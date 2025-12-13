Das TV-Programm an Weihnachten 2025

Nach dem Weihnachtsbraten und der Bescherung dürfen einige Klassiker im Fernsehen nicht fehlen. Auch in diesem Jahr zeigen die TV-Sender zahlreiche Filme. KUKKSI gibt einen Überblick über das TV-Programm der großen Sender an den Festtagen.
Ob „Der kleine Lord“, „Der Grinch“, „Kevin – Allein zu Haus“ oder „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ – es sind Klassiker, die an den Feiertagen ein Must-Have sind. SAT.1 zeigt auch in diesem Jahr wieder die „Kevin“-Filme, welche alle Jahre wieder für Topquoten sorgen. RTL hat erstmals die „Sissi“-Trilogie im Programm und setzt zudem auf seinen Quizklassiker „Wer wird Millionär?“ mit Günther Jauch. Tagsüber zeigt der Sender die neuen Folgen von „Neue Geschichten vom Pumuckl“. Auf ProSieben geht es etwas actionreicher zu – genauso wie bei RTLZWEI, wo der Klassiker „Stirb langsam“ läuft. Kabel Eins hat vor allem Filme mit Bud Spencer und Terence Hill im Programm, während VOX zahlreiche Liebesfilme zum Fest zeigt.
Das zeigen die TV-Sender zu Weihnachten
24.12.25, Heiligabend
ARD
- 12.50 Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Märchenfilm CSSR/DDR 1973
- 14.20 Loriot Sketch
- 14.45 Familie Heinz Becker Comedyserie
- 15.15 Zur Feier des Tages Reportage
- 16.00 Evangelische Christvesper Kirche
- 17.00 Der Wunschzettel Spielfilm, D 2018
- 18.30 Wenn das fünfte Lichtlein brennt Spielfilm, D 2021
- 20.00 Tagesschau Nachrichten
- 20.15 Alle Jahre wieder Komödie, D 2024
- 21.45 Die Feuerzangenbowle Spielfilm, D 1944
- 23.20 Tagesschau Nachrichten
- 23.30 Katholische Christmette Kirche
ZDF
- 12.00 Michel muss mehr Männchen machen Kinderfilm, D/S 1972
- 13.25 Michel bringt die Welt in Ordnung Kinderfilm, S 1973
- 15.05 Die drei goldenen Dukaten Spielfilm, Slo 2023
- 16.25 Das Traumschiff Romanze, D 2022
- 18.00 Weihnachten mit dem Bundespräsidenten Konzert
- 19.00 heute Nachrichten
- 19.15 Kielings wilde Welt Reportage
- 20.15 Der „Bares für Rares“-Weihnachtsabend – mit Horst Lichter und Freunden Show
- 22.30 Evangelische Christvesper Kirche
- 23.20 Nord Nord Mord – Sievers und die Stille Nacht Krimi, D 2021
RTL
- 14.55 Last Christmas Komödie, USA 2019
- 16.50 Schöne Bescherung Komödie, USA 1989
- 18.45 RTL Aktuell Nachrichten
- 19.05 Wunderschöne Sisi – So war sie wirklich Dokumentation
- 20.15 Sissi Drama, A 1955
- 22.10 Sissi – Die junge Kaiserin Drama, A 1956
- 00.10 Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin Drama, A 1957
SAT.1
- 14.00 Die Croods Animationsfilm, USA 2013
- 15.50 Ferdinand – Geht STIERisch ab! Animationsfilm, USA/E 2017
- 17.55 Santa Clause 2 – Eine noch schönere Bescherung Komödie, USA 2002
- 19.55 SAT.1 :newstime Nachrichten
- 20.15 Kevin – Allein zu Haus Komödie, USA 1990
- 22.15 Der Grinch Komödie, USA 1999
- 00.15 Versprochen ist versprochen Komödie, USA 1996
ProSieben
- 15.30 Darüber staunt die Welt – Die witzigsten Weihnachtspannen Show
- 17.35 ProSieben :newstime Nachrichten
- 17.45 Die Simpsons (Serie, 5 Folgen)
- 20.15 Der Herr der Ringe – Die Rückkehr des Königs Fantasyfilm, USA/D/NZ 2003
- 00.10 Violent Night Actionfilm, USA 2022
VOX
- 14.00 Mitten ins Herz – Ein Song für dich Romanze, USA 2007
- 15.55 Ein Chef zum Verlieben Komödie, USA 2002
- 17.50 Notting Hill Romanze, GB 1999
