Danny Liedtke: Das war sein emotionalster Köln 50667-Moment!

Bei „Köln 50667“ ist Danny Liedtke nicht mehr wegzudenken. Seit Beginn an verkörpert der Fanliebling die Rolle des Kevin. Bei KUKKSI spricht der Darsteller nun über seinen emotionalsten Set-Moment und was er an der Schauspielerei besonders mag.

Danny Liedtke zählt zu den Urgesteinen bei „Köln 50667“. In der Serie überlegt Kevin immer wieder, wie er an Cash kommt, ist ein echter Frauenschwarm und erfolgreicher Kiosk-Besitzer. Unehrlichkeit, arrogante und hochnäsige Frauen kann seine Serienfigur absolut nicht ausstehen.

Abschiedsszene von Alex war sehr emotional

Der tragische Tod von Ingo Kantorek und Suzana war nicht nur für die Angehörigen und Fans ein schwerer Verlust, sondern auch für seine Serienkollegen. Die Abschiedszene von dem Alex-Darsteller war für Danny Liedtke besonders schwer. „Die wohl emotionalste Szene, die ich drehen durfte, war der Abschied von Rolle ‚Alex‘. Bis heute kann ich die Emotionen, die ich an diesem Tag gefühlt habe, nicht in Worte fassen“, sagt Danny Liedtke im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Danny Liedtke ist seit Beginn an dabei

Er selbst hätte nie gedacht, dass er so lange bei „Köln 50667“ mitspielt. „Ich glaube niemand wusste am Anfang so richtig, wo die Reise hingeht, was aber Fakt ist: Jeder Einzelne ist von Anfang an mit viel Liebe an das Projekt ‚Köln 50667‘ herangegangen“, so Danny Liedtke. Mittlerweile zählt er zu einer der beliebtesten Darsteller in der Serie und hat auch in den sozialen Netzwerken eine riesige Fanbase.

Das liebt der Darsteller an der Schauspielerei

Die Schauspielerei ist für den Darsteller die größte Leidenschaft. „Ich liebe die Schauspielerei in jeder Hinsicht. Ich bin extrem emotional und mag es, wenn ich die Zuschauer dabei mitnehmen kann. Es ist toll, wenn man sieht, dass die Fans meine Rolle als eigenständigen Charakter annehmen und mitfiebern“, erzählt uns der „Köln 50667“-Darsteller. An einen Ausstieg denkt er lange nicht – in der erfolgreichen RTLZWEI-Daily wird es also noch viele weitere Geschichten mit Kevin geben. RTLZWEI zeigt „Köln 50667“ täglich um 18 Uhr. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.