäre es bestimmt zum Kuss gekommen“, so der Bachelor. Eine Chance darauf hat auch Felix, der Paulina im Anschluss zum Einzeldate einlädt. Während er ohnehin hin und weg von der schönen Brünetten ist, hat sie noch Zweifel: „Also ich hab ein bisschen die Angst, dass Felix eher so ein Kumpeltyp ist“.

Die Stimmung in der Villa ist angespannt

In der Villa ist die Stimmung derweil angespannt, Viki wird Seyma gegenüber sehr deutlich: „Du bekommst Rosen von Martin, aber willst Felix. Das ist ja auch eine ganz falsche Bahn.“ Eine Ansage, die die hübsche Schwäbisch Gmünderin zum Weinen bringt. Gelegenheit, endlich Klartext zu sprechen, hat Seyma tags drauf beim nächsten Gruppendate. Als eine von zehn Ladys darf sie mit den Bachelors bei einem kleinen „Afrocella“ feiern.

Auch Martin will die Gunst der Stunde nutzen, um mehr Klarheit zu bekommen: „Was zwischen Vivi und mir ist, das muss ich noch so ein bisschen herausfinden“. Doch dann grätscht Felix ihm dazwischen, der ebenfalls ein Auge auf die alleinerziehende Mutter geworfen hat… Eine andere Frau, die Martin von Beginn an fasziniert hat, ist Clara. Grund genug für den Bachelor, sie im Anschluss zu einem Einzeldate einzuladen. Schnell kommen sich die beiden näher, haben gute Gespräche und man merkt: Der Vibe stimmt. Irgendwann will der 35-Jährige wissen: „Was denkst du bei uns?“ Die Antwort: der erste Kuss…

Die Nacht der Rosen wird dieses Mal zur Floral Fiesta bei Tag, aber auch heute heißt es für die Männer: Es müssen Entscheidungen getroffen werden. „Es ist nicht einfach der Bachelor zu sein tatsächlich, muss ich sagen“, gesteht Felix. Und auch bei Martin ist die Stimmung bedrückt: „Mich beschäftigt die Tatsache, dass Felix heute eine Rose in meinem Team eine Rose vergeben wird“. Doch an wen wird sie gehen – Vivi oder Seyma?

RTL zeigt die neue Folge von „Die Bachelors“ am Mittwoch um 20.15. Die Folge ist vorab bei RTL+ abrufbar.