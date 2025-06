„Der Promihof“: Ist Mallorca-Star Nadescha Leitze die erste Kandidatin?

RTLZWEI bringt ein neues Realityformat an den Start. In „Der Promihof“ tauschen Stars ihr Glamour-Leben gegen den Alltag. Bei KUKKSI verrät Mallorca-Star Nadescha Leitze, weshalb sie unbedingt an dem Format teilnehmen will.

Nach „Kampf der Realitystars“ steht bei RTLZWEI das nächste Realityformat in den Startlöchern. In „Der Promihof“ müssen die Stars auf Luxus verzichten und stattdessen auf dem Land leben.

„Ob Trash-TV-Kultstar, Influencer oder Party-Ikone – bei ‚Der Promihof‘ wird’s ländlich! Statt Partynächten auf Ibiza heißt es: anpacken, ackern und sich den Herausforderungen des Landlebens stellen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Senders. Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment des Senders, betont: „Mit ‚Der Promihof‘ schaffen wir eine neue Bühne für prominente Persönlichkeiten, die bereit sind, ihre Komfortzone zu verlassen.“

Schillernde Persönlichkeiten finden sich anstatt auf dem roten Teppich oder beim Ballermann-Opening auf einmal im ländlichen Idyll wieder. Als Teil eines bunt gemischten Casts müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur miteinander auskommen, sondern sich auch als Einzelkämpfer in Challenges beweisen und die Hürden des Landlebens meistern.

Darum würde Nadescha Leitze in „Der Promihof“ teilnehmen

Auch Nadescha Leitze würde ihr Leben am Ballermann mit dem Landleben tauschen. Der „Goodbye Deutschland“-Star nimmt kein Blatt vor den Mund und hat damit nicht nur die besten Voraussetzungen für ein Realityformat, sondern auch ein riesiges Herz für Tiere und setzt sich auf Mallorca auch für den Tierschutz ein. Genau deshalb könnte sie sich in „Der Promihof“ ein Leben auf dem Land vorstellen.

„Denen würde ich gerne mal den Kopf zurechtrücken“

„Es gibt ja Vorurteile gegen mich oder andere Frauen, die so aussehen wie ich. Ich will zeigen, dass wir sehr wohl den Tieren ihre Scheiße wegmachen können und auch in Gummistiefeln da rumstiefeln können und es besser machen, als andere“, erzählt Nadescha Leitze im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Dann macht sie direkt noch eine Kampfansage: „Ich bin mir sicher, dass die dort Spastis reinbringen, die nicht so viel für Tiere übrig haben und denen würde ich gerne mal den Kopf zurechtrücken“, so der Mallorca-Star. Ob sie die erste Kandidatin von „Der Promihof“ ist? Das wird sich noch zeigen…