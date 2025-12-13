Das TV-Programm an Weihnachten 2025

Nach dem Weihnachtsbraten und der Bescherung dürfen einige Klassiker im Fernsehen nicht fehlen. Auch in diesem Jahr zeigen die TV-Sender zahlreiche Filme. KUKKSI gibt einen Überblick über das TV-Programm der großen Sender an den Festtagen.

Ob „Der kleine Lord“, „Der Grinch“, „Kevin – Allein zu Haus“ oder „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ – es sind Klassiker, die an den Feiertagen ein Must-Have sind. SAT.1 zeigt auch in diesem Jahr wieder die „Kevin“-Filme, welche alle Jahre wieder für Topquoten sorgen. RTL hat erstmals die „Sissi“-Trilogie im Programm und setzt zudem auf seinen Quizklassiker „Wer wird Millionär?“ mit Günther Jauch. Tagsüber zeigt der Sender die neuen Folgen von „Neue Geschichten vom Pumuckl“. Auf ProSieben geht es etwas actionreicher zu – genauso wie bei RTLZWEI, wo der Klassiker „Stirb langsam“ läuft. Kabel Eins hat vor allem Filme mit Bud Spencer und Terence Hill im Programm, während VOX zahlreiche Liebesfilme zum Fest zeigt.

Das zeigen die TV-Sender zu Weihnachten

24.12.25, Heiligabend

ARD

12.50 Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Märchenfilm CSSR/DDR 1973

Märchenfilm CSSR/DDR 1973 14.20 Loriot Sketch

Sketch 14.45 Familie Heinz Becker Comedyserie

Comedyserie 15.15 Zur Feier des Tages Reportage

Reportage 16.00 Evangelische Christvesper Kirche

Kirche 17.00 Der Wunschzettel Spielfilm, D 2018

Spielfilm, D 2018 18.30 Wenn das fünfte Lichtlein brennt Spielfilm, D 2021

Spielfilm, D 2021 20.00 Tagesschau Nachrichten

Nachrichten 20.15 Alle Jahre wieder Komödie, D 2024

Komödie, D 2024 21.45 Die Feuerzangenbowle Spielfilm, D 1944

Spielfilm, D 1944 23.20 Tagesschau Nachrichten

Nachrichten 23.30 Katholische Christmette Kirche

ZDF

12.00 Michel muss mehr Männchen machen Kinderfilm, D/S 1972

Kinderfilm, D/S 1972 13.25 Michel bringt die Welt in Ordnung Kinderfilm, S 1973

Kinderfilm, S 1973 15.05 Die drei goldenen Dukaten Spielfilm, Slo 2023

Spielfilm, Slo 2023 16.25 Das Traumschiff Romanze, D 2022

Romanze, D 2022 18.00 Weihnachten mit dem Bundespräsidenten Konzert

Konzert 19.00 heute Nachrichten

Nachrichten 19.15 Kielings wilde Welt Reportage

Reportage 20.15 Der „Bares für Rares“-Weihnachtsabend – mit Horst Lichter und Freunden Show

Show 22.30 Evangelische Christvesper Kirche

Kirche 23.20 Nord Nord Mord – Sievers und die Stille Nacht Krimi, D 2021

RTL

14.55 Last Christmas Komödie, USA 2019

Komödie, USA 2019 16.50 Schöne Bescherung Komödie, USA 1989

Komödie, USA 1989 18.45 RTL Aktuell Nachrichten

Nachrichten 19.05 Wunderschöne Sisi – So war sie wirklich Dokumentation

Dokumentation 20.15 Sissi Drama, A 1955

Drama, A 1955 22.10 Sissi – Die junge Kaiserin Drama, A 1956

Drama, A 1956 00.10 Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin Drama, A 1957

SAT.1

14.00 Die Croods Animationsfilm, USA 2013

Animationsfilm, USA 2013 15.50 Ferdinand – Geht STIERisch ab! Animationsfilm, USA/E 2017

Animationsfilm, USA/E 2017 17.55 Santa Clause 2 – Eine noch schönere Bescherung Komödie, USA 2002

