„Dann pack’ doch aus!“: Escort-Gerüchte um „Sommerhaus“-Star Tara Tabitha

Es rumpelt ordentlich im „Sommerhaus der Stars“. Bei den Kandidaten fliegen kurz vor dem Finale die Fetzen und machen sich heftige Vorwürfe. In der RTL-Show wurden sogar Escort-Gerüchte um Tara Tabitha laut.

Tommy Pedroni und seine Freundin Paulina Ljubas sind beleidigt, dass sie von Tara Tabitha und Dennis Lodi nominiert wurden. Paulina schimpft über „falsche Freunde“ und Tommy fährt noch härtere Geschütze auf. Denn er will über die Vergangenheit von Tara auspacken!

„Eklig drohen, sonst kannst du gar nichts“

Tommy kündigt an, dass er das ein oder andere Geheimnis von Tara kennt. „Eklig drohen, sonst kannst du gar nichts. Dann pack’ doch aus! Wenn du was zu sagen hast, womit du mir und meiner Beziehung drohen willst, dann sag es jetzt hier“, ruft sie wütend.

Er will es lieber noch für sich behalten. „Danach werde ich es Dennis alleine sagen. Denn glaub mir: Das ist besser für dich!“, meint Tommy. Tara bleibt fassungslos zurück. Im Sprechzimmer lüftet die „Sommerhaus“-Kandidatin schließlich das Geheimnis: „Es gibt einige Leute im Reality-Business, die behaupten, dass ich mal Escort war oder Escort bin. Das Gerücht kennt Dennis auch.“ Tara bestreitet jedoch, dass sie als Escort tätig war. „Wenn ich mal Escort war oder bin, dann hätte ich einige mehr Handtaschen, einige mehr Schuhe und einige mehr Euros auf dem Konto“, stellt sie klar.

Im ersten Moment wusste Tara nicht, was Tommy meint. Das stellte sie in einer Instagram-Story klar: „An dem Punkt in der siebten Folge, wo er mit dieser Drohung um sich geworfen hat ‚Du weißt genau, was ich meine‘ wusste ich absolut nicht, was er meint, deswegen habe ich auch so komisch geschaut, weil ich habe mir die ganze Zeit im Kopf überlegt, was könnte er meinen. Ich war seit ein paar Monaten mit Dennis zusammen, was war da relevant? Ich weiß, dass ich nichts gemacht habe.“

Erst kurz danach wurde ihr klar, welches „Geheimnis“ er wirklich meint. Laut Tara habe er den Bogen deutlich überspannt: „Dass dann privat meine Beziehung bedroht wird, auf so einem Level, das ist echt drüber und das geht zu weit.“ Auch die Zuschauer zeigen sich über das Verhalten von Tommy fassungslos: „Ich habe noch nie so schlechte Verlierer wie Thommy und Paulina gesehen. Mit welchem Recht gehen die beiden davon aus, dass sie als einzige das Ding gewinnen zu dürfen?“

RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars“ immer dienstags um 20.15 Uhr. Die aktuelle Folge ist vorab bei RTL+ abrufbar.