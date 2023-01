Beim Dschungelcamp ist Dr. Bob nicht mehr wegzudenken. Er ist der Arzt, dem die Stars vertrauen und seit der ersten Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ dabei. Doch wusstest du eigentlich seinen richtigen Namen und was er vor der Show gemacht hat? KUKKSI hat das mal gecheckt!

Neben Sonja Zietlow gehört Dr. Bob zu den Urgesteinen bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Seit 2002 wirkt er in der Show mit und begleitet die Camp-Bewohner. Doch vor dem Dschungelcamp war er in einem ganz anderen Bereich tätig. Kaum zu glauben: Selbst in Filmen wirkte er mit!

In dem Beruf hat er Dschungel-Doc früher gearbeitet

Seine Karriere begann er als Maskenbildner und wirkte an den Spezialeffekten des Films „Just Out of Reach“ mit. Bei Produktionen wie „Mad Max II – Der Vollstrecker“ oder „Vertical Limit“ war er ebenfalls beteiligt. Sein bekanntester Streifen war aber „Matrix“ – dafür war er sogar für den „Saturn Award“ nominiert. Auf dem „Catalonian International Film Festival“ wurde er für seine Spezialeffekte ausgezeichnet.

Das ist der richtige Name von Dr. Bob

Mit richtigem Namen heißt er Robert „Bob“ McCarron. Er ist neben seiner Tätigkeit als Maskenbildner auch Wildbiologe und Rettungssanitäter. Im Jahr 2000 eröffnete er medizinischer Leiter der Eröffnungs- und Abschlussfeier bei den Olympischen Sommerspielen 2000 in Sydney – dort konnte er seine medizinischen Fähigkeiten bereits unter Beweis stellen. Er kann außerdem Abschlüsse im Bereich Krankenpflege und Notfallmedizin nachweisen.

Seit 2004 im Dschungelcamp dabei

Später wurde er für das Dschungelcamp entdeckt. Er wirkt nicht nur bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ mit, sondern auch in der britischen Originalversion „I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!“ mit. Vor jeder Prüfung klärt er die Promis über möglichen Risiken auf und versorgt sie, wenn doch mal was schief geht. 2021 war er auch in der Dschungelshow dabei und wird das richtige Dschungelcamp auch 2021 begleiten, welches erstmals in Südafrika stattfinden wird.

So lebt Dr. Bob privat mit seiner Frau

Dr. Bob hat zwei Kinder aus erster Ehe und lebt mit seiner zweiten Ehefrau Annette Miles auf einer Farm zwischen Sydney und Canberra. In einer in einer indianischen Zeremonie vermählten sie sich im Jahr 2013. Mittlerweile hat er vier Enkel. RTL und RTL+ zeigen die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 13. Januar 2022. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Dr. Bob spricht über seinen Abschied!