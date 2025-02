„Das Sommerhaus der Normalos“: Diese acht Paare sind dabei

Bevor RTL in diesem Jahr zum zehnten Mal das „Sommerhaus der Stars“ öffnet, schließt RTL+ bereits jetzt die Hütte auf und präsentiert ein neues Streaming-Highlight! Ab dem 24. Februar treten in der brandneuen Reality-Show „Das Sommerhaus der Normalos“ acht Paare ohne VIP-Status an, um im berühmt-berüchtigten „Häuschen Elend“ in Bocholt-Barlo 25.000 Euro zu gewinnen.

Anstatt Schauspieler, Model oder Influencerin treffen bei „Das Sommerhaus der Normalos“ Bankkaufmann auf Zugbegleiterin und Immobilienmakler auf IT-Einkäuferin – echte Menschen, die begeistert sind, nun dort zu sein, wo zuvor die Stars logierten. In einem Wettkampf voller schräger Paar-Spiele und hitziger Nominierungen müssen die Reality-TV-Neulinge die gleichen Aufgaben meistern wie ihre prominenten Vorbilder.

Genau wie bei den Stars gibt es ungeschminkte Einblicke in das Beziehungsleben der „Normalos“. Wer sind die Harmonie-Helden, wer die streitsüchtigen Zankäpfel und wer geht wem so richtig auf den Keks? Während die Paare versuchen, ihre Nerven zu behalten, wird das „Sommerhaus “ zum Schauplatz für unerwartete Allianzen und überraschende Wendungen. Welches Paar fliegt zuerst und wer hat das Zeug, die 25.000 Euro Siegprämie abzuräumen?

Das sind die Kandidaten bei „Das Sommerhaus der Normalos“

Marcel Wittek & Lisa Sophie Wolff

Name: Marcel Wittek

Alter: 24

Beruf: Luftsicherheitsassistent

Instagram: @marcel.wittek

Name: Lisa Sophie Wolff

Alter: 23

Beruf: Zugbegleiterin

Instagram: @lisasophiewolff

Beziehung: seit 2 ½ Jahren ein Paar

Wohnort: Frankfurt am Main

Sie über ihn: humorvoll, tollpatschig & einfühlsam

Er über sie: geil, zickig & eifersüchtig

Marcel und Lisa führten zwei Jahre lang eine Fernbeziehung, bis Marcel im Oktober 2023 bei Lisa eingezogen ist. Die beiden haben sich über Tinder kennengelernt und durchliefen eine lange Phase des Kennenlernens. Eifersucht spielt eine bedeutende Rolle in ihrer Beziehung.

Während Marcel gerne feiern geht, ist das für Lisa weniger attraktiv. Oft muss Marcel seine Emotionen zurückhalten, um Streit zu vermeiden. Zudem möchte er nicht, dass Lisa alleine im Fernsehen zu sehen ist, weshalb für sie nur das Sommerhaus in Frage kam.

Hendrik Sünder & Sophie Welack

Name: Hendrik Sünder

Alter: 28

Beruf: Klempner

Instagram: @hendriksunder

Name: Sophie Welack

Alter: 22

Beruf: Medizinische Fachangestellte

Instagram: @sophiewelack_

Beziehung: seit 2 ½ Jahren ein Paar

Wohnort: Nähe Hannover

Sie über ihn: geizig, dumm & liebevoll

Er über sie: faul, sexy & charmant

Hendrik und Sophie leben seit einem Jahr zusammen. Sie haben sich über Sophies Cousine kennengelernt, die mit Hendriks Bruder liiert ist. Während Hendrik es bevorzugt, gemütlich zu Hause zu bleiben, sehnt sich Sophie nach Abenteuern und Action. Anders als Hendrik, der auf seine Ausgaben achtet, gibt Sophie gerne Geld aus.

Hendriks Eifersucht und Misstrauen führen dazu, dass Sophie nicht alleine feiern gehen darf. Er reagiert schnell laut und aufbrausend, und selbst kleine Dinge können ihn auf die Palme bringen. Trotz dieser Herausforderungen sind die beiden am Ende des Tages immer füreinander da und haben gegenseitigen Zugriff auf die Handys des anderen.

Marc & Anna-Lucia Preuße

Name: Marc

Alter: 36

Beruf: Unternehmer

Name: Anna-Lucia Preuße

Alter: 27

Beruf: Unternehmerin

Instagram: @lurelein

Beziehung: Sie kennen sich seit über 9 Jahren und sind seit Januar 2019 ein Paar.

Wohnort: Wuppertal & Dubai

Sie über ihn: ehrlich, stur & fürsorglich

Er über sie: liebevoll, ehrgeizig & loyal

Marc und Lucia arbeiten gemeinsam und leiten eine Community-Plattform in Dubai, weshalb sie zwischen Wuppertal und Dubai pendeln. Marc war einst Lucias Mathe-Nachhilfelehrer während ihrer Abiturzeit. Zunächst entwickelten sie eine freundschaftliche Beziehung, doch einige Jahre später hat es zwischen ihnen gefunkt.

Beide sind entschlossen, ihren Willen durchzusetzen und keine Kompromisse einzugehen. Zudem sind sie wenig kritikfähig. Während Marc als „Nestbauer“ auf eine sichere Zukunft fokussiert ist, möchte Lucia eher im Moment leben und das Leben genießen. Aufgrund von Lucias Putzfimmel darf Marc nicht beim Aufräumen helfen, obwohl er ebenfalls sehr ordentlich ist. Das Gefühl, dass jemand besser ist als er, bringt Marc schnell aus der Fassung und lässt seine Emotionen hochkochen.

