Das Ende einer Ära: MTV streicht Musikvideos ganz aus dem Programm

Es ist das Ende einer Ära: Zum Jahreswechsel zieht MTV mit Musikvideos einen radikalen Schlussstrich. Denn dann werden solche Clips ganz aus dem Programm geworfen.

Musikfernsehen ohne Musik – das wäre vor rund 20 Jahren undenkbar gewesen, ist aber 2025 die Realität. Denn zum Jahreswechsel kommt es bei MTV zu einer massiven Programmänderung: Nachdem man diverse Musikshows bereits stark reduziert hatte, werden die Musikvideos ab dem 1. Januar 2026 komplett eingestellt. Der Musiksender besteht dann vor allem aus Realityshows.

MTV zeigt ab 2026 vor allem Realityformate

Das letzte Mal sind die Sendungen „MTV 80s“, „MTV 90“ und „MTV 00s“ am 31. Dezember zwischen 10 und 12.45 Uhr zu sehen, wie „DWDL“ berichtet. In der Primetime gibt es dann nochmal ein „MTV Unplugged“ und ab 22.55 Uhr die Sendung „M Is For Music“. In der Nacht sendet man „MTV In The Mix“ – in den Morgenstunden des 1. Januar 2026 wird auf dem Kanal dann das letzte Musikvideo laufen.

MTV wird ab Januar 2026 vor allem internationale Reality-Formate zeigen. Neben „Germany Shore“ und „Gordie Shore“ sind auch US-Sendungen wie „Ex on the Beach“, „Just Tattoo of Us“, „Ink Master“ oder „Ridiculous“ zu sehen. Großflächig im Programm vertreten sind zudem die Shows „Teen Mom“ oder auch „Catfish: The TV Show“, „Caught in the Act: Unfaithful“ und „Help! I’m in a Secret Relationship!“.

Neben dem Ende der Musikvideos werden auch die Sender wie MTV 80s, MTV 90s, MTV Live oder Club MTV zum Jahresende eingestellt. Die Strategie von Paramount Global ist deutlich: Für Musikfernsehen sieht man im linearen TV-Markt keine Chance mehr. Denn Musikvideos gibt es heute auf Plattformen wie Spotify, Amazon Music oder YouTube – einen Musiksender benötige man in der heutigen Zeit einfach nicht mehr.

Ganz auf Musik will man bei MTV dann aber doch nicht verzichten: Der Kanal hat angekündigt, auch weiterhin „globale Musikevents“ wie beispielsweise die MTV VMAs zu senden – jedoch finden diese in unregelmäßigen Abständen statt.

MTV startete im Jahr 1997 und wurde mit Musikvideos populär. In den Anfangsjahren stand man vor allem in Konkurrenz zu VIVA. Zwischen 2011 und 2017 war MTV im Pay-TV zu sehen, jedoch ist man dann wieder ins Free-TV zurückgekehrt.