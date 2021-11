The Big Bang Theory: Das machen die Stars heute

„The Big Bang Theory“ ist einer der erfolgreichsten Serien überhaupt. Insgesamt wurden 279 Episoden produziert, die letzte lief im Jahr 2019 über die Bildschirme. Die Folgen waren immer super witzig. Das lag nicht nur am Drehbuch, sondern auch an den Stars. Aber was machen eigentlich die Darsteller nach dem plötzlichen Ende im Jahr 2019?

Ganze zwölf Jahre unterhielt uns die Serie ,,The Big Bang Theory“, bevor sie 2019 plötzlich endete. Das war für viele Fans eine echte Schocknachricht. Doch natürlich machen die Schauspieler weiter. Wir verraten dir, was sie zurzeit machen und wo du vielleicht den ein oder anderen Star wiedersehen wirst.

Das machen wurde aus den Stars von „The Big Bang Theory“

Jim Parsons alias Sheldon Cooper

Für ihn startete das letzte Jahr gar nicht gut. Er infizierte sich nämlich direkt mit Corona. Doch es gab anschließend auch gute Nachrichten. Der Schauspieler erholte sich und konnte wieder an Projekten mitwirken. So hörte man ihn in der Spin-Off-Serie ,,Young Sheldon“ zu ,,The Big Bang Theory“ als Synchronsprecher. Aber auch vor der Kamera wurde er wieder aktiv. So sieht man ihn in den Netflix-Produktionen ,,Hollywood“ und ,,The Boys in the Band“.

Simon Helberg alias Howard

Seitdem Ende der Sitcom, zog er sich etwas zurück. So war er weder an einem bekannten Film noch an einer bekannten Serie beteiligt. Laut IMDb, einer riesigen Datenbank für Filme und Serien, soll er aber bald wieder in großen Rollen zu sehen sein. Beispielsweise im Musical ,,Annette“ oder auch im Drama ,,As Sick as They Made Us“.

Johnny Galecki alias Leonard

Auch er hat es ruhig angehen lassen. Nach dem Ende von ,,The Big Bang Theory“ zog auch er sich erst mal ein Stück weit zurück. Nur in der Sitcom ,,Die Conners“ ist er in einer Nebenrolle derzeit zusehen. Zwar ist er auch in der Serie ,,Roseanne“ zu sehen, doch die wird in Deutschland bei keinem Streamingdienst angeboten. Durch die Verlängerung der Serie ist es aber dennoch möglich, dass sie auch irgendwann bei uns zu sehen ist.

Kunal Nayyar alias Raj

Er ist einen ganz besonderen Weg gegangen. Kunal Nayyar hatte sich nämlich auf Synchronrollen spezialisiert. So sah man ihn kaum noch vor der Kamera. zu hören war der Schauspieler dann dafür aber öfter. Der Superstar war im Film ,,Denke wie ein Hund“ und in der Serie ,,Criminal: Vereinigtes Königreich“ zu sehen.

Kaley Cuoco alias Penny

Die Schauspielerin startete weiterhin voll durch und bewies, dass sie nicht nur in Sitcoms sehr gut bei den Zuschauern ankommt. So übernahm sie die Hauptrolle in ,,The Flight Attendant“. Aber auch sie ist in der Serie ,,Young Sheldon“ wiederzufinden. Aber auch in ,,The Harley Quinn“ konnte sie eine Rolle ergattern. So ist sie in der Serie die Synchronsprecherin der Hauptrolle. Schon gelesen? The Big Bang Theory: Das sind 10 Serien-Geheimnisse!