Komödie, USA 2002 19.55 SAT.1 :newstime Nachrichten

Nachrichten 20.15 Kevin – Allein zu Haus Komödie, USA 1990

Komödie, USA 1990 22.15 Der Grinch Komödie, USA 1999

Komödie, USA 1999 00.15 Versprochen ist versprochen Komödie, USA 1996

ProSieben

15.30 Darüber staunt die Welt – Die witzigsten Weihnachtspannen Show

Show 17.35 ProSieben :newstime Nachrichten

Nachrichten 17.45 Die Simpsons (Serie, 5 Folgen)

(Serie, 5 Folgen) 20.15 Der Herr der Ringe – Die Rückkehr des Königs Fantasyfilm, USA/D/NZ 2003

Fantasyfilm, USA/D/NZ 2003 00.10 Violent Night Actionfilm, USA 2022

VOX

14.00 Mitten ins Herz – Ein Song für dich Romanze, USA 2007

Romanze, USA 2007 15.55 Ein Chef zum Verlieben Komödie, USA 2002

Komödie, USA 2002 17.50 Notting Hill Romanze, GB 1999

Romanze, GB 1999 20.15 Sister Act – Eine himmlische Karriere Komödie, USA 1992

Komödie, USA 1992 22.20 Sister Act 2 – In göttlicher Mission Komödie, USA 1993

RTLZWEI

14.15 Nachts im Museum – Das geheimnisvolle Grabmal Abenteuerfilm, USA/GB 2014

Abenteuerfilm, USA/GB 2014 16.10 Charlie und die Schokoladenfabrik Komödie, USA/GB 2005

Komödie, USA/GB 2005 18.25 Das letzte Einhorn Zeichentrickfilm, USA/GB/J 1982

Zeichentrickfilm, USA/GB/J 1982 20.15 Stirb langsam Actionfilm, USA 1987

Actionfilm, USA 1987 22.55 Blade Actionfilm, USA 1998

Kabel eins

14.05 Banana Joe Komödie, I/D 1981

Komödie, I/D 1981 15.55 Kabel Eins :newstime Nachrichten

Nachrichten 16.10 Zwei sind nicht zu bremsen Actionkomödie, I 1978

Actionkomödie, I 1978 18.25 San Andreas Katastrophenfilm, USA 2015

Katastrophenfilm, USA 2015 20.15 Die rechte und die linke Hand des Teufels Western, I 1969

Western, I 1969 22.35 Vier Fäuste für ein Halleluja Western, I 1971

25.12.25, Erster Weihnachtstag

ARD

14.20 Sechs auf einen Streich Märchen, D 2025

Märchen, D 2025 15.25 Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Märchenfilm CSSR/DDR 1973

Märchenfilm CSSR/DDR 1973 16.50 Der kleine Lord Spielfilm, GB 1980

Spielfilm, GB 1980 18.30 Loriot 100 Dokumentation

Dokumentation 20.00 Tagesschau Nachrichten

Nachrichten 20.15 Harter Brocken: Die Erpressung Spielfilm, D 2024

Spielfilm, D 2024 21.45 Nord bei Nordwest – Ho Ho Ho! Spielfilm, D 2021

Spielfilm, D 2021 23.15 Tagesschau Nachrichten

Nachrichten 23.25 Knives Out – Mord ist Familiensache Spielfilm, USA 2019

ZDF

14.05 Rosamunde Pilcher: Der magische Bus Romanze, D 2019

Romanze, D 2019 15.40 Das Traumschiff Romanze, D 2019

Romanze, D 2019 17.15 Bares für Rares – Lieblingsstücke Trödelshow

Trödelshow 19.00 heute Nachrichten

Nachrichten 19.15 Sebastian Ströbel – Meine Arktis Doku

Doku 20.15 Weihnachten im Olymp Komödie, D 2025

Komödie, D 2025 21.45 Die Rosenheim-Cops Krimi, D 2023

Krimi, D 2023 23.20 Erzgebirgskrimi – Ein Mord zu Weihnachten Krimi, D 2022

RTL

10.55 Sissi Drama, A 1955

Drama, A 1955 12.55 Sissi – Die junge Kaiserin Drama, A 1956

Drama, A 1956 14.50 Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin Drama, A 1957

Drama, A 1957 16.45 Neue Geschichten vom Pumuckl Serie (7 Folgen)

