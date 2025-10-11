„Der Promihof“: Keine Cola Zero? Alicia King braucht zweieinhalb Liter am Tag – und droht mit Abbruch

Bushaltestelle statt Chauffeur, Cola Zero als Grundnahrungsmittel und erste Küsse: Auf dem „Promihof“ geht’s von Minute eins an rund! 14 Realitystars und Newcomer kämpfen nicht nur mit Stallarbeit und Hofregeln, sondern auch mit teuren Fehltritten, alten Feindschaften und heißen Flirts – während das erste große Ausmisten bereits drohend über ihnen schwebt.

Wenn Alicia King, Pinar Sevim und Sandra Sicora an einer polnischen Bushaltestelle stehen und Emma Fernlund zwei Koffer über einen Waldweg zieht, kann das nur eines bedeuten: „Der Promihof“ öffnet seine Türen! Gleich 14 Realitystars und Newcomer wagen das Abenteuer Hofleben!

Alicia King macht Aufstand wegen Cola Zero

Alicia King sorgt direkt zu Beginn sofort für Ärger. Im City-Shop können sich die „Village People“ mit Annehmlichkeiten des städtischen Lebens eindecken – allerdings zu horrenden Preisen! Schon wenige Minuten nach der Ankunft greift Alicia beherzt zur Cola Zero – Kostenpunkt: satte 200 Euro pro Dose, die vom gemeinsamen Jackpot abgehen. „“Ich trinke zweieinhalb Liter Cola Zero am Tag. Die wurden mir hier abgenommen. Und das gilt für mich als Grundnahrungsmittel. […] Es gibt irgendwo ‘ne Grenze!“, erklärt Alicia.

„Oh je! Wie soll das hier nur werden”, mag sich Alicia King denken. „Ich platze gleich!”, gesteht sie den Reality-Sternchen Pinar und Sandra Sicora. Letztere will wissen, ob sie denn kein Wasser trinkt. Die klare Antwort von Alicia King ist „Nein“.

Keine Cola Zero? Alicia Kling denkt direkt über einen Abbruch der Show nach. „Hier ist keine Cola Zero. Und wenn ich keine Cola Zero hab’, dann gehe ich, können sie mich zum Flughafen fahren!“, wettert die „Goodbye Deutschland“-Ikone. Tatsächlich geht sie Richtung Ausgangstor – macht sie wirklich ernst?

Was sonst noch auf dem „Promihof“ passiert

Ausgerechnet die Erzfeinde Sandra und Paco landen in der „Bauer Bänk“ und spielen dort um ihren Nominierungsschutz und einen Teil des Jackpots. Es gilt: nur wer sich einig ist, kann den Jackpot retten! Doch Einigkeit? Bei den beiden Fehlanzeige! „Paco ist ein Egoist – 100%!“, schimpft Sandra – und tatsächlich verspielen die beiden einen großen Batzen Geld.

Doch zwischen Heu und Mistgabeln wird auch geflirtet! Tim und Ina kommen sich erst bei der nächtlichen Hofwache näher – und gehen danach im Schlafsaal zu heißen Küssen über. „Ich bin hier, um meinen Hotgirl-Summer zu leben!“, schwärmt Ina. Und: Tobo und Alice von „Blitzlichtgewitter“ fühlen den Dorfbewohnern auf den Zahn und sorgen für Gesprächsbedarf.

RTLZWEI zeigt „Der Promihof“ ab dem 15. Oktober 2025 um 20.15 Uhr.