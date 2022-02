Desperate Housewives: Das machen die Stars der Serie heute

Zu den beliebtesten Serien der vergangenen Jahre zählte definitiv „Desperate Housewives“. Insgesamt acht Staffeln wurden zwischen 2004 und 2012 produziert. Fans konnten das turbulente Leben einiger Hausfrauen mitverfolgen, welche für handfeste Skandale sorgten. Doch was machen die Stars eigentlich heute?

Von einem friedlichen Leben in einer Vorstadt konnten die „Desperate Housewives“ nur träumen. Fremdgehen, fiese Intrigen oder familiäre Probleme – in der Wisteria Lane blieb einfach nichts aus. Die Serie handelt von Susan, Lynette, Bree und Gabrielle und deren Familien und Freunden, welche in der fiktiven Stadt Fairview leben. KUKKSI hat mal gecheckt, wie es für die Hauptdarsteller nach der Serie weiterging.

Das machen die „Desperate Housewives“-Stars heute

Eva Longoria

„Gabrielle Solis“ war die reichste der Hausfrauen und wurde von Eva Longoria verkörpert. Finanzielle Sorgen hatte sie keine – dafür hat sie nichts anbrennen lassen und begann eine Affäre mit dem Gärtner. Mit „Desperate Housewives“ feierte Eva Longoria ihren Durchbruch und kam groß raus. Die Schauspielerin konnte danach einige Hauptrollen ergattern – so beispielsweise in dem Film „Dora und die goldene Stadt“ oder in der Serie „Grand Hotel“. Sie außerdem als Produzentin sehr erfolgreich und studierte außerdem noch Geschichte und Kultur mexikanisch-stämmiger US-Amerikaner. Zudem hat sie ein großes Herz: Eva Longoria setzt sich für die Hilfsorganisation „Padres Contra El Cáncer“ ein.

Teri Hatcher

Teri Hatcher stand bereits für „Lois & Clark: The New Adventures of Superman“ und „James Bond – Der Morgen stirbt nie“ vor der Kamera. In „Desperate Housewives“ war sie jedoch mit ihrer größten Rolle als „Susan Mayer“ zu sehen. Missgeschicke gehörten zu ihrer Serienfigur dazu, denn sie war wohl die tollpatschigste Hausfrau. Sie bekam sogar einen „Golden Globe“ für ihre Leistung in der Serie. Und heute? Sie hat zwei Ehen hinter sich. Größere Rollen blieben jedoch bis heute aus – sie konnte aber einige Nebenrollen ergattern wie beispielsweise in „Supergirl“.

Felicity Huffman

Felicity Huffman spielte in „Desperate Housewives“ die Rolle der Lynette Scavo. Drama war bei vorprogrammiert! So musste sie mit einer Schwangerschaft, einer Krebserkrankung und einem Beinahe-Nervenzusammenbruch klarkommen. Nach der Serie war sie in „American Crime“ zu sehen, war zudem für einen Emmy und den Golden Globe nominiert. Und auch heute arbeitet sie noch als Schauspielerin: So war sie beispielsweise in dem Film „Otherhood“ zu sehen, welcher auf Netflix erschien.

Marcia Cross

Ihre Rolle „Bree Van de Kamp“ sollte einfach immer perfekt wirken! So versuchte sie in der Serie, bei den Nachbarn immer gut anzukommen. Dabei ging es ihr eigentlich alles andere als gut, denn sie hatte immer wieder mit Neurosen zu kämpfen. Und was macht die Schauspielerin heute? Nach „Desperate Housewives“ wurde es ruhig um Marcia Cross. Sie ergatterte nur einige Nebenrollen wie beispielsweise in der Serie „Quantico“. Privat hatte die Schauspielerin einige Schicksalsschläge: So verkündete sie 2018, dass sie an Anal-Krebs leidet. Die Krankheit hat sie jedoch besiegt. Schon gelesen? The Big Bang Theory: Das machen die Stars heute