- 20.15 Sister Act – Eine himmlische Karriere Komödie, USA 1992
- 22.20 Sister Act 2 – In göttlicher Mission Komödie, USA 1993
RTLZWEI
- 14.15 Nachts im Museum – Das geheimnisvolle Grabmal Abenteuerfilm, USA/GB 2014
- 16.10 Charlie und die Schokoladenfabrik Komödie, USA/GB 2005
- 18.25 Das letzte Einhorn Zeichentrickfilm, USA/GB/J 1982
- 20.15 Stirb langsam Actionfilm, USA 1987
- 22.55 Blade Actionfilm, USA 1998
Kabel eins
- 14.05 Banana Joe Komödie, I/D 1981
- 15.55 Kabel Eins :newstime Nachrichten
- 16.10 Zwei sind nicht zu bremsen Actionkomödie, I 1978
- 18.25 San Andreas Katastrophenfilm, USA 2015
- 20.15 Die rechte und die linke Hand des Teufels Western, I 1969
- 22.35 Vier Fäuste für ein Halleluja Western, I 1971
25.12.25, Erster Weihnachtstag
ARD
- 14.20 Sechs auf einen Streich Märchen, D 2025
- 15.25 Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Märchenfilm CSSR/DDR 1973
- 16.50 Der kleine Lord Spielfilm, GB 1980
- 18.30 Loriot 100 Dokumentation
- 20.00 Tagesschau Nachrichten
- 20.15 Harter Brocken: Die Erpressung Spielfilm, D 2024
- 21.45 Nord bei Nordwest – Ho Ho Ho! Spielfilm, D 2021
- 23.15 Tagesschau Nachrichten
- 23.25 Knives Out – Mord ist Familiensache Spielfilm, USA 2019
ZDF
- 14.05 Rosamunde Pilcher: Der magische Bus Romanze, D 2019
- 15.40 Das Traumschiff Romanze, D 2019
- 17.15 Bares für Rares – Lieblingsstücke Trödelshow
- 19.00 heute Nachrichten
- 19.15 Sebastian Ströbel – Meine Arktis Doku
- 20.15 Weihnachten im Olymp Komödie, D 2025
- 21.45 Die Rosenheim-Cops Krimi, D 2023
- 23.20 Erzgebirgskrimi – Ein Mord zu Weihnachten Krimi, D 2022
RTL
- 10.55 Sissi Drama, A 1955
- 12.55 Sissi – Die junge Kaiserin Drama, A 1956
- 14.50 Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin Drama, A 1957
- 16.45 Neue Geschichten vom Pumuckl Serie (7 Folgen)
- 18.45 RTL Aktuell Nachrichten
- 19.05 Promis unterm Weihnachtsbaum – Das Quiz für die ganze Familie Quiz
- 20.15 Wer wird Millionär? Das Weihnachts-Special Quizshow
- 00.00 Auf der Flucht Actionfilm, USA 1994
SAT.1
- 14.00 Der Grinch Komödie, USA 1999
- 16.00 Santa Clause 3 – Eine frostige Bescherung Komödie, USA 2006
- 17.45 Kevin – Allein zu Haus Komödie, USA 1990
- 19.55 SAT.1 :newstime Nachrichten
- 20.15 Kevin – Allein in New York Komödie, USA 1992
- 22.40 Die Geister, die ich rief … Komödie, USA 1988
ProSieben
- 13.25 Bumblebee Actionfilm, USA 2018
- 15.30 Transformers: Aufstieg der Bestien Sci-Fi-Film, USA 2023
- 17.40 ProSieben :newstime Nachrichten
- 17.50 Red One: Alarmstufe Weihnachten Actionkomödie, USA 2024
- 20.15 Fast & Furios 10 Actionfilm, USA 2023
- 22.55 Road House Actionfilm, DOM 2024
VOX
- 12.25 Verrückte Weihnachten Komödie, USA 2004
- 14.20 Zahnfee auf Bewährung Fantasyfilm, USA 2010
- 16.15 Eine zauberhafte Nanny – Knall auf Fall in ein neues Abenteuer Fantasyfilm, USA 2010
- 18.15 Eine zauberhafte Nanny Fantasyfilm, USA 2006
- 20.15 Wir kaufen einen Zoo Komödie, USA 2011
- 22.50 The Expendables 2 Actionfilm, USA 2012
RTLZWEI
- 12.55 Paw Patrol – Der Mighty Kinofilm Komödie, CDN/USA 2023
- 14.35 Candy Cane Lane – Eine Weihnachtsgeschichte Komödie, USA 2023
- 16.45 Der Kindergarten Daddy Komödie, USA 2003
- 18.35 Hotel Transsilvanien Animationsfilm, USA/CDN 2012
- 20.15 Stirb langsam 2 Actionfilm, USA 1990
- 22.35 Blade 2 Actionfilm, USA/CZ 2002
Kabel eins
- 14.00 Vier Fäuste für ein Halleluja Western, I 1971
- 16.15 Kabel Eins :newstime Nachrichten
