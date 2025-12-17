Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    Deshalb ist „Bauer sucht Frau“-Simone bei Männern vorsichtig

    gepostet am

    Simone und Frank bei "Bauer sucht Frau" 2025
    RTL / Stefan Gregorowius

    Bauer sucht Frau“-Frank schwärmt von der Gnadenhofbetreiberin Simone – doch sie blockt Nähe ab. Nun erklärt die Bäuerin, weshalb sie bei Männern vorsichtig ist. 

    Die „Bauer sucht Frau“-Kandidaten Simone und Frank verstehen sich während der Hofwoche blendend. Die beiden genießen die Zeit auf ihrem Gnadenhof im Saarland. Frank ist von Simone angetan und von ihrer lebensfrohen Art schwer beeindruckt.

    Frank macht Simone ein Kompliment – doch sie blockt ab

    Als die beiden bei „Bauer sucht Frau“ einen verletzten Esel versorgen, platzt es aus ihm heraus: „Das ist einfach toll, wie du alles vorbereitest und machst. Ich hab wirklich was für dich übrig“, gesteht der 57-Jährige. Die Bäuerin schenkt dem Kompliment jedoch nicht ganz so viel Beachtung.

    Johann und Katja bei "Bauer sucht Frau" 2025
    Deshalb hat "Bauer sucht Frau"-Kandidat Johann immer ein Kondom dabei

    „Ich habe den Eindruck, dass sie dann immer die Arbeit vorschiebt“

    Sie widmet sich schnell wieder der Hofarbeit. Eine Tatsache, die Frank später im Einzelinterview kritisiert: „Ich habe den Eindruck, dass sie dann immer die Arbeit vorschiebt und ihren Gefühlen keinen freien Raum lässt.“ Dann geht Simone auf ihre Gefühlslage ein: „Meine Gefühlslage ist so, dass ich Frank sehr mag. Aber das Herz kann ich noch nicht ganz öffnen, weil ich ein bisschen geschädigt bin.“ Sie fügt außerdem noch hinzu: „Ich brauche die Zeit und hoffe, dass er nicht gleich die Flinte ins Korn wirft.“

    Auch in einem Interview hat Simone verraten, dass sie bei Männern zunächst vorsichtig ist und viel Zeit braucht. „Ich habe mit meiner Gutmütigkeit in meinem Leben oft und sehr viel Lehrgeld bezahlt“, sagt die 55-Jährige gegenüber „Promiflash“. Denn in früheren Beziehungen musste Simone einige Rückschläge hinnehmen – und diese haben tiefe Spuren hinterlassen: „Das tut einfach weh. Daher habe ich einfach Angst, wieder verlassen zu werden und wieder neu anfangen zu müssen. Es schmerzt einfach so sehr, verletzt zu werden und ich bin so viel verletzt worden.“

    Das Finale von „Bauer sucht Frau“ zeigt RTL am 23. Dezember 2025 um 20.15 Uhr.

    In this article:, ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023