Manfred Gardianczik & Andrea Schwarze

Name: Manfred Gardianczik

Alter: 60

Beruf: Bundesbankangestellter

Instagram: @manfredgardianczik

Name: Andrea Schwarze

Alter: 61

Beruf: Bankkauffrau

Beziehung: Seit April/Mai 2013 ein Paar und seit Mai 2018 verheiratet.

Wohnort: Bremerhaven

Sie über ihn: aufrichtig, liebevoll & sportlich

Er über sie: herzlich, liebevoll & tierlieb

Manfred und Andrea kennen sich seit 34 Jahren und waren lange Zeit enge Freunde. Ihre Beziehung beruht auf Vertrauen, Respekt und offener Kommunikation. Seit einem Jahr leben sie nun zusammen.

Manfred hat zwei Kinder aus seiner ersten Ehe und ist im Vergleich zu Andrea eher unordentlich. Er ist ein begeisterter Fleischliebhaber und schätzt gute Hausmannskost.

Sebastian (Sebi) Makowski & Viktoria (Viki) Senne

Name: Sebastian (Sebi) Makowski

Alter: 30

Beruf: Büromanager in einer Dachdeckerfirma

Instagram: @sebi.makowski

Name: Viktoria (Viki) Senne

Alter: 26

Beruf: Studentin der Wirtschaftspsychologie

Instagram: @cherrycherryviki

Beziehung: Seit März 2022 ein Paar

Wohnort: Osnabrück

Sie über ihn: liebevoll, hilfsbereit & impulsiv

Er über sie: wissensbegierig, gutgläubig & diszipliniert

Sebastian und Viktoria hatten in ihren früheren Beziehungen oft Schwierigkeiten. Sebastian war lange Zeit sehr verletzt und wollte anfangs nur eine lockere Beziehung mit Viki. Mittlerweile leben sie seit über sechs Monaten zusammen.

In ihrer Beziehung zeigen beide Eifersucht und können impulsiv sowie stur sein, besonders während Auseinandersetzungen. Viki fühlt sich schnell angegriffen, wenn Sebastian sie mit Sprüchen konfrontiert. Zudem fällt es ihnen schwer, Schwächen zuzugeben und Komplimente anzunehmen.

Mladen (Maki) Doric & Michelle Misic

Name: Mladen (Maki) Doric

Alter: 31

Beruf: Buchhalter

Instagram: @maki8.0.8

Name: Michelle Misic

Alter: 28

Beruf: IT-Einkäuferin

Instagram: @misicmichelle

Beziehung: Seit 4 Jahren ein Paar.

Wohnort: Essen

Sie über ihn: stur, liebevoll & leicht zu beeindrucken

Er über sie: ordentlich, fürsorglich & familiär

Mladen und Michelle haben sich Ende 2019 von ihren damaligen Partnern getrennt. Kurz darauf entdeckte Michelle ihn auf Instagram. Seit Februar 2020 leben sie zusammen. Michelle sehnt sich nach einer Heirat und wartet schon eine Weile auf den Antrag.

Anfangs war Mladen ziemlich egoistisch und stellte nur seine Meinung in den Vordergrund, doch das hat sich inzwischen geändert. Er geht sehr ehrgeizig an Herausforderungen heran und erwartet dasselbe von seiner Partnerin.

Richard Sternberg & Vanessa Brahimi

Name: Richard Sternberg

Alter: 29

Beruf: Filialleiter

Instagram: @richn.stern

Name: Vanessa Brahimi

Alter: 28

Beruf: Sozialversicherugsfachangestellte

Instagram: @itsnessa_

Beziehung: Seit 6 Jahren ein Paar

Wohnort: Neuenstadt am Kocher

Sie über ihn: diszipliniert, stur & ehrgeizig

Er über sie: offenherzig, kontaktfreudig & temperamentvoll

Richard und Vanessa haben sich während ihres Nebenjobs in einer Bar kennengelernt. Vanessa ist Richards erste feste Freundin. Im August 2020 zogen sie in ihre erste gemeinsame Wohnung. Laut Vanessa war Richard vor ihrer Beziehung ein typischer „Fuckboy“, der sich nur für Fußball und Fitness interessierte. Beide haben entschieden, keine eigenen Kinder zu wollen.

Vanessa ist sehr offen, kontaktfreudig, dominant und impulsiv. Richard hingegen ist manchmal eifersüchtig, da Vanessa schnell mit Fremden ins Gespräch kommt.

Sascha & Sandra Czok

Name: Sascha Czok

Alter: 36

Beruf: Fachspezialist für Datenloggermanagement

Instagram: @sascha_czok

Name: Sandra Czok

Alter: 34

Beruf: Marketingleiterin

Instagram: @sandra_czok

Beziehung: Seit August 2009 zusammen und seit August 2022 verheiratet

Wohnort: Isernhagen

Sie über ihn: Entertainer, liebenswürdig & großherzig

Er über sie: Powerfrau, liebevoll & ehrgeizig

Sascha und Sandra lernten sich während eines Jobs auf Mallorca kennen. Nach 12 Jahren Beziehung machte Sascha 2020 auf Ibiza seiner Sandra einen Antrag. Ihr Beziehungstipp lautete lange Zeit: räumliche Trennung. Immer wieder führten sie phasenweise eine Fernbeziehung.

Sandra hat eine ausgeprägte spirituelle Seite und sendet regelmäßig Wünsche ans Universum. Sascha und Sandra beschreiben sich selbst als spontanes, polarisierendes und attraktives Paar.