- 16.30 Jungfrau (40), männlich, sucht … Komödie, USA 2005
- 18.25 Mr. Deeds Komödie, USA 2002
- 20.15 Der Prinz aus Zamunda Komödie, USA 1988
- 22.30 Die Glücksritter Komödie, USA 1983
26.12.25, Zweiter Weihnachtstag
ARD
- 13.55 47. Internationales Zirkusfestival Monte Carlo Show
- 15.40 Das Kindermädchen: Mission Südafrika Spielfilm, D 2018
- 17.10 Tagesschau Nachrichten
- 17.20 Das Traumhotel – Marokko Spielfilm, D/A 2014
- 18.50 Sandmännchen Forever Dokumentation
- 20.00 Tagesschau Nachrichten
- 20.15 Tatort: Das Verlangen Krimi, D 2025
- 21.45 Inspector Lynley & Sergeant Havers (1) Krimiserie, GB/USA/I 2025
- 23.15 Tagesschau Nachrichten
- 23.30 Grießnockerlaffäre Spielfilm, D 2017
ZDF
- 13.40 Ich hab den Weihnachtsmann geküsst Komödie, D 2024
- 15.15 Rosamunde Pilcher: Ein Doktor & drei Frauen Liebesfilm, D/GB 2016
- 16.45 Die Rosenheim-Cops: Der Schein trügt Krimi, D 2017
- 18.15 Mehr als Musik – Die Kraft der Chöre Doku
- 19.00 heute Nachrichten
- 19.15 Album 2025 – Bilder eines Jahres Reportage
- 20.15 Das Traumschiff: Bora Bora Liebesfilm, D 2025
- 21.45 Kreuzfahrt ins Glück: Hochzeitsreise nach Korsika Liebesfilm, D 2024
- 23.20 Welke & Pastewka – Wiedersehen macht Freude! Comedy
RTL
- 13.55 Ice Age 4 – Voll verschoben Animationsfilm, GB 2012
- 15.30 Ice Age – Eine coole Bescherung Animationsfilm, USA 2011
- 15.55 Der Grinch Animationsfilm, USA 2018
- 17.15 Neue Geschichten vom Pumuckl Serie (3 Folgen)
- 18.45 RTL Aktuell Nachrichten
- 19.05 Promis unterm Weihnachtsbaum – Das Quiz für die ganze Familie Quiz
- 20.15 Wer wird Millionär? Das Weihnachts-Special Quizshow
- 00.00 Auf der Jagd Actionfilm, USA 1998
SAT.1
- 13.50 Die Pinguine aus Madagascar Zeichentrickfilm, USA 2014
- 15.35 Die Geister, die ich rief … Komödie, USA 1988
- 17.30 Kevin – Allein in New York Komödie, USA 1992
- 19.55 SAT.1 :newstime Nachrichten
- 20.15 Der Super Mario Bros. Film Animationsfilm, USA 2023
- 22.00 Red One: Alarmstufe Weihnachten Actionkomödie, USA 2024
ProSieben
- 13.30 Indiana Jones und der Tempel des Todes Abenteuerfilm, USA 1984
- 15.25 Indiana Jones und der letzte Kreuzzug Abenteuerfilm, USA 1989
- 17.45 ProSieben :newstime Nachrichten
- 17.55 Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels Abenteuerfilm, USA 2008
- 20.15 Indiana Jones und das Rad des Schicksals Abenteuerfilm, USA 2023
- 23.25 Midway – Für die Freiheit Historienfilm, USA/CDN 2019
VOX
- 14.20 Der Zoowärter Komödie, USA 2011
- 16.15 Sister Act 2 – In göttlicher Mission Komödie, USA 1993
- 18.20 Sister Act – Eine himmlische Karriere Komödie, USA 1992
- 20.15 Zurück in die Zukunft Sci-Fi-Film, USA 1984
- 22.35 Zurück in die Zukunft II Sci-Fi-Film, USA 1989
RTLZWEI
- 13.25 Twilight – Biss zum Morgengrauen Vampirsaga, USA 2008
- 15.45 New Moon – Biss zur Mittagsstunde Vampirsaga, USA 2009
- 18.05 Eclipse – Biss zum Abendrot Vampirsaga, USA 2010
- 20.15 Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht (1) Vampirsaga, USA 2011
- 22.25 Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht (2) Vampirsaga, USA 2012
- 00.35 Krampus Thriller, USA 2015
Kabel eins
- 13.55 Mr. Deeds Komödie, USA 2002
- 15.40 Kabel Eins :newstime Nachrichten
- 15.55 Die Glücksritter Komödie, USA 1983
- 18.05 Der Prinz aus Zamunda Komödie, USA 1988
- 20.15 Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle Abenteuerfilm, I 1972
- 22.25 Buddy haut den Lukas Komödie, I 1980