„Die Bachelors“ 2025: Alles nur Fake in der RTL-Show? Ex-Bachelor bricht sein Schweigen

Felix Stein und Martin Braun suchen in der RTL-Show „Die Bachelors“ die große Liebe und haben zwischen zahlreichen Kandidatinnen die Qual der Wahl. Aber wird bei den Dreharbeiten geschummelt? Einer, der es wissen muss, ist Sebastian Pannek. Der Ex-Bachelor packt jetzt aus, wie echt das Kuppelformat wirklich ist.

Immer wieder fragen sich die Zuschauer von „Die Bachelors“, wie echt die Kuppelshow wirklich ist. Die Fans vermuten, dass es sich um Fake bei dem Kuppelformat handeln könnte. So gab es Spekulationen, dass Kandidatin Leonie in die Villa eingeschleust wurde, um für Drama zu sorgen. Zudem vermuten die User, dass auch die Hochzeitsfeier in der fünften Folge eine Idee von RTL war.

Sebastian Pannek verrät: So echt ist „Die Bachelors“ wirklich

Sebastian Pannek war in der siebten Staffel selbst der „Bachelor“ und verteilte die Rosen an die Single-Kandidatinnen. Bei Instagram ging er damals auf die Frage ein, wie echt die Show wirklich sei. „Alles real“, meint der Ex-Rosenkavalier. Er gibt aber auch zu: „Aber 1-2-mal hatte man mir versucht, eine Entscheidung nahezulegen, damit es vielleicht in der Mädelsvilla Stress gibt oder jemand, der unterhaltsam ist, noch etwa dabei bleibt.“ Er stellt aber direkt klar, dabei nicht mitgemacht zu haben.

Bereits im Jahr 2021 äußerte sich Sebastian Pannek ausführlich bei Instagram dazu, ob bei „Der Bachelor“ alles real sei. „Ein paar bestimmte Mädels bleiben extra für die Quote lange dabei?“, fragte ein Fan in dem sozialen Netzwerk. Darauf antwortete Sebastian Pannek: „Das ist absolut nicht so, also weder RTL noch die Produktionsfirma oder sonst wer bestimmt, wer da weiterkommt oder wer lange dabei bleiben soll. Also wenn es bei mir so gewesen wäre, dass da jemand versucht hätte, reinzuquatschen, dann hätte ich entweder nicht unterschrieben oder ich wäre noch am Set gegangen.“

Dann liefert der ehemalige Rosenkavalier auch gleich ein Beispiel: „Evelyn Burdecki war ja bei mir in der Staffel und wenn das jetzt so gewesen wäre, dass RTL da reingequatscht hätte, dann wäre sie mit Sicherheit bis ins Finale gekommen, weil sie natürlich ’ne sehr unterhaltsame Person ist.“

Ein weiterer Follower wollte damals wissen, ob er als „Bachelor“ mitbekommen habe, was in der Ladys-Villa passiert: „Also man bekommt gar nichts mit, das wird strickt getrennt voneinander. […] Es gibt natürlich Mädels, die dann versuchen, bei den Dates ein bisschen über andere abzulästern und erzählen, was in der Villa so vorgefallen ist, aber wenn man als Bachelor clever ist, dann stellt man da auf Durchzug.“

Die „Nacht der Rosen“ dauert in Wirklichkeit jedoch deutlich länger, als es die Zuschauer im TV sehen: „Also natürlich einmal die ‚Nacht der Rosen‘ an sich, dann natürlich die ganzen O-Töne, die ganzen Kommentare, die man eingespielt sieht von den Mädels, vom Bachelor. Und je mehr Mädels noch dabei sind, umso länger dauert das natürlich. Ich war immer erst so um 5 im Bett.“