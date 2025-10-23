Darum geht es in den neuen Folgen der Doku-Soap mit Daniela Katzenberger

Neue Staffel, neue Ziele: In der dritten Staffel von „Daniela Katzenberger“ begleitet VOX die Kult-Katze auf ihrem Weg zwischen Familienleben, Fitnessfieber und Model-Ambitionen.

Tochter Sophia (10) hat große Pläne – sie möchte Model werden und arbeitet bereits fleißig an ihrem Traum. Unterstützung bekommt sie dabei von Mama Dani und Papa Lucas, die Sophias erste Schritte im Rampenlicht aufmerksam verfolgen. Auch Daniela selbst stellt sich einer neuen Herausforderung: Nach ihrem letzten Fitnesswettkampf wagt sie sich an die Aerobic-Klasse der World Fitness Federation. Mit pinkem Glitzer-Outfit, anspruchsvoller Choreografie und jeder Menge Power kämpft sie bei der Weltmeisterschaft in Frankreich um ihren Platz auf der Bühne.

Ab wann laufen die neuen Folgen?

Sendetermin: „Daniela Katzenberger“, VOX-Doku-Soap, Staffel 3, Start am Fr., 21. November, in Doppelfolgen ab 20.15 Uhr bei VOX. Alle acht Folgen sind außerdem immer 7 Tage vor TV-Ausstrahlung auf RTL+ abrufbar.

Folge 1, 21.11., 20.15 Uhr

Kleine Katze mit großen Träumen

Mallorca – pünktlich zum Start der dritten Staffel „Daniela Katzenberger“ hat das Katzen-Töchterchen Sophia (10) Großes zu verkünden: Sie möchte gerne Model werden und hat bereits fleißig dafür trainiert. Ob Mama Dani und Papa Lucas da helfen können? Außerdem: Vom Fitnessmuffel zur „Muckiberger“. Daniela möchte erneut bei einem Fitnesswettkampf antreten. Allerdings in einer neuen Kategorie – der Aerobic-Klasse – mit Choreografie. Eine gute Idee?

Folge 2, 21.11., 21.10 Uhr

Körperklaus trifft Choreografie?

Alles steht im Zeichen des Wettkampfs: Daniela will in der Aerobic-Klasse bei der Weltmeisterschaft der World Fitness Federation in Frankreich starten. Designerin Corinna Trienbacher präsentiert Daniela hierfür ihr maßgeschneidertes Bühnen-Outfit. Pink und Glitzer, das passt. Weniger passend: Bei der Generalprobe mit den Trainerinnen Lia und Zahra treten Probleme auf. Sophia hingegen ergattert einen Model Casting Termin.

Folge 3, 28.11., 20.15 Uhr

Geballte Herausforderungen

Sophia Cordalis weiß mit ihren 10 Jahren schon ganz genau, was sie will: Model werden und die Catwalks dieser Welt erobern. Diesem großen Ziel kann sie heute ein Stück näherkommen, denn sie hat ihr allererstes Model-Casting. Star-Designerin Pia Bolte überlegt, Sophia mit zu einer Show zu nehmen – wenn sie sich gut schlägt. Auch die große Katze hat einiges vor: Daniela reist zur Fitness-Weltmeisterschaft in Frankreich.

Folge 4, 28.11., 21.10 Uhr

Weltmeisterschaft der World Fitness Federation

La Ciotat bei Marseille: Daniela tritt hier bei der Bodybuilding-WM der WFF an – zwar in einem typischen pinken Glitzer-Outfit, aber in einer neuen Klasse, der Aerobic-Klasse. Hier müssen die Athletinnen eine 90-sekündige Choreografie präsentieren – mit Kraft-, aber auch turnerischen Elementen. Geübt hat Daniela kaum, und auch die Generalprobe vor zwei Wochen missglückte gehörig. Wie wird die Katze heute abliefern?