Diagnose kam nach Drehschluss: „Love Is Blind“-Kandidat kämpft gegen Hirntumor

Kandidat Konstantin Streifling hat in der Netflix-Show „Love is Blind: Germany“ über seine Tumorerkrankung gesprochen. Kurz nach Drehschluss kehrte sie zurück – mit fatalen Folgen.

Während der Dreharbeiten zu „Love is Blind: Germany“ galt Kandidat Konstantin Streifling (36) als geheilt. Zuvor kämpfte er gegen einen Hirntumor, welcher im Jahr 2023 in einer mehrstündigen Operation erfolgreich entfernt werden konnte. Mit Kandidatin Jessi (32), seiner späteren Verlobten, sprach er in der Netflix-Show über die schwere Zeit. „Meine Krankheit hat mir natürlich in vielerlei Hinsicht auch die Augen geöffnet und mir gezeigt, was wichtig ist im Leben“, sagte der Kandidat.

„Ich habe zwei Monate nach Beendigung des Drehs die Diagnose bekommen“

Kurz nach den Dreharbeiten der Schock: Der Hirntumor ist zurückgekehrt. „Ich habe zwei Monate nach Beendigung des Drehs die Diagnose bekommen, dass der Tumor im Kopf wieder gewachsen ist“, sagte Konstantin Streifling in einem Interview mit RTL. „Ab Juni 2025 haben wir hin und her überlegt, ob wir eine Bestrahlung machen oder erneut operieren. Im November sagten mir die Ärzte dann: Konstantin, damit du wirklich im besten Falle ein paar Jahre Ruhe hast, musst du noch mal durch die OP durch“, sagt er weiter.

Im Dezember musste er schließlich unters Messer: „Der Tumor hatte eine gutartige Tendenz, aber dadurch, dass er am Hirn sitzt und größer wird, ist er lebensbedrohlich. Jede OP am Kopf ist nicht so einfach, aber ich habe mich von dieser OP besser und schneller erholt. Zum Glück.“ Im Frühjahr stehen die nächsten Kontrollen an.

Das hält sein berühmter Vater Jens Streifling von seiner „Love Is Blind“-Teilnahme

Konstantin hat mit Jens Streifling (59) einen berühmten Vater. Denn er ist Musiker der Band die Höhner. Im Gespräch mit RTL erzählte er auch, was sein Vater von seiner „Love Is Blind“-Teilnahme hält: „Mein Vater fand das total cool und hat gesagt, dass ich es machen soll. […] Mein Vater hat mir geschrieben, dass er sehr oft Tränen in den Augen hatte, als er das gesehen hat.“ Konstantin hat um die Hand von Jessi angehalten – und sie hat ‚Ja‘ gesagt! Wie es bis zur Hochzeit weitergeht, sehen die Zuschauer in den kommenden Folgen von „Love is Blind: Germany“.

Darum geht es in der Netflix-Show „Love Is Blind: Germany“

Ist Liebe wirklich blind? 30 deutschsprachige Singles haben genug von oberflächlichen Dates und suchen in „Love is Blind: Germany“ die wahre Liebe. Um dabei nicht von optischen Reizen abgelenkt zu werden, findet das erste Kennenlernen blind statt: In kleinen Kabinen, den sogenannten Pods, können sich die Singles hören, aber noch nicht sehen. Wer es schafft, sich zu öffnen und in tiefgreifenden Gesprächen eine emotionale Bindung aufzubauen, steht am Ende der ersten Runde vor der alles entscheidenden Frage: „Willst du mich heiraten?“

Sind die Gefühle stark genug, sehen sich die Verlobten nun zum ersten Mal. Ob die inneren Werte siegen und sie ihre Beziehung vertiefen können, wird ab diesem Zeitpunkt aber nicht nur von Äußerlichkeiten beeinflusst, sondern auch beim Kennenlernen der jeweiligen Familie und Freunde auf die Probe gestellt. Romantische Dates vs. herausfordernde Hochzeitsplanung: Wer hat seinen Seelenverwandten gefunden und gibt sich am Ende das Ja-Wort?