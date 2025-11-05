Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    „Der Promihof“-Star muss Show krankheitsbedingt verlassen

    gepostet am

    "Der Promihof"
    RTLZWE/ / Magdalena Possert

    Bitteres Aus in der RTLZWEI-Show „Der Promihof“: Kandidatin Alessandra Riili muss krankheitsbedingt ihre Koffer packen und das Format vorzeitig verlassen. 

    In der RTLZWEI-Realityshow „Der Promihof“ kämpfen die Stars um den Sieg und das Preisgeld. Doch für eine Kandidatin ist vorzeitig Schluss: Krankheitsbedingt muss Alessandra Riili die Show verlassen.

    „Ich habe meine ganze Lippe aufgebissen, weil es mir so wehtut“

    „Ich fühle mich so schlecht. Ich habe mich seit Jahren nicht mehr so schlecht gefühlt. Meine Mandeln sind so zugeschwollen. Ich habe meine ganze Lippe aufgebissen, weil es mir so wehtut“, schilderte die Reality-TV-Teilnehmerin vor laufenden Kameras. „Also, Promihof. Leider geht’s mir nicht so gut und ich muss den Hof verlassen“, erklärt sie traurig.

    "Promi Big Brother" 2025
    "Promi Big Brother" 2025: Wer ist raus? Der erste Promi muss die Show verlassen
    Alessandra Rili im "Promihof"

    RTLZWEI / Magdalena Possert

    Die anderen Kandidaten kümmerten sich rührend um Alessandra Riili. „Ich habe ihr eine heiße Suppe gebracht. Ich schaue, wie es ihr geht. Ich würde ihr gerne eine Geschichte aus einem Buch vorlesen“, so Giulia Siegel.

    Auch Saskia Beecks stand ihr zur Seite. Trotz der Fürsorge der anderen Kandidaten spielte der Körper von Alessandra Riili nicht mehr mit und hatte keine andere Wahl, den „Promihof“ zu verlassen. „Es tut mir echt leid. So unnötig, warum passiert mir das immer. Das nervt“, sagt sie.

    Da es sich um keinen freiwilligen Ausstieg handelt, fiel der Abschied besonders schwer. Aurelia Lamprecht konnte sogar ihre Tränen nicht zurückhalten: „Erst das gestern mit Muddern, dann das mit Alessandra. Das ist einfach zu viel. Alessandra und ich haben uns so gefunden und direkt verstanden. Das macht mich echt fertig.“

    Giulia Siegel hat verlauten lassen: „Es tut mir wahnsinnig leid für jeden, der ausscheiden muss durch Krankheit und nicht durch das Spiel.“ Auch Ina Kina fiel der Abschied von Alessandra Riili schwer: „Kompletter Schockmoment. Ich habe Alessandra sehr geschätzt, ist eine wirklich süße Maus.“

    RTLZWEI zeigt „Der Promihof“ immer mittwochs um 20.15 Uhr.

    In this article:, , ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023