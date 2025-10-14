Désirée Nick: „Promi Big Brother“-Exit heimlich geplant? Verwirrung um öffentlichen Termin

Désirée Nick gehört zu den Favoriten bei „Promi Big Brother“. Nun gibt es ein irres Gerücht: Hat die Entertainerin ihren Exit in der SAT.1-Show längst geplant? Bei den Fans herrscht Verwirrung um einen öffentlichen Termin.

Doreen Dietel, Pinar Sevim und Christina Dimitriou mussten bei „Promi Big Brother“ bereits ausziehen. Nun gibt es jedoch ein skurriles Gerücht, dass Désirée Nick es möglicherweise nicht ins Finale schaffen könnte. Denn aufmerksamen Fans ist ein brisantes Detail aufgefallen.

Das Finale von „Promi Big Brother“ findet erst am 20. Oktober statt. Désirée Nick hat jedoch am 18. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse einen Termin. Laut der Website soll die Entertainerin dort ihr Buch „Nice to meet you, Berlin!“ vorstellen. Dort heißt es, dass die 69-Jährige vor Ort wäre und Fans die Möglichkeit haben, ihr Buch signieren zu lassen: „Gehen Sie mit Désirée Nicks neuem Buch auf Entdeckungstour ins Herz der Hauptstadt und lassen Sie sich Ihr persönliches Exemplar signieren.“

Eigentlich kann Désirée Nick gar nicht wissen, ob sie zu dem Zeitpunkt noch bei „Promi Big Brother“ dabei ist. „Wird Désirée Nick auch auf der Frankfurter Buchmesse dabei sein?“, wollte ein Fan wissen. Die Veranstalter haben am 13. Oktober verlauten lassen: „Ja, sie wird am Samstag um 11:30 Uhr bei ‚Meet the Author‘ sein. Alle Infos findest du in unserem Veranstaltungskalender.“

„Wird hier schon der Gewinner von ‚Promi BB‘ vorausgesagt?“

Das sorgt für Verwirrung bei den Zuschauern. „Promi BB, gebt doch bitte zu, dass ihr Désirée nur für eine gewisse Anzahl an Tagen gebucht habt. Sie hat am Samstag einen Auftritt auf der Buchmesse. Woher weiß sie denn, dass sie da nicht mehr im Haus sein wird? (…) Das hat echt ein Geschmäckle“, schreibt ein User. In einem anderen Kommentar heißt es: „Und wie soll das klappen, wenn ‚Promi BB‘ 2 Wochen ausgestrahlt wird? Oder wird hier schon der Gewinner von ‚Promi BB‘ vorausgesagt?“

Das sagt SAT.1 dazu

SAT.1 hat sich in den Kommentaren zu dem skurrilen Gerücht geäußert, dass der Exit von Désirée Nick angeblich geplant sei. „Nein, mit deiner Vermutung liegst du falsch“, teilte der Sender kurz und knapp mit. Der bevorstehende Termin auf der Buchmesse wurde mittlerweile von der Website von Désirée Nick gelöscht – auf der Homepage der Frankfurter Buchmesser ist der Termin (Stand: 14.10.25) jedoch weiter aufzufinden.