„Das darf kein Mensch!“: Claudia Obert rastet wegen Alkoholverbot bei „Promis unter Palmen“ aus

Claudia Obert ist bekannt dafür, sich gerne mal ein Glas Champagner zu gönnen. In der neuen Staffel von „Promis unter Palmen“ muss die Society-Lady eher trocken bleiben – und macht deshalb eine heftige Ansage.

Am Montag wurde in SAT.1 die erste Folge der neuen Staffel von „Promis unter Palmen“ ausgestrahlt. Auch Claudia Obert ist wieder dabei – sie war bereits in der ersten Staffel der Realityshow zu sehen und hat nach einem Mobbing-Skandal das Format freiwillig verlassen.

Die 63-Jährige ist wieder zurück und genießt bei „Promis unter Palmen“ einen Sonderstatus. Denn in der ersten Folge konnte Claudia Obert nicht nominiert werden. Als es am zweiten Abend jedoch keinen Alkohol mehr in Thailand gibt, rastet die bekannte Persönlichkeit komplett aus und macht den Machern der Show eine Ansage.

„In meinem Vertrag steht ausdrücklich, dass man hier vernünftig beköstigt wird“

„In meinem Vertrag steht ausdrücklich, dass man hier vernünftig beköstigt wird. Ich komme mir hier vor wie ein Idiot. Was nehmen die sich das Recht raus, so in meine Nahrungsaufnahme einzugreifen? Das darf kein Mensch!“, beschwert sich Claudia Obert. Dass die Minibar stattdessen mit Softdrinks aufgefüllt wurde, kann die 63-Jährige absolut nicht nachvollziehen: „Leute, die nicht gerne mal einen heben, die verstehen nichts vom schönen guten Leben.“

Einige Zeit später kommt Claudia Obert wieder zurück zu den anderen Promis und hat sich wieder beruhigt. „Heute ist Totensonntag in Thailand, deshalb ist Alkoholverbot. Sonst kommt der König und wir kriegen Ärger“, so die Society-Lady. Dennoch lässt die Kandidatin von „Promis unter Palmen“ verlauten, dass man ihr hätte ein Gläschen von einem guten Rosé zukommen lassen können – jedoch bleibt es bei dem Verbot.

„Gerade Claudia leidet am meisten. Das verstehe ich total. Das ist hier alles eine Urlaubsatmosphäre“, erklärt ihre Mitstreiterin Melody Haase. „Es war ein anstrengender Tag“, pflichtet ihr Ex-Fußballprofi Eike Immel bei. Während die meisten Mitstreiter durchaus Claudia Obert verstehen können, haben die User in den sozialen Netzwerken eine andere Auffassung. Denn diese finden den Alkoholkonsum von Claudia Obert deutlich übertrieben und auch nicht unterhaltsam.

