„Der Promihof“-Star muss Show krankheitsbedingt verlassen

Bitteres Aus in der RTLZWEI-Show „Der Promihof“: Kandidatin Alessandra Riili muss krankheitsbedingt ihre Koffer packen und das Format vorzeitig verlassen.

In der RTLZWEI-Realityshow „Der Promihof“ kämpfen die Stars um den Sieg und das Preisgeld. Doch für eine Kandidatin ist vorzeitig Schluss: Krankheitsbedingt muss Alessandra Riili die Show verlassen.

„Ich habe meine ganze Lippe aufgebissen, weil es mir so wehtut“

„Ich fühle mich so schlecht. Ich habe mich seit Jahren nicht mehr so schlecht gefühlt. Meine Mandeln sind so zugeschwollen. Ich habe meine ganze Lippe aufgebissen, weil es mir so wehtut“, schilderte die Reality-TV-Teilnehmerin vor laufenden Kameras. „Also, Promihof. Leider geht’s mir nicht so gut und ich muss den Hof verlassen“, erklärt sie traurig.

Die anderen Kandidaten kümmerten sich rührend um Alessandra Riili. „Ich habe ihr eine heiße Suppe gebracht. Ich schaue, wie es ihr geht. Ich würde ihr gerne eine Geschichte aus einem Buch vorlesen“, so Giulia Siegel.

Auch Saskia Beecks stand ihr zur Seite. Trotz der Fürsorge der anderen Kandidaten spielte der Körper von Alessandra Riili nicht mehr mit und hatte keine andere Wahl, den „Promihof“ zu verlassen. „Es tut mir echt leid. So unnötig, warum passiert mir das immer. Das nervt“, sagt sie.

Da es sich um keinen freiwilligen Ausstieg handelt, fiel der Abschied besonders schwer. Aurelia Lamprecht konnte sogar ihre Tränen nicht zurückhalten: „Erst das gestern mit Muddern, dann das mit Alessandra. Das ist einfach zu viel. Alessandra und ich haben uns so gefunden und direkt verstanden. Das macht mich echt fertig.“

Giulia Siegel hat verlauten lassen: „Es tut mir wahnsinnig leid für jeden, der ausscheiden muss durch Krankheit und nicht durch das Spiel.“ Auch Ina Kina fiel der Abschied von Alessandra Riili schwer: „Kompletter Schockmoment. Ich habe Alessandra sehr geschätzt, ist eine wirklich süße Maus.“

RTLZWEI zeigt „Der Promihof“ immer mittwochs um 20.15 Uhr.