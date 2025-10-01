Connect with us

    „Der Promihof“ 2025: Diese Stars sind in der Bauernhof-Realityshow dabei

    "Der Promihof"
    RTLZWE/ / Magdalena Possert

    Die Hoftüren stehen offen: RTLZWEI enthüllt den Cast für den „Promihof“! Diese Stars und Newcomer tauschen Glamour gegen Gummistiefel und kämpfen unter den wachsamen Augen von Nino Sifkovits um 100.000 Euro – wer wird Hofkönig oder Hofkönigin? 

    Wer tauscht roten Teppich gegen Kuhstall, Paparazzi gegen Mistgabel und Glamour gegen Gülle? Jetzt ist klar, welche Stars und Reality-Newcomer sich der wohl härtesten und schrägsten Bauernhof-Challenge im deutschen Fernsehen stellen!

    Das sind die Kandidaten bei „Der Promihof“

    Auf den „Promihof“ ziehen Giulia Siegel, Gigi Birofio, Paco Herb und Pinar Sevim. Reality-Legende Cosimo Citiolo ist sich sicher: „Realitystars sind gefährlicher als die Tiere, die da vor mir sein werden!“ An der Mistgabel sehen werden wir außerdem Aurelia Lamprecht, Sandra Sicora, Nadja Großmann, Jenny Graßl und Tim Kühnel. Neben erfahrenen Realitystars wagen sich auch einige neue Gesichter ins Abenteuer Bauernhof: Alessandra Riili tritt in die Reality-Fußstapfen ihrer Schwester Jenefer. Auch Internet-Meme „Thüringer Klöße“-Fritz, Content Creatorin Chelsea „Muddern“ Montgomery und „Goodbye Deutschland“-Ikone Alicia King schnuppern erstmals Realityshow-Luft.

    Nadescha Leitze
    "Der Promihof": Ist Mallorca-Star Nadescha Leitze die erste Kandidatin?

    Mit dabei ist auch die Schlagersängerin und Freundin von Mallorca-Star Ikke Hüftgold Nina Reh: „Ich bin eine kleine Kampfsau, ich habe Bock auf die Challenge und ich will auch meine ehrgeizige Seite zeigen!“. Emma Fernlund freut sich zwar auf die Erfahrung, auf die harte Hofarbeit aber weniger: „Ich habe keinen Bock anzupacken, sage ich ehrlich – ich bin faul.“ Ob sich da wohl der erste Streitpunkt anbahnt? Den Roten Teppich gegen den Stall tauschen ebenfalls Chris Broy, Saskia Beecks, Laura Morante, Ina Kina und Mladen „Maki“ Doric.

    Auf die Promis wartet ein Hof voller Überraschungen – mit tierischen Mitbewohnern, gnadenlosen Challenges und strengen Hof-Regeln, die von Landwirt Nino Sifkovits aus dem bekannten Ochsenknecht-Clan überwacht werden. Und natürlich geht es auch um den großen Jackpot: 100.000 Euro, die sich mit jedem Regelverstoß verringern. Wer hält durch, wer scheitert – und wer krönt sich am Ende zum Hofkönig oder zur Hofkönigin?

    RTLZWEI zeigt „Der Promihof“ ab dem 15. Oktober um 20.15. Die erste Episode ist ab dem 8. Oktober bei RTL+ abrufbar. 

