„Der ist hinüber, tu ihn weg“: „Hartz und herzlich“-Regina trauert um Haustier

Von ihren Freunden erhält Regina aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ ein neues Aquarium. Der Umzug der Fische verläuft jedoch nicht reibungslos – dann muss die Rentnerin auch noch einen Verlust verkraften.

Rentnerin Regina soll ein neues und größeres Aquarium von ihren Freunden Sandra und Tino bekommen, die Tierliebhaberin ist aber heute nicht bei guter Laune. Zu allem Überfluss gibt es beim Umzug der Fische auch noch Opfer zu beklagen.

Regina wird von Passantin attackiert: „Schämen müssten Sie sich“

Zunächst ist Regina mit ihrem Rollator unterwegs. Immer wieder haben die Protagonisten aus „Hartz und herzlich“ mit Anfeindungen zu kämpfen – so auch die Rentnerin. Denn plötzlich wird die 70-Jährige von einer Passantin verbal attackiert: „Schämen müssten Sie sich.“ Regina schreit der Frau hinterher: „Halt die Klappe, dämliche Kuh!“

Regina ist richtig sauer. „Was ist da dabei, wenn ich mich filmen lasse? Das ist doch mein Privatleben, ich kann doch tun und lassen, was ich will. Was bildet die sich überhaupt ein, ey?“, meint die Protagonistin aus „Hartz und herzlich“.

Einige Zeit später kommt die beiden Freunde mit dem Aquarium. „Ich weiß noch nicht, ob er da noch Pflanzen und Kies drin hat. Sonst müssen wir noch in die Dings, in die Zoohandlung fahren“, so Regina. Während des Umzugs in das neue Aquarium müssen die Fische kurzzeitig in einen Eimer. „Das kann er machen, ich mach da nüscht. Und wenn er was falsch macht, kann ich ihn zusammenscheißen“, meint die Rentnerin scherzhaft.

„Der ist hinüber, tu ihn weg“: Ein Fisch überlebt den Umzug ins neue Aquarium nicht

Tino übernimmt dann die Aufgabe und lässt das Wasser ab – jedoch muss er aufpassen, dass kein Fisch in den Schlauch gelangt. Ihm gelingt es jedoch nicht, alle Fische zu fangen. Das restliche Wasser gießt er schließlich in das neue Aquarium – eine Prozedur, welcher ein Fisch nicht überlebt. „Der ist hinüber, tu ihn weg“, so die Rentnerin. Regina sieht den Todesfall ihres Haustieres locker: „Einen Neuen, fertig!“

„Hartz und herzlich“ aus Rostock läuft immer dienstags um 20.15 Uhr bei RTLZWEI.