Serie (7 Folgen) 18.45 RTL Aktuell Nachrichten

Nachrichten 19.05 Promis unterm Weihnachtsbaum – Das Quiz für die ganze Familie Quiz

Quiz 20.15 Wer wird Millionär? Das Weihnachts-Special Quizshow

Quizshow 00.00 Auf der Flucht Actionfilm, USA 1994

SAT.1

14.00 Der Grinch Komödie, USA 1999

Komödie, USA 1999 16.00 Santa Clause 3 – Eine frostige Bescherung Komödie, USA 2006

Komödie, USA 2006 17.45 Kevin – Allein zu Haus Komödie, USA 1990

Komödie, USA 1990 19.55 SAT.1 :newstime Nachrichten

Nachrichten 20.15 Kevin – Allein in New York Komödie, USA 1992

Komödie, USA 1992 22.40 Die Geister, die ich rief … Komödie, USA 1988

ProSieben

13.25 Bumblebee Actionfilm, USA 2018

Actionfilm, USA 2018 15.30 Transformers: Aufstieg der Bestien Sci-Fi-Film, USA 2023

Sci-Fi-Film, USA 2023 17.40 ProSieben :newstime Nachrichten

Nachrichten 17.50 Red One: Alarmstufe Weihnachten Actionkomödie, USA 2024

Actionkomödie, USA 2024 20.15 Fast & Furios 10 Actionfilm, USA 2023

Actionfilm, USA 2023 22.55 Road House Actionfilm, DOM 2024

VOX

12.25 Verrückte Weihnachten Komödie, USA 2004

Komödie, USA 2004 14.20 Zahnfee auf Bewährung Fantasyfilm, USA 2010

Fantasyfilm, USA 2010 16.15 Eine zauberhafte Nanny – Knall auf Fall in ein neues Abenteuer Fantasyfilm, USA 2010

Fantasyfilm, USA 2010 18.15 Eine zauberhafte Nanny Fantasyfilm, USA 2006

Fantasyfilm, USA 2006 20.15 Wir kaufen einen Zoo Komödie, USA 2011

Komödie, USA 2011 22.50 The Expendables 2 Actionfilm, USA 2012

RTLZWEI

12.55 Paw Patrol – Der Mighty Kinofilm Komödie, CDN/USA 2023

Komödie, CDN/USA 2023 14.35 Candy Cane Lane – Eine Weihnachtsgeschichte Komödie, USA 2023

Komödie, USA 2023 16.45 Der Kindergarten Daddy Komödie, USA 2003

Komödie, USA 2003 18.35 Hotel Transsilvanien Animationsfilm, USA/CDN 2012

Animationsfilm, USA/CDN 2012 20.15 Stirb langsam 2 Actionfilm, USA 1990

Actionfilm, USA 1990 22.35 Blade 2 Actionfilm, USA/CZ 2002

Kabel eins

14.00 Vier Fäuste für ein Halleluja Western, I 1971

Western, I 1971 16.15 Kabel Eins :newstime Nachrichten

Nachrichten 16.30 Jungfrau (40), männlich, sucht … Komödie, USA 2005

Komödie, USA 2005 18.25 Mr. Deeds Komödie, USA 2002

Komödie, USA 2002 20.15 Der Prinz aus Zamunda Komödie, USA 1988

Komödie, USA 1988 22.30 Die Glücksritter Komödie, USA 1983

26.12.25, Zweiter Weihnachtstag

ARD

13.55 47. Internationales Zirkusfestival Monte Carlo Show

Monte Carlo Show 15.40 Das Kindermädchen: Mission Südafrika Spielfilm, D 2018

Spielfilm, D 2018 17.10 Tagesschau Nachrichten

Nachrichten 17.20 Das Traumhotel – Marokko Spielfilm, D/A 2014

Spielfilm, D/A 2014 18.50 Sandmännchen Forever Dokumentation

Dokumentation 20.00 Tagesschau Nachrichten

Nachrichten 20.15 Tatort: Das Verlangen Krimi, D 2025

Krimi, D 2025 21.45 Inspector Lynley & Sergeant Havers (1) Krimiserie, GB/USA/I 2025

Krimiserie, GB/USA/I 2025 23.15 Tagesschau Nachrichten

Nachrichten 23.30 Grießnockerlaffäre Spielfilm, D 2017

ZDF

13.40 Ich hab den Weihnachtsmann geküsst Komödie, D 2024

Komödie, D 2024 15.15 Rosamunde Pilcher: Ein Doktor & drei Frauen Liebesfilm, D/GB 2016

Liebesfilm, D/GB 2016 16.45 Die Rosenheim-Cops: Der Schein trügt Krimi, D 2017

Krimi, D 2017 18.15 Mehr als Musik – Die Kraft der Chöre Doku

Doku 19.00 heute Nachrichten

Nachrichten 19.15 Album 2025 – Bilder eines Jahres Reportage

Reportage 20.15 Das Traumschiff: Bora Bora Liebesfilm, D 2025

Liebesfilm, D 2025 21.45 Kreuzfahrt ins Glück: Hochzeitsreise nach Korsika Liebesfilm, D 2024

Liebesfilm, D 2024 23.20 Welke & Pastewka – Wiedersehen macht Freude! Comedy

RTL

13.55 Ice Age 4 – Voll verschoben Animationsfilm, GB 2012

Animationsfilm, GB 2012 15.30 Ice Age – Eine coole Bescherung Animationsfilm, USA 2011

Animationsfilm, USA 2011 15.55 Der Grinch Animationsfilm, USA 2018

Animationsfilm, USA 2018 17.15 Neue Geschichten vom Pumuckl Serie (3 Folgen)

Serie (3 Folgen) 18.45 RTL Aktuell Nachrichten

Nachrichten 19.05 Promis unterm Weihnachtsbaum – Das Quiz für die ganze Familie Quiz

Quiz 20.15 Wer wird Millionär? Das Weihnachts-Special Quizshow

Quizshow 00.00 Auf der Jagd Actionfilm, USA 1998

SAT.1

13.50 Die Pinguine aus Madagascar Zeichentrickfilm, USA 2014

Zeichentrickfilm, USA 2014 15.35 Die Geister, die ich rief … Komödie, USA 1988

Komödie, USA 1988 17.30 Kevin – Allein in New York Komödie, USA 1992

Komödie, USA 1992 19.55 SAT.1 :newstime Nachrichten

Nachrichten 20.15 Der Super Mario Bros. Film Animationsfilm, USA 2023

Animationsfilm, USA 2023 22.00 Red One: Alarmstufe Weihnachten Actionkomödie, USA 2024

ProSieben

13.30 Indiana Jones und der Tempel des Todes Abenteuerfilm, USA 1984

Abenteuerfilm, USA 1984 15.25 Indiana Jones und der letzte Kreuzzug Abenteuerfilm, USA 1989

Abenteuerfilm, USA 1989 17.45 ProSieben :newstime Nachrichten

Nachrichten 17.55 Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels Abenteuerfilm, USA 2008

Abenteuerfilm, USA 2008 20.15 Indiana Jones und das Rad des Schicksals Abenteuerfilm, USA 2023

Abenteuerfilm, USA 2023 23.25 Midway – Für die Freiheit Historienfilm, USA/CDN 2019

VOX

14.20 Der Zoowärter Komödie, USA 2011

Komödie, USA 2011 16.15 Sister Act 2 – In göttlicher Mission Komödie, USA 1993

Komödie, USA 1993 18.20 Sister Act – Eine himmlische Karriere Komödie, USA 1992

Komödie, USA 1992 20.15 Zurück in die Zukunft Sci-Fi-Film, USA 1984

Sci-Fi-Film, USA 1984 22.35 Zurück in die Zukunft II Sci-Fi-Film, USA 1989

RTLZWEI

13.25 Twilight – Biss zum Morgengrauen Vampirsaga, USA 2008

Vampirsaga, USA 2008 15.45 New Moon – Biss zur Mittagsstunde Vampirsaga, USA 2009

Vampirsaga, USA 2009 18.05 Eclipse – Biss zum Abendrot Vampirsaga, USA 2010

Vampirsaga, USA 2010 20.15 Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht (1) Vampirsaga, USA 2011

Vampirsaga, USA 2011 22.25 Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht (2) Vampirsaga, USA 2012

Vampirsaga, USA 2012 00.35 Krampus Thriller, USA 2015

Kabel eins