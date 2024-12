„Dann lassen sie mich wieder in Ruhe“: „Hartz und herzlich“-Pascal meldet sich beim Jobcenter krank

Bei den Fans sorgt Pascal aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ für Unmut. Denn die bekannte Persönlichkeit meldet sich krank – um weiter Bürgergeld vom Jobcenter zu kassieren.

Die Bewohner aus den Benz-Baracken in Mannheim erlangten durch „Hartz und herzlich“ große Bekanntheit und stehen seit der Ausstrahlung der Sozialdoku in der Öffentlichkeit. Einige Protagonisten der Sendung bringen die Zuschauer jedoch gegen sich auf – so auch Pascal. Denn der Protagonist postete in den sozialen Netzwerken ein Video, welches für Fassungslosigkeit sorgt.

Die Darsteller aus „Hartz und herzlich“ sind nicht nur im TV zu sehen, sondern geben auch Einblicke in ihr Privatleben in den sozialen Netzwerken. Pascal hat beinahe noch nie gearbeitet – und hat auch wenig Motivation, das zu ändern. Auch gegen die Maßnahmen vom Jobcenter sträubt er sich immer wieder.

Pascal gibt Krankmeldung beim Jobcenter ab – um weiter Bürgergeld zu beziehen

„Ich gehe jetzt gleich kurz zum Jobcenter, meine Krankmeldung abgeben“, sagt Pascal bei TikTok. Der Grund? „Damit ich Ende Dezember mein Geld bekomme“, schildert er seine Beweggründe in dem sozialen Netzwerk. Diesen Weg wollte er nicht allein bestreiten: „Ich warte noch auf einen Kollegen, wir gehen zusammen zum Jobcenter.“ Denn danach wollten die beiden noch etwas unternehmen – krank wirkte Pascal in dem Clip definitiv nicht.

„Schämst du dich eigentlich überhaupt nicht? Geh arbeiten, du faule Socke!“

Die Krankmeldung musste er beim Jobcenter jedoch abgeben, um weiter Bürgergeld zu beziehen – diese Tatsache bringt die Zuschauer auf die Palme und sorgt für einen regelrechten Shitstorm. „Schämst du dich eigentlich überhaupt nicht? Geh arbeiten, du faule Socke!!!! Immer nur auf Kosten der Steuerzahler leben und auch noch krankfeiern. Zum 🤮🤮🤮🤮“, schreibt ein User in den Kommentaren.

„Er versaut den, den wirklich bedürftigen Bürgergeld-Beziehern die Bilanz! Sehr traurig, so etwas zu sehen! Kein Wunder, dass die Menschen weiter nach rechts rücken!“, heißt es in einem weiteren Kommentar. „Als Jobcenter-Mitarbeiter würde ich die Krankmeldungen verschwinden lassen“, meint ein anderer Zuschauer.

Auch ein anderer TikTok-User findet deutliche Worte: „Ich habe eine Hepatitis E aus der Kita. Mir war es sehr unangenehm, mich krankzumelden. Sorry ohne Worte.“ In weiteren Kommentaren heißt es: „Dass der Typ überhaupt noch Geld vom JC bekommt, wundert mich, bei seiner Aussage“, „Und dann lassen die mich wieder in Ruhe bis nächstes Jahr … unglaublich“ oder „Krank, aber mit Kollegen rausgehen. Man sollte wirklich nur noch Essensmarken geben, aber kein Bares mehr.“ Mit dem TikTok-Video hat sich Pascal bei den Zuschauern jedenfalls nicht beliebt